Лыжи. Чемпионат России. Команды Якимушкина, Ларькова, Мельниченко, Червоткина, Семикова выступят в эстафете
24 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужская эстафета.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Мужчины
Эстафета
Начало – 10.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Республика Коми-1 (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин)
2. Республика Татарстан-1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов)
3. Тюменская область (Артем Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин)
4. Красноярский край (Дмитрий Жуль, Павел Соловьев, Кирилл Киливнюк, Андрей Мельниченко)
5. Москва (Константин Тиунов, Алексей Червоткин, Дмитрий Кондрашов, Данил Нелипа)
6. Удмуртская Республика (Александр Зубков, Александр Ившин, Дмитрий Баграшов, Илья Курбатов)...
8. Санкт-Петербург (Андрей Краснов, Никита Егоров, Евгений Кудрявцев, Сергей Забалуев)...
13. Приволжский ФО (Сергей Шаров, Антон Швырев, Никита Родионов, Савелий Коростелев)...
15. Северо-Западный ФО (Максим Зубцов, Александр Гребенько, Алексей Шемякин, Андрей Зародов)
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