Кан об отставке Нагельсманна: «Сильные колебания в игре «Баварии» ставили под сомнение наши цели. Качество команды проявлялось все реже»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Гендиректор «Баварии» Оливер Кан объяснил отставку Юлиана Нагельсманна.

«Когда Юлиан Нагельсманн перешел в «Баварию» летом 2021 года, мы были уверены, что будем работать с ним на долгосрочной основе. Это было нашей целью.

Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к осознанию того, что качество нашей команды, несмотря на чемпионство в прошлом сезоне, проявлялось все реже.

После ЧМ-2022 мы играли все менее и менее успешно и привлекательно.

Сильные колебания в игре ставили под сомнение наши цели не только в этом сезоне, но и в дальнейшем. По этой причине мы реагируем сейчас.

От себя лично и от имени «Баварии» я хотел бы поблагодарить Юлиана и его тренерский штаб и пожелать удачи в будущем», – сказал Кан.

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

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25 комментариев

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Анатолий
не будем ходить вокруг да около, явно внутри клуба что-то случилось. Молодого перспективного тренера просто так не увольняют. Смысл менять на Тухеля, такой же перспективный и возможно такой же токсичный. Утвердили бы обоих главным тренерами раз уж хочется все и сразу
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Folio
Ответ ironboy
По мне игра Баварии с учётом подбора игроков может быть ярче и уверенне. Юлиан отличный тренер, но в Баварии не показал свой максимум.
да наверняка подводил пик формы на апрель-май
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Folio
Ответ Александр Логинов
Да он так-то болельщик Баварии, и фаната его не презирают уже точно, поэтому стремиться обыграть такой клуб, ради того чтобы что то там доказать чиновника, такое...
Фан Баварии? Разве не 1860?
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Serega Fart
Все хают Баварию за рокировку, но не нам судить немецкую технологию которая из лучшего делает идеальное
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Edem
Ответ Сергей Орлов
Дураки)
Нет
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xa-xa
С дорогами у них не всё так однозначно...
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Покерный Футбол
Какой то бред они несут как под копирку. Пардон,а что вы ожидали в этом сезоне после ухода Левандовски? Новый состав центра защиты,стареющий Мюллер,юнец Мусиала,уход главного годеадора клуба за последние 10 лет,нехватка игроков для ротации на флангах,особенно в зашите. И при этом Бавария не испытывает кризиса как Челси или Ливерпуль,а вполне уверенно играет. По моему конфликт явно не из-за игры команды,опять Хасан не поделил сферы влияния в клубе с тренером.
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xa-xa
Ответ Сергей Орлов
Дураки)
Зато какие дороги...
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j30
Ответ Сергей Орлов
Дураки)
в чем дураки? с другими тренерами бавария к ноябрю брала бундеслигу , и с такой игрой против сити не было бы шансов , а сейчас с приходом тухеля у команды будет новый импульс, если нагельсман вильяреал не смог пройти имея левандовски в атаке о чем вообще речь тогда
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Yri Yrov
Тухель думаю по сильнее будет чем Юлиан, жаль тотенхем проспал, пригласят какого нибудь Поттера после Конте, и болтаться им в середине таблицы до скончания сезона, потом ещё кого нибудь и Сансара делает новый оборот
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Raybay
Теперь псж просто обязан уволить галтье, как же так пролететь кризисной баварии 😀
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ironboy
По мне игра Баварии с учётом подбора игроков может быть ярче и уверенне. Юлиан отличный тренер, но в Баварии не показал свой максимум.
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петрович сектор1
Неужели Бавария настолько опустилась, что ее уровень рассматривают через призму Бундес Лиги?
ЛЧ - только она дает настоящий ответ о величие Топ клуба. А там у Баварии в этом сезоне пока все Ок
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Пирс Морган
Ответ Сергей Орлов
Дураки)
Чудаки на букву М.
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benjamin92
Можно было и подождать, посмотреть на результаты команды в заключительной части сезона и делать выводы. А там, если что, к ноябрю и Тухель освободился бы, поругавшись с руководством своего клуба
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Rio de Janeiro
Все бы клубы мира за исключением МС не отказались от такого качества)
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Пирс Морган
Кан совсем не контролирует ситуацию, просто что-то говорит
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London.is.blue
Что-то Кан в этом сезоне разошёлся. Разве зубастик давал ему разрешение столько говорить? Сынок вышел из-под контроля и творит дичь вместе со своим корешем середняком Хасаном.

Подозреваю, что они ещё и в раздевалку заходят и байки травят, в каком они порядке были.

Хотя на лице у Кана ещё в 00ые было написано, что он неадекват.
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A to the K
уверен, что дело не в спортивных результатах вовсе. Явно какой-то личный конфликт, пока никто не выносит сор из избы. Время пройдёт, узнаем.
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Александр Логинов
Ответ Aidos9419
не сомневаюсь что Нагель будет гореть желанием отомстить вам за это..и я сам желаю что бы в будущем именно Нагельсман выбил Баварию из ЛЧ
Да он так-то болельщик Баварии, и фаната его не презирают уже точно, поэтому стремиться обыграть такой клуб, ради того чтобы что то там доказать чиновника, такое...
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Вегетарианец_
Салихамиджич за 5 лет уволил уже сколько, 5 тренеров?) Ничего хорошего Баварию с таким спортивным директором не ждет. Оливер Кан должен быть умнее и мыслить стратегически, а не потакать Хасану в его самодурстве.
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SexyCow
Кан очень сильно удивил в плохом смысле , исполняет роль мебели в офисе
+4
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Aidos9419
не сомневаюсь что Нагель будет гореть желанием отомстить вам за это..и я сам желаю что бы в будущем именно Нагельсман выбил Баварию из ЛЧ
+18
-3
+15
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Дворец культуры Центральный
Это же насколько зажрались, что при отставании в одно очко, они не увидели прогресс, по сравнении с предыдущим чемпионским сезоном. Типичные баварцы.
+19
-5
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Сергей Орлов
Дураки)
+19
-3
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