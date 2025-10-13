У Швеции нет побед в 4 матчах квалификации ЧМ-2026. Команда идет последней в своей группе с 1 очком
Сборная Швеции идет без побед в квалификации ЧМ-2026.
Сегодня команда Йон-Даля Томассона потерпела поражение от Косово со счетом 0:1 в 4-м туре отборочного этапа.
Шведы занимают последнее, 4-е, место в таблице группы B, набрав 1 очко в 4 матчах. Лидирует сборная Швейцарии с 10 баллами, дальше идут Косово (7 очков) и Словения (3).
15 ноября сборная Швеции встретится со швейцарцами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
