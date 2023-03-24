Ван Гал предпочел Роналду Месси: «У Криштиану больше титулов, он более командный игрок. Лео может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Луи ван Гал Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Луи ван Гал сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Лионель Месси и Криштиану Роналду – лучшие игроки [своего] периода, выбирать между ними сложно.

У Роналду титулов больше, чем у Месси. У Месси больше индивидуальных наград, но Роналду более командный игрок.

Так что если придется выбирать, я скорее за команду, чем за отдельного игрока. Месси может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда», – сказал бывший тренер сборной Нидерландов.

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148 комментариев

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MS-13
Ответ андрей быцюк
дед перепутал более командный и более зависимый от команды🤦
ах-ха-ха...вот это взрыв. юнец мастера причесал.
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Real_v_dushe
Ответ Борода Пике
Особенно та легендарная фраза "если бы все были на моем уровне, мы бы стали чемпионами"😀😀
Не надо путать его максимализм и неуважение, он всегда искал способы, чтобы игроки его команды ставили максимальные цели и добивались максимальных результатов. Реал именно благодаря ему стал командой победителем. Я помню, какими приходили в клуб Модрич, Бензема, Каземиро - они не были и близко настолько глыбами, наоборот как раз. Я помню, как мы чувствовали себя 8 лет лузерами в Европе, как он сломал эту психологию. Вам этого не понять, но вклад Роналду в величие Реала сравним только с Ди Стефано.
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Заяцволк
Ответ Блуждающий странник
У каждого свой выбор и осуждать за него глупо, но уж трофеев у Месси явно больше, в этом плане он наверняка и Алвеса обойдет
Почему глупо ? Именно за выбор и можно осуждать, или как минимум смеяться над каким-либо выбором. Например, кто-то скажет, что Дзюба лучше Месси, это типа его выбор, его вкусы и т.п. Но именно такой выбор и говорит о том, что человек неадекватный, и можно поугарать над этим )
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Falsegoalkeeper
Ответ Теннисный абсолют
Все адекватные выберут Роналду, а не Месси - самого неэффективного игрока плей-офф Кубка ЛЧ последних 10 лет.
Не знаю, судя по статистике Роналду самый неэффективный игрок в плей-офф ЧМ. За сборную показать ничего не может, кроме голов Люксембургу и Андорре. На всех крупных турнирах сборных провалился и не взял ни одного MVP. Кажется Месси лучше в этом плане
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Nasyranaldu krish
Ответ big man
Хеех до сих пор подгорает от четвертьфинала)
Н позапрошлом году с точностью наоборот говарил ,что Лео более командный игрок . Действительно после 1/4 финала переобулся.
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Холден Колфилд
Старик поплыл.Нет более командного игрока,чем Месси.Его голевые,предголевые передачи это подтверждают.Дед также и Димарию бездарно из МЮ выгнал
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stoudemire
Ответ serb2010
Больше титулов? Это он с конкурсами красоты считает, не пойму?))
ты наверное не красивый)))
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Я Гражданин Мира
Он явно перепутал, иначе этого не возможно понять
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Заяцволк
Аааахаха, это самодискредитация ))) Видимо маразм, недееспособность, или как там это называется
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Спартак сила
подгорает у ребят до сих пор
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Real_v_dushe
Ответ Егор Куценко
Ван Гал: Как перестать обижаться
А в чем здесь обиду, кто увидел? Симеоне, например, точно также предпочёл бы Роналду, а не алчного меську, он об этом 4,5 года назад сказал.
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Борода Пике
Ответ Real_v_dushe
"Командный" арговский алчный дед унижал и оскорблял молодых футболистов на тренеровках в бчк, ничего подобного Роналду никогда не делал и всегда поддерживал молодёжь, когда стал опытным футболистом.
Особенно та легендарная фраза "если бы все были на моем уровне, мы бы стали чемпионами"😀😀
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⚽️Juve⚽️
Ответ Rassulio
Как они надоели все эту тему жевать. Начните уже сравнивать Мбаппе vs Холланд.
А какой смысл ? Кто то считает Холланда ровней Мбаппе ?
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Игорь Климов
Скорее всего Ван Гал говорил о титулах Кринжа7 от Мендеша - Global Soccer)
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Старый Сухи
А что он ещё мог написать после того что случилось на ЧМ-2022?
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Егор Куценко
Ван Гал: Как перестать обижаться
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Real_v_dushe
Ответ Валентин Шишкин
Про командного поржал
"Командный" арговский алчный дед унижал и оскорблял молодых футболистов на тренеровках в бчк, ничего подобного Роналду никогда не делал и всегда поддерживал молодёжь, когда стал опытным футболистом.
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нелюбитель футбола
То-то у Гали лицо всю жизнь перекошенное... А-ха-ха-ха...
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barcelonistas
Ответ Тамазик Хеладзе
мнение хейтера который специально пишет имя с маленькой буквы и потом оскорбляет не может учитываться априори.
А как ты понял что он поставил маленькую букву СПЕЦИАЛЬНО? 😅
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нелюбитель футбола
Ответ ak83
не совсем понятно каких титулов больше у Роналду
Липовых и купленных..
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Real_v_dushe
Если такое говорит бывший тренер бчк, то это говорит о многом.
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samog
😂😂😂 погнал ) первый раз такое слышу
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Real_v_dushe
Ответ андрей быцюк
дед перепутал более командный и более зависимый от команды🤦
Бывший тренер бчк, по ходу он последний тренер бчк, выигрывавший Ла Лигу без судейского допинга, безусловно не разбирается в футболе в отличии тот секты алчного арга. Роналду никогда не забирал мяч, не давая играть другим партнёрам и всегда, в каждой команде делал все, чтобы каждый игрок играл на максимуме. В этом его главная сила.
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Ярославец75
Одного титула достаточно, что б заткнуть его.
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Айлин 1990
Только не говорите Ван Галу пожалуйста.
У Месси 42 титула.
У рюналду 32 титула.
Только не говорите старику.
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