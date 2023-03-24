Кан об отставке Нагельсманна: «Сильные колебания в игре «Баварии» ставили под сомнение наши цели. Качество команды проявлялось все реже»

Гендиректор «Баварии» объяснил отставку Юлиана Нагельсманна.

«Когда Юлиан Нагельсманн перешел в «Баварию» летом 2021 года, мы были уверены, что будем работать с ним на долгосрочной основе. Это было нашей целью.

Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к осознанию того, что качество нашей команды, несмотря на чемпионство в прошлом сезоне, проявлялось все реже.

После ЧМ-2022 мы играли все менее и менее успешно и привлекательно.

Сильные колебания в игре ставили под сомнение наши цели не только в этом сезоне, но и в дальнейшем. По этой причине мы реагируем сейчас.

От себя лично и от имени «Баварии» я хотел бы поблагодарить Юлиана и его тренерский штаб и пожелать удачи в будущем», – сказал Кан.

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение