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Чемпионат мира по фигурному катанию. Сакамото, Михара, Левито, Хендрикс и Губанова выступят с произвольными программами

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24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2023 в японской Сайтаме женщины выступят с произвольными программами.

После короткой лидирует японка Каори Сакамото.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 11:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko

Первая разминка

1. Александра Фейгин (Болгария)

2. Лара Наки Гутманн (Италия) 

3. Юлия Саутер (Румыния)

4. Янна Юркинен (Финляндия)

5. Ольга Микутина (Австрия)

6.  Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)

Вторая разминка

7. Софья Степченко (Латвия)

8. Ким Йе Лим (Южная Корея)

9. Маделин Скизас (Канада)

10. Ринка Ватанабе (Япония)

11. Нина Пинзарроне (Бельгия)

12. Кимми Репонд (Швейцария)

Третья разминка

13. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

14. Анастасия Губанова (Грузия)

15. Эмбер Гленн (США)

16. Екатерина Куракова (Польша)

17. Брэди Теннелл (США)

18. Николь Шотт (Германия)

Четвертая разминка

19. Нина Петрыкина (Эстония)

20. Луна Хендрикс (Бельгия)

21. Изабо Левито (США)

22. Маи Михара (Япония)

23. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

24. Каори Сакамото (Япония)

Положение после короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 79,24

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 73,62

3. Маи Михара (Япония) – 73,46

4. Изабо Левито (США) – 73,03

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 71,94

6. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,00

7. Николь Шотт (Германия) – 67,29

8. Брэди Теннелл (США) – 66,45

9. Екатерина Куракова (Польша) – 65,40

10. Эмбер Гленн (США) – 65,52

11. Анастасия Губанова (Грузия) – 65,40

12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 64,06

13. Кимми Репонд (Швейцария) – 62,75

14. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 62,04

15. Ринка Ватанабе (Япония) – 60,90

16. Маделин Скизас (Канада) – 60,02

17. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 60,02

18. Софья Степченко (Латвия) – 58,87

19. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) – 57,56

20. Ольга Микутина (Австрия) – 57,05

21. Янна Юркинен (Финляндия) – 56,06

22. Юлия Саутер (Румыния) – 56,02

23. Лара Наки Гутманн (Италия) – 55,22

24. Александра Фейгин (Болгария) – 54,65

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме

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12 комментариев

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alexander bakulin
Ответ Япростозритель
Ну вы хоть сейчас то свою ненависть к ТШТ поубавьте. Как-будто Тутберидзе виновата, что наших отстранили.
практически уверен, что есть в этом и гогиевны вина. если бы гогиевна несовершеннолетних допингом не кормила, и если бы не превратила женскую дисциплину в детский цирк, это ещё вопрос, отстранили бы наших или нет.
в боксе, теннисе, ММА и прочих видах, наши преспокойно выступают, не смотря ни на какую политику. ибо там понимают, что без россиян будет менее интересно.
а в ФК гогиевна всем обрыдла хуже горькой редьки. после допингового скандала на олимпиаде уже никаких вопросов не было, отстранять или нет, даже дед лакерник не помог, гогиевна всю репутацию российского ФК спустила в унитаз.
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Япростозритель
Ответ alexander bakulin
ждём произвольной программы. сакомото станет двукратной чемпионкой мира и превзойдёт загитову. гоговичи вновь будут деклассированы в блестящем стиле.
Ну вы хоть сейчас то свою ненависть к ТШТ поубавьте. Как-будто Тутберидзе виновата, что наших отстранили.
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bona ulo
Удачи, Каори!
+3
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alexander bakulin
ждём произвольной программы. сакомото станет двукратной чемпионкой мира и превзойдёт загитову. гоговичи вновь будут деклассированы в блестящем стиле.
+1
-8
-7
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EuhenioV
Сакамото новый лидер ЖФК.Похоже на анекдот,но такова реальность.🙈
+1
-4
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Новый Орлеан
Ответ Ирина С
Так медалей много не бывает, особенно золотых!
Особенно без россиянок.
+1
-1
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Ирина С
Ответ Валерий Петров
Да прям там, она прошлый ЧМ уже выиграла
Так медалей много не бывает, особенно золотых!
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Беглый*
Хочу, чтоб Левито всех вынесла. Аминь🙏
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tanya_1111
Ответ Валерий Петров
Да прям там, она прошлый ЧМ уже выиграла
Серьезно, а я и забыла, но всё равно болеть буду за неё ))
+2
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Валерий Петров
Ответ tanya_1111
Ну, Каори - давай не подкачай.
Да прям там, она прошлый ЧМ уже выиграