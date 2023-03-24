Кан об отставке Нагельсманна: «Сильные колебания в игре «Баварии» ставили под сомнение наши цели. Качество команды проявлялось все реже»
Гендиректор «Баварии» Оливер Кан объяснил отставку Юлиана Нагельсманна.
«Когда Юлиан Нагельсманн перешел в «Баварию» летом 2021 года, мы были уверены, что будем работать с ним на долгосрочной основе. Это было нашей целью.
Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к осознанию того, что качество нашей команды, несмотря на чемпионство в прошлом сезоне, проявлялось все реже.
После ЧМ-2022 мы играли все менее и менее успешно и привлекательно.
Сильные колебания в игре ставили под сомнение наши цели не только в этом сезоне, но и в дальнейшем. По этой причине мы реагируем сейчас.
От себя лично и от имени «Баварии» я хотел бы поблагодарить Юлиана и его тренерский штаб и пожелать удачи в будущем», – сказал Кан.
ЛЧ - только она дает настоящий ответ о величие Топ клуба. А там у Баварии в этом сезоне пока все Ок
Подозреваю, что они ещё и в раздевалку заходят и байки травят, в каком они порядке были.
Хотя на лице у Кана ещё в 00ые было написано, что он неадекват.