Чемпионат мира по фигурному катанию. Сакамото, Михара, Левито, Хендрикс и Губанова выступят с произвольными программами

24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2023 в японской Сайтаме женщины выступят с произвольными программами.

После короткой лидирует японка .

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 11:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko

Первая разминка

1. Александра Фейгин (Болгария)

2. Лара Наки Гутманн (Италия)

3. Юлия Саутер (Румыния)

4. Янна Юркинен (Финляндия)

5. Ольга Микутина (Австрия)

6. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)

Вторая разминка

7. Софья Степченко (Латвия)

8. Ким Йе Лим (Южная Корея)

9. Маделин Скизас (Канада)

10. Ринка Ватанабе (Япония)

11. Нина Пинзарроне (Бельгия)

12. Кимми Репонд (Швейцария)

Третья разминка

13. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

14. Анастасия Губанова (Грузия)

15. Эмбер Гленн (США)

16. Екатерина Куракова (Польша)

17. Брэди Теннелл (США)

18. Николь Шотт (Германия)

Четвертая разминка

19. Нина Петрыкина (Эстония)

20. (Бельгия)

21. Изабо Левито (США)

22. (Япония)

23. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

24. Каори Сакамото (Япония)

Положение после короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 79,24

2. Ли (Южная Корея) – 73,62

3. Маи Михара (Япония) – 73,46

4. (США) – 73,03

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 71,94

6. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,00

7. Николь Шотт (Германия) – 67,29

8. Брэди Теннелл (США) – 66,45

9. Екатерина Куракова (Польша) – 65,40

10. Эмбер Гленн (США) – 65,52

11. Анастасия Губанова (Грузия) – 65,40

12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 64,06

13. Кимми Репонд (Швейцария) – 62,75

14. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 62,04

15. Ринка Ватанабе (Япония) – 60,90

16. Маделин Скизас (Канада) – 60,02

17. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 60,02

18. Софья Степченко (Латвия) – 58,87

19. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) – 57,56

20. Ольга Микутина (Австрия) – 57,05

21. Янна Юркинен (Финляндия) – 56,06

22. Юлия Саутер (Румыния) – 56,02

23. Лара Наки Гутманн (Италия) – 55,22

24. Александра Фейгин (Болгария) – 54,65

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме