У Швеции нет побед в 4 матчах квалификации ЧМ-2026. Команда идет последней в своей группе с 1 очком

Сборная Швеции идет без побед в квалификации ЧМ-2026.

Сегодня команда Йон-Даля Томассона потерпела поражение от Косово со счетом 0:1 в 4-м туре отборочного этапа.

Шведы занимают последнее, 4-е, место в таблице группы B, набрав 1 очко в 4 матчах. Лидирует сборная Швейцарии с 10 баллами, дальше идут Косово (7 очков) и Словения (3).

15 ноября сборная Швеции встретится со швейцарцами.