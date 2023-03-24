НБА. «Голден Стэйт» примет «Филадельфию», «Сакраменто» сыграет с «Финиксом», «Лейкерс» – «Оклахома» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.
«Голден Стэйт» Карри в Сан-Франциско примет «Филадельфию» Эмбиида, «Сакраменто» сыграет с «Финиксом», «Лейкерс» – «Оклахома».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 марта, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 25 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 25 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 25 марта, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 25 марта, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 25 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 25 марта, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 25 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 25 марта, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 25 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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