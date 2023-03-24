В Минспорта недовольны посещаемостью матчей РПЛ. Там считают, что клубы могли лучше работать с болельщиками («Мутко против»)

В Минспорта РФ выразили недовольство посещаемостью Мир на совещании по Fan ID.

Как сообщает «Мутко против», чиновники министерства были недовольны малым количество зрителей на матчах. По их мнению, клубы могли бы лучше работать с болельщиками.

Также на совещании обсуждалась проблема того, что многие болельщики пытаются пройти на игры по QR-коду времен коронавирусных ограничений.

Первыми на эту ситуацию пожаловались представители « », а затем и других клубов, некоторые из которых заявили, что на матчи приходят фанаты с Fan ID 2018 года.

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