Лыжи. Чемпионат России. Команды Якимушкина, Ларькова, Мельниченко, Червоткина, Семикова выступят в эстафете

Теги результаты лыжные гонки чемпионат России эстафета Евгений Белов Алексей Виценко Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Кирилл Киливнюк Сергей Ардашев Александр Гребенько Максим Зубцов Алексей Шемякин Андрей Краснов Дмитрий Жуль Антон Тимашов Евгений Кудрявцев Иван Горбунов Савелий Коростелев Александр Ившин Никита Родионов Павел Соловьев Дмитрий Баграшов Илья Курбатов Сергей Шаров Сергей Забалуев Данил Нелипа Лыжи

24 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет мужская эстафета.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Мужчины

Эстафета

Начало – 10.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Республика Коми-1 (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин)

2. Республика Татарстан-1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов)

3. Тюменская область (Артем Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин)

4. Красноярский край (Дмитрий Жуль, Павел Соловьев, Кирилл Киливнюк, Андрей Мельниченко)

5. Москва (Константин Тиунов, Алексей Червоткин, Дмитрий Кондрашов, Данил Нелипа)

6. Удмуртская Республика (Александр Зубков, Александр Ившин, Дмитрий Баграшов, Илья Курбатов)...

8. Санкт-Петербург (Андрей Краснов, Никита Егоров, Евгений Кудрявцев, Сергей Забалуев)...

13. Приволжский ФО (Сергей Шаров, Антон Швырев, Никита Родионов, Савелий Коростелев)...

15. Северо-Западный ФО (Максим Зубцов, Александр Гребенько, Алексей Шемякин, Андрей Зародов)

2 комментария

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Kemlo
Думаю, Татарстан с находямшимся в отличной форме Тимашовым, должен дать бой Тюмени,где Мальцев на классике выглядит неожиданно, ну и Коми в эстафете за медали точно поборются
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Сергей Жарковский
Явным фаворитом на мой взгляд является Тюмень,и тем не менее всем удачи
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