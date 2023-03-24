В Минспорта недовольны посещаемостью матчей РПЛ. Там считают, что клубы могли лучше работать с болельщиками («Мутко против»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Оренбург Краснодар Министерство спорта России стадионы Пари НН Fan ID Футбол

В Минспорта РФ выразили недовольство посещаемостью Мир РПЛ на совещании по Fan ID.

Как сообщает «Мутко против», чиновники министерства были недовольны малым количество зрителей на матчах. По их мнению, клубы могли бы лучше работать с болельщиками.

Также на совещании обсуждалась проблема того, что многие болельщики пытаются пройти на игры по QR-коду времен коронавирусных ограничений.

Первыми на эту ситуацию пожаловались представители «Оренбурга», а затем и других клубов, некоторые из которых заявили, что на матчи приходят фанаты с Fan ID 2018 года.

Fan ID и трибуны: 5 антирекордов сезона в 8 матчах, меньше 10 тысяч на ЦСКА – «Зенит»

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
А не будете брать Fan ID, отключим газ!
P. S.
Кто возьмёт Fan ID пачку, тот получит водокачку!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
govoroffviach
Ответ ДМ-1чемпион
Скоро похоже введут штрафы для болельщиков, из-за непосещения матчей любимой команды!
уголовное правонарушение. карается лишением свободы от 3 до 5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Лапин
Ооо, родные чинуши во всей красе. Сами жидко обкакались, а виноваты другие. Все как всегда. Клубы!!! Не работайте с болельщиками! Пусть РПЛ, Минспорта умоются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
предлагаю сдавать анализы и отпечатки пальцев перед входом на стадион. всё для безопасности. Народ не чувствует себя в безопасности, поэтому и не ходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Фомин
что тут думать!!!! фанаты все сказали, сидим дома пока не отменять)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим 1986
Мутко против, он доволен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Питере Пять
Виноваты клубы и люди. Клубы штрафовать, у людей отнять дачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Зенит из кожи вон лезть, а эти московские клубы опять ставят палки в колёса нашему «гранду»
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Это ж какими наглыми и тупыми нужно быть, чтоб вводить ограничительные меры для посещения стадиона и при этом быть недовольными количеством болельщиков, да это то же самое, как например регулярно избивать жену и при этом возмущаться какого хрена она хочет развода
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Скоро похоже введут штрафы для болельщиков, из-за непосещения матчей любимой команды!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Сука, а в поезда по fan id от ЧМ никто у них не хочет прорваться?🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Фет
Ответ Арсений Хахатанов
Я когда были QR по короне, распечатал штрих от чека в магните, где не было скана и надо было просто показать, катило)) туда и ходил)
у меня за всё время ни разу не спросили никаких кодов, ты где ходил
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пернатый
ага, давайте все как в Питере, по школам пойдем болельщиков вербовать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Олегович
Единственное, что забавляет в этой новости - то, как русские люди пытаются найти способы обмануть систему)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Ответ LechK1nG
Видать нужно отслеживать болельщиков по соц. сетям, приходить к ним домой с нарядами, заставлять оформлять фан уйди, после заставлять покупать билеты на матчи, и сопровождать на эти матчи под конвоем (только такая чушь в голову приходит).
Пожалуйста, не надо накидывать им идеи)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Сюр какой-то! Хрень выдумало само правительство с этим Fan ID, а виноваты клубы! Следующий бредовый выпад будет похоже в стиле, болельщики сами виноваты, что не хотят ходить на футбол!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Все благодаря им же
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yanuts1
Цирк Дю Солей когда-нибудь уедет оттуда, ему пора на гастроли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Пусть минспорт покажет клубам как надо работать с болельщиками. Вперёд.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Пойду 1 апреля на матч РПЛ. Фан-ай-ди у меня есть, но я сначала приложу свой старый абонемент, не привязанный к фан-ай-ди. Вот хохма будет, если он сработает)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Клубы, министерству спорта: Не нравится, увольняйтесь...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m.scaline
клубы уже все делают - билетов по 10, до технодиджеев на матчах. но есть одно препятствие - тупорылые законы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus Varro
В Минспорте могли лучше работать с депутатами.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Сами же лишили зрителей,а вину свалили на клубы🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр
старуха голикова терпит конкретные убытки
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий