Ван Гал предпочел Роналду Месси: «У Криштиану больше титулов, он более командный игрок. Лео может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда»
Луи ван Гал сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
«Лионель Месси и Криштиану Роналду – лучшие игроки [своего] периода, выбирать между ними сложно.
У Роналду титулов больше, чем у Месси. У Месси больше индивидуальных наград, но Роналду более командный игрок.
Так что если придется выбирать, я скорее за команду, чем за отдельного игрока. Месси может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда», – сказал бывший тренер сборной Нидерландов.
У Месси 42 титула.
У рюналду 32 титула.
Только не говорите старику.