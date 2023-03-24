Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.

«Голден Стэйт» Карри в Сан-Франциско примет «Филадельфию» Эмбиида, «Сакраменто» сыграет с «Финиксом», «Лейкерс» – «Оклахома».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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