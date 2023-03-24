«Fan ID – убийца футбола». Фанаты «Крыльев» заполнили сектор на игре со сборной МФЛ и скандировали про паспорт болельщика

Фанаты « » активно поддерживают команду в матче со сборной .

В эти минуты самарцы принимают команду звезд МФЛ на «Солидарность Арене» в благотворительном матче (1:0, первый тайм).

Фанаты «Крыльев», которые бойкотируют матчи в Мир из-за введения Fan ID, полностью заполнили свой сектор.

По ходу первой половины игры они скандировали «Fan ID – убийца футбола».

Всего матч посетили примерно четыре тысячи зрителей. На игру 20-го тура РПЛ против «Ахмата» 19 марта пришли 2 324 зрителя.

Все средства от продажи билетов пойдут на лечение игрока «Амкала» Финито, у которого выявлен лейкоз.

Фото: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого

У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)