Ничья России с Ираном, дело УЕФА против «Барсы», Тухель сменит Нагельсманна в «Баварии», новые рекорды Роналду, «Авангард» в финале Востока и другие новости

1. Сборная России сыграла вничью с Ираном в Тегеране – 1:1. Миранчук и Тареми забили с пенальти, иранцы нанесли 22 удара по воротам Матвея Сафонова, команда Валерия Карпина – лишь 5.

2. Поздним вечером в четверг в инфополе ворвалась «Бавария»: газета Bild сообщила, что клуб уволит Юлиана Нагельсманна, а вместо него, согласно данным Фабрицио Романо и других источников, назначит Томаса Тухеля. Об отставке объявят в пятницу, о назначении Тухеля – тогда же или на следующий день.

3. УЕФА открыл дело против «Барселоны» из-за выплат Негрейре. Пишут, что каталонский клуб могут отстранить от еврокубков на сезон. Также появилась информация, что полиция не верит в версию «Барсы» о выплатах Негрейре для исключения предвзятости судей, так как технический комитет считают нейтральным по умолчанию. Кроме того, Ла Лига может передать дело Негрейры в ФИФА.

4. Криштиану Роналду побил мировой рекорд по матчам за сборную: он провел 197-ю игру за Португалию. На этом его достижения в четверг не закончились: форвард забивает за сборную 20 лет подряд – в матче с Лихтенштейном (47-я сборная, которой он забил) Криштиану сделал дубль - завалил с пенальти и со штрафного. Кроме того, он первым в истории забил 100 голов за сборную в официальных матчах.

Англия обыграла Италию в отборе Евро-2024, Дания победила Финляндию, а остальные результаты смотрите здесь.

Харри Кейн, кстати, стал лучшим бомбардиром английской сборной, обойдя Уэйна Руни.

5. В Кубке Гагарина «Авангард» вышел в финал Востока, победив «Металлург» 4-0 в серии, а ЦСКА повел 3-1 в серии с «Локомотивом». «Авангард» выиграл серию плей-офф со счетом 4-0 впервые с 2019 года – тогда обыграли «Ак Барс»

6. «Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» в товарищеском матче с Стамбуле – 2:2. Забили Малком и Клаудиньо.

7. НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин забил 821-й гол, Зайцев – 1-й в сезоне, Худобин сыграл в НХЛ впервые за год с лишним и пропустил 6 шайб. «Рейнджерс» одолели «Каролину», Панарин набрал 1+1. «Тампа» была разгромлена «Оттавой», несмотря на гол Сергачева и 2 передачи Кучерова. Все результаты дня – здесь.

8. Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара победили в парах на ЧМ по фигурному катанию, Книрим и Фрэйзер – 2-е, Конти и Мачии – 3-и. Японец Шома Уно выиграл короткую программу, Малинин – 2-й, Грассль – 8-й, Квителашвили – 21-й.

9. «Боруссия» предлагала за Александра Головина 40 млн евро. Хавбек отказался от перехода и продлил контракт с «Монако».

10. Дарья Касаткина проиграла Элизе Мертенс, Анастасия Потапова прошла Марту Костюк, Людмила Самсонова обыграла Викторию Голубич на турнире WTA в Майами.

11. НБА. 3-очковый Окоро принес «Кливленду» победу над «Бруклином» и другие результаты.

12. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов.

13. Фигуристка Александра Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики, пишет «Чемпионат».

14. Футбольная сборная России объявила о матче с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта. Fan ID не требуется, а билеты стоят от 600 до 15 тысяч рублей.

15. Финский бизнесмен подал заявку на покупку «МЮ» и предложил фанатам взять на себя половину суммы: «Менее 3 долларов с человека, если присоединится каждый».

16. World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований.

17. Игроки «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ, утверждает The Athletic.

18. Технический директор Джеймс Ки покинул «Макларен», экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» Саншес вернется в британскую команду.

19. «Шинник» представил форму с элементами купюры номиналом 1000 рублей и словом «косарь» на воротнике изнутри.

Цитаты дня.

Джорджина об их с Роналду гардеробной: «Она огромная, я даже не носила всю одежду. У меня около 150 сумок, Криштиану не понимает, зачем мне столько»

Роман Ротенберг: «Смотрим фильмы о «Барсе». Но нужно так работать, чтобы снимали о нас. Пусть в Барселоне смотрят кино о хоккейном СКА»

Томас Бах: «Наши принципы запрещают любую поддержку боевых действий, в том числе демонстрацию символики Z»

Семак о Fan ID: «Жаль, что играем при пустых трибунах, но мы ничего не можем сделать. Ждем, что консенсус будет найден»

Игорь Ларионов: «ИИХФ отвернулась от России. Зачем она нам вообще нужна? Мы должны жестко запускать процесс ухода из организации»

Андрей Мостовой о критике: «Восхищаюсь стержнем Дзюбы в этом плане. Он прошел через многое»

Валерий Карпин: «Россию отовсюду отстранили, многое пробуем. Команда была бы другой на официальный матч»

Михаил Мишустин: «Перспективно организовать у нас соревнования стран ШОС, БРИКС»

Дмитрий Губерниев: «Мы три Олимпиады выступали под нейтральным статусом. Если откажемся, будем дураками. Надо ехать и выступать»