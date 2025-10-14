Матета о 2:2 с Исландией: «Франция могла сыграть лучше, но я предпочту одно очко поражению. Первый гол за сборную – важный момент для нападающего»

Жан-Филипп Матета отреагировал на ничью со сборной Исландии.

Сборная Франции в гостях сыграла вничью с исландцами (2:2) в 8-м туре отбора ЧМ-2026. Форвард «Кристал Пэлас » отличился на 68-й минуте матча.

«Мы немного расстроены, ведь хотелось победить. Мы боролись до конца.

Есть ли сожаления? В целом мы могли бы сыграть лучше, но я бы предпочел одно очко поражению. Есть и позитивные моменты, и мы продолжим работать над тем, чтобы вернуться еще сильнее.

Мой первый гол [за сборную]? Это очень важный момент для нападающего. Надеюсь, я забью еще много голов», – cказал Матета в эфире TF1.