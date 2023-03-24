«Fan ID – убийца футбола». Фанаты «Крыльев» заполнили сектор на игре со сборной МФЛ и скандировали про паспорт болельщика
Фанаты «Крыльев Советов» активно поддерживают команду в матче со сборной Медиалиги.
В эти минуты самарцы принимают команду звезд МФЛ на «Солидарность Арене» в благотворительном матче (1:0, первый тайм).
Фанаты «Крыльев», которые бойкотируют матчи в Мир РПЛ из-за введения Fan ID, полностью заполнили свой сектор.
По ходу первой половины игры они скандировали «Fan ID – убийца футбола».
Всего матч посетили примерно четыре тысячи зрителей. На игру 20-го тура РПЛ против «Ахмата» 19 марта пришли 2 324 зрителя.
Все средства от продажи билетов пойдут на лечение игрока «Амкала» Финито, у которого выявлен лейкоз.
Фото: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)
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