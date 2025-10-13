Карпин о сборной: «В «Спартаке» играли россияне, сейчас на базе этого клуба как сделать команду? В ЦСКА 5-6 русских, их вызывают. Все из «Локомотива» играли с Ираном»

Валерий Карпин не считает, что сейчас сборную можно строить на базе одного клуба.

– Будет ли когда‑нибудь сборная на базе какого‑то клуба?

– Во времена Романцева , Лобановского [в клубах] играли футболисты, которых можно было вызывать в сборную. В «Спартаке » играли россияне. Сейчас на базе этого клуба как сделать сборную?

В ЦСКА играют 5-6 русских, их вызывают. Все из «Локомотива » играли с Ираном (2:1), ЦСКА будет играть завтра.

Так получилось, что у «Локомотива» и «Динамо » было больше времени на подготовку, поэтому футболисты из этих команд играли с Ираном , – сказал главный тренер сборной России.

Россияне завтра сыграют в BetBoom товарищеском матче с командой Боливии.