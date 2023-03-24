«Fan ID – убийца футбола». Фанаты «Крыльев» заполнили сектор на игре со сборной МФЛ и скандировали про паспорт болельщика

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики Самара-Арена стадионы Fan ID Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Фанаты «Крыльев Советов» активно поддерживают команду в матче со сборной Медиалиги.

В эти минуты самарцы принимают команду звезд МФЛ на «Солидарность Арене» в благотворительном матче (1:0, первый тайм).

Фанаты «Крыльев», которые бойкотируют матчи в Мир РПЛ из-за введения Fan ID, полностью заполнили свой сектор.

По ходу первой половины игры они скандировали «Fan ID – убийца футбола».

Всего матч посетили примерно четыре тысячи зрителей. На игру 20-го тура РПЛ против «Ахмата» 19 марта пришли 2 324 зрителя.

Все средства от продажи билетов пойдут на лечение игрока «Амкала» Финито, у которого выявлен лейкоз.

Фото: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого

У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)

14 комментариев

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ivica_sprut
Ответ Егор Добрый
люди скандируют руководству своего ФК, чтобы клуб услышал
клуб может и услышит, но им сегодня ясно сказали: вы виноваты в плохой посещаемости. так что, увы
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Мистер Блин
убийцы футбола и всех остальных нормальных аспектов в россии сам бестолковый народ , который не умеет правильно реагировать на вбросы от власти. им пенсионный возраст повысили на 5 лет, а мужикам по факту его отменили, они золотую ногу миллионера Акинфеева обсуждают, дурачье 😂😂😂
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Sobachkin
Составят щас протоколы!
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Егор Добрый
Ответ Гекдениз Кардениз
а то они не знают
конечно знают,но вот когда от пустых трибун большие убытки пойдут,то вспомнят этот полный стадион!
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Гекдениз Кардениз
Ответ Егор Добрый
люди скандируют руководству своего ФК, чтобы клуб услышал
а то они не знают
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гилберт
Это так глупо. Совсем не то кричат.
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Vladco
Это не новость вовсе, тем более для первой полосы. Смешно наблюдать деградациию спорртс:)) Фан ID пришло безвозвратно в наш цифровой мир,вне зависимости от стран и континентов.
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b0rke5
местные дурачки
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Рустам Микогазиев
наш футбол убил не фан-айди)
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dimur
Ответ mArty-.-
Но они могут читать спорц, который освещает такие события
Читать? Они умеют только писать.
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Егор Добрый
люди скандируют руководству своего ФК, чтобы клуб услышал
+18
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Алексей Ненахов
От куда люди ? Наверное пробки рассосались и с дач приехали да и погода наладилась
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mArty-.-
Ответ Shadow1882
Для кого скандировали? Минспорт вряд ли смотрит медиафутбол
Но они могут читать спорц, который освещает такие события
+13
-2
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Shadow1882
Для кого скандировали? Минспорт вряд ли смотрит медиафутбол
+3
-7
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