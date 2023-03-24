Эрик и Марк Стаалы отказались надевать ЛГБТ-свитера на разминке перед матчем «Флориды» из-за религии
Эрик и Марк Стаалы отказались надевать ЛГБТ-свитера из-за религии.
Братья не вышли на разминку «Флориды» перед матчем с регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:6). Игроки «Пантерс» провели ее в специальных свитерах с радужной символикой в рамках «Вечера гордости».
При этом защитник и нападающий приняли участие в самой игре.
«После долгих размышлений, молитв и дискуссий мы решили не надевать эти свитера. Мы не осуждаем выбор других людей и считаем, что хоккей должен быть дружелюбным для всех.
При этом ношение такого свитера противоречит нашим христианским убеждениям. Мы надеемся, что вы отнесетесь с уважением к этому заявлению. Мы не будем больше говорить на эту тему. Хотим сосредоточиться на игре и помочь «Флориде» выиграть Кубок Стэнли», – говорится в заявлении братьев.
Ранее сообщалось, что от радужных джерси отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.
Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Позже его примеру последовал вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер.
Беттмэн об отказе игроков и клубов от ЛГБТ-джерси: «Надо уважать факт, что не все хотят принимать активное участие»
Every other member of the team, including starting goalie Sergei Bobrovsky, took part. Это из той статьи, на которую ссылка.