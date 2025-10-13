У Украины 2 победы подряд впервые в этом году – над Азербайджаном и Исландией. Команда Реброва идет 2-й в группе D, на 3 очка отставая от Франции
Сборная Украины впервые одержала две победы подряд в этом году.
Украинская команда обыграла Азербайджан (2:1) в 8-м туре отбора на чемпионат мира 2026 года.
В предыдущем туре была обыграна сборная Исландии (5:3). До этого были поражение от сборной Франции (0:2) и ничья с азербайджанцами (1:1).
Cейчас команда Сергея Реброва занимает 2-е место в группе D квалификации ЧМ, набрав 7 очков. Лидирует в квартете сборная Франции с 10 баллами. Следующий матч украинцы проведут как раз с французами, встреча состоится 13 ноября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
