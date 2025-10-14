Крыса выбежала на поле в матче Бельгии и Уэльса. Хавбек «Тоттенхэма» Джонсон прогнал ее за бровку
Крыса выбежала на поле во время матча Бельгии и Уэльса.
Бельгийцы обыграли валлийцев (4:2) в 8-м туре отбора на ЧМ-2026.
Встреча проходила в Уэльсе на стадионе «Кардифф Сити».
В трансляцию матча попал кадр, на котором грызун вприпрыжку передвигается по газону во время второго тайма. Хавбек «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон прогнал крысу за пределы поля.
Фото: скриншоты трансляции Okko
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
