Карпин о сборной: «В «Спартаке» играли россияне, сейчас на базе этого клуба как сделать команду? В ЦСКА 5-6 русских, их вызывают. Все из «Локомотива» играли с Ираном»
Валерий Карпин не считает, что сейчас сборную можно строить на базе одного клуба.
– Будет ли когда‑нибудь сборная на базе какого‑то клуба?
– Во времена Романцева, Лобановского [в клубах] играли футболисты, которых можно было вызывать в сборную. В «Спартаке» играли россияне. Сейчас на базе этого клуба как сделать сборную?
В ЦСКА играют 5-6 русских, их вызывают. Все из «Локомотива» играли с Ираном (2:1), ЦСКА будет играть завтра.
Так получилось, что у «Локомотива» и «Динамо» было больше времени на подготовку, поэтому футболисты из этих команд играли с Ираном, – сказал главный тренер сборной России.
Россияне завтра сыграют в BetBoom товарищеском матче с командой Боливии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
