Эрик и Марк Стаалы отказались надевать ЛГБТ-свитера на разминке перед матчем «Флориды» из-за религии

Теги Флорида Эрик Стаал НХЛ Марк Стаал ЛГБТ религия Хоккей

Эрик и Марк Стаалы отказались надевать ЛГБТ-свитера из-за религии.

Братья не вышли на разминку «Флориды» перед матчем с регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:6). Игроки «Пантерс» провели ее в специальных свитерах с радужной символикой в рамках «Вечера гордости». 

При этом защитник и нападающий приняли участие в самой игре. 

«После долгих размышлений, молитв и дискуссий мы решили не надевать эти свитера. Мы не осуждаем выбор других людей и считаем, что хоккей должен быть дружелюбным для всех.

При этом ношение такого свитера противоречит нашим христианским убеждениям. Мы надеемся, что вы отнесетесь с уважением к этому заявлению. Мы не будем больше говорить на эту тему. Хотим сосредоточиться на игре и помочь «Флориде» выиграть Кубок Стэнли», – говорится в заявлении братьев. 

Ранее сообщалось, что от радужных джерси отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. 

Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии». Позже его примеру последовал вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер. 

Беттмэн об отказе игроков и клубов от ЛГБТ-джерси: «Надо уважать факт, что не все хотят принимать активное участие»

