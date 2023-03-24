НБА. «Голден Стэйт» примет «Филадельфию», «Сакраменто» сыграет с «Финиксом», «Лейкерс» – «Оклахома» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.

«Голден Стэйт» Карри в Сан-Франциско примет «Филадельфию» Эмбиида, «Сакраменто» сыграет с «Финиксом», «Лейкерс» – «Оклахома».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Индиана
Дата проведения
25 марта, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Вашингтон – Сан-Антонио
Дата проведения
25 марта, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Торонто – Детройт
Дата проведения
25 марта, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Хьюстон
Дата проведения
25 марта, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Даллас – Шарлотт
Дата проведения
25 марта, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Юта – Милуоки
Дата проведения
25 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Филадельфия
Дата проведения
25 марта, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Финикс
Дата проведения
25 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Портленд – Чикаго
Дата проведения
25 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Оклахома-Сити
Дата проведения
25 марта, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев

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Tim Timson
жду как примут Инглса в Юте)
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Адвокат дьявола*
в Орегоне самый дешевый билет на игру стоит мешок картошки, а в Калифорнии самый дешевый билет стоит 20 мешков картошки
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Nightyork97
Нашумевшая битва физруков в Орегоне. Даже не знаю какой абсурд они нам приготовили на этот раз
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lecter666999
Ну для ЛАЛ это матч плей-офф.
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lecter666999
Ответ Daishi
Все понятно, минимум 300 комментов в ветке, площадная брань, мат и прочие девиации...)) Еще и играют почти в одно время, попадем в огневой мешок. :)
А лучше как вчера 1.5 коммента, и играют абсолютно никому не интересные команды?
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Адвокат дьявола*
только победа королей
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Daishi
Все понятно, минимум 300 комментов в ветке, площадная брань, мат и прочие девиации...)) Еще и играют почти в одно время, попадем в огневой мешок. :)
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totocash
Начались домашние матчи у гсв. Необходимо брать все матчи чтобы выходить в плов напрямую. Скоро присоединится пэйтон2, нужно набирать форму всем игрокам и урезать время пула.
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Nightblackwolf
ГСВ-Фила по уровню игры конечно - очевидный матч дня!
Если самый доминирующий игрок лиги будет у Филы, то ГСВ, будет очень сложно!! Надеюсь, доминирующий отдохнет матч!
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-2
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