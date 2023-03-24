и отказались надевать ЛГБТ-свитера из-за религии.

Братья не вышли на разминку «Флориды» перед матчем с регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:6). Игроки «Пантерс» провели ее в специальных свитерах с радужной символикой в рамках «Вечера гордости».

При этом защитник и нападающий приняли участие в самой игре.

«После долгих размышлений, молитв и дискуссий мы решили не надевать эти свитера. Мы не осуждаем выбор других людей и считаем, что хоккей должен быть дружелюбным для всех.

При этом ношение такого свитера противоречит нашим христианским убеждениям. Мы надеемся, что вы отнесетесь с уважением к этому заявлению. Мы не будем больше говорить на эту тему. Хотим сосредоточиться на игре и помочь «Флориде» выиграть Кубок Стэнли», – говорится в заявлении братьев.

Ранее сообщалось, что от радужных джерси отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Позже его примеру последовал вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер.

Беттмэн об отказе игроков и клубов от ЛГБТ-джерси: «Надо уважать факт, что не все хотят принимать активное участие»