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33 комментария

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Злобный колобок
Ответ Фёдор Кузнецов
А Бобр? Или вратари не участвуют
Вратари тоже по желанию. Раймер вон на прошлой неделе не участвовал, а Бобровский сейчас участвовал.
Every other member of the team, including starting goalie Sergei Bobrovsky, took part. Это из той статьи, на которую ссылка.
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Niko [Ars]
Проворов меняет повесточку в США))
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Maturmalai
Остается непонятным, что три года мешало правоверному христианину Эрику Стаалу сочетаться законным христианским браком с особой, с которой он тогда сожительствовал, но лучше поздно, чем никогда
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igor nn
Ваня-вождь Пиндосав не пробитых в очечко))Браво рус Иван))
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Безумный Макс
Ответ Фанат Ференцвароша
Знаешь, я не поддерживаю нетрадиционные отношения. Но я лучше гордо, высоко приподняв голову, пройдусь по центру Владикавказа с огромным флагом ЛГБТ, чем поддержу путина, едросов и т.д.)))
хм....я просто пытаюсь понять как зачем и для чего ты сюда приписал Путина..🙈😂
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Фанат Ференцвароша
Ответ Безумный Макс
видимо между богохульством и гейством ты выбрал второе)))
Знаешь, я не поддерживаю нетрадиционные отношения. Но я лучше гордо, высоко приподняв голову, пройдусь по центру Владикавказа с огромным флагом ЛГБТ, чем поддержу путина, едросов и т.д.)))
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ТумбаЮмба
Ответ marik
Я не понял,а чем наш закон Минессоте и Чикаго помешал?)Наш закон на территории сше не действует.)
Почему помешал ? Наоборот - помог ! =)
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adekvat11
Ответ marik
Я не понял,а чем наш закон Минессоте и Чикаго помешал?)Наш закон на территории сше не действует.)
миннесота не захотела ставить своего лидера в неловкое положение, молодцы.
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hhlg
Отлично Ваня пендосов расшатал, фирменно я бы сказал! ;)
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Latenight Radio
Проворов, что ты сделал?
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Безумный Макс
Ответ Фанат Ференцвароша
Да что же вы такое говорите?)) Почему раньше "религиозные убеждения" не мешали надевать эти радужные джерси? Можно не в них дело, а в том, что раньше было заподло, но ещё не придумали оправданий? А тут нашёлся русский Ванька, который вдруг решил показать себя свободолюбивым товарищем (при этом игнорируя происходящее в его родной стране) и который придумал повод для того, чтобы не надевать эти джерси. Остальные увидели, что прокатило и подцепили эту рабочую тему. Если "религиозные убеждения" - это обычное прикрытие, то это чистой воды богохульство. Лучше кем быть: ЛГБТшником или богохульником?
видимо между богохульством и гейством ты выбрал второе)))
+4
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koroviev
Я даже не знаю, что хуже, ЛГБТ-Джерси или текущий дизайн формы Пантерс
+5
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Оба брата одевались в радужную фигню. Эрик когда играл за Монреаль(20-21), Марк когда играл НЮР(19-20). Оба свитера были проданы на аукционе. Интересно куда пошли деньги от продажи?)
+1
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Милош Теодосич
Ответ Фанат Ференцвароша
Да что же вы такое говорите?)) Почему раньше "религиозные убеждения" не мешали надевать эти радужные джерси? Можно не в них дело, а в том, что раньше было заподло, но ещё не придумали оправданий? А тут нашёлся русский Ванька, который вдруг решил показать себя свободолюбивым товарищем (при этом игнорируя происходящее в его родной стране) и который придумал повод для того, чтобы не надевать эти джерси. Остальные увидели, что прокатило и подцепили эту рабочую тему. Если "религиозные убеждения" - это обычное прикрытие, то это чистой воды богохульство. Лучше кем быть: ЛГБТшником или богохульником?
Акстись - бесноватый
+1
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ДнепрЧемпион1983
В прошлом они надевали. Боялись вякать. А как проворов выступил так и америкосы осмелели. Все что надо знать про их культуру и менталитет. Проворов- красавчик
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Сибирский литовец
Чувствую скоро радушные обратят братьев в свою веру
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Сергей Кузнецов
Ответ Максим Седов
Ваня Проворов своим решением напомнил хоккеистам, что они, в первую очередь, мужики.
Хоккеисты, а не политики...правильно!
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Андрей В.Т.
Ответ Фанат Ференцвароша
Да что же вы такое говорите?)) Почему раньше "религиозные убеждения" не мешали надевать эти радужные джерси? Можно не в них дело, а в том, что раньше было заподло, но ещё не придумали оправданий? А тут нашёлся русский Ванька, который вдруг решил показать себя свободолюбивым товарищем (при этом игнорируя происходящее в его родной стране) и который придумал повод для того, чтобы не надевать эти джерси. Остальные увидели, что прокатило и подцепили эту рабочую тему. Если "религиозные убеждения" - это обычное прикрытие, то это чистой воды богохульство. Лучше кем быть: ЛГБТшником или богохульником?
Как хорошо, что тут нашелся русскоязычный русофоб - венгр, который нам всё объяснил.
+3
-1
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Melnikov1968
У них что, каждый вечер "Вечер гордости" проходит? Слишком часто эта повестка упоминается.
+2
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Олег Кучтраев
Ответ Фанат Ференцвароша
Да что же вы такое говорите?)) Почему раньше "религиозные убеждения" не мешали надевать эти радужные джерси? Можно не в них дело, а в том, что раньше было заподло, но ещё не придумали оправданий? А тут нашёлся русский Ванька, который вдруг решил показать себя свободолюбивым товарищем (при этом игнорируя происходящее в его родной стране) и который придумал повод для того, чтобы не надевать эти джерси. Остальные увидели, что прокатило и подцепили эту рабочую тему. Если "религиозные убеждения" - это обычное прикрытие, то это чистой воды богохульство. Лучше кем быть: ЛГБТшником или богохульником?
Ну слава богу, тебя то Проворов не сломил
+13
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Urik_Mart
Ответ Максим Седов
Ваня Проворов своим решением напомнил хоккеистам, что они, в первую очередь, мужики.
Можно сказать запустил новое движение. Более всего умиляет, что эти мероприятия, скажем так, нетрадиционные величают Вечерами гордости..... душит смех, чснслово. Все шиворот на выворт
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AminO2
Молодцы, за них не стыдно. Эрик, кстати, лидер НХЛ по количеству сыгранных матчей среди всех действующих игроков.
+1
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Фанат Ференцвароша
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Трипл-дабл Дончича
Молодцы!! Проявили свою позицию!
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Геннадий Тёкин
Молодцы! Пока есть такие мужики, радужным не пройти!!
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