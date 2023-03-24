Луи ван Гал сделал выбор между и .

«Лионель Месси и Криштиану Роналду – лучшие игроки [своего] периода, выбирать между ними сложно.

У Роналду титулов больше, чем у Месси. У Месси больше индивидуальных наград, но Роналду более командный игрок.

Так что если придется выбирать, я скорее за команду, чем за отдельного игрока. Месси может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда», – сказал бывший тренер сборной Нидерландов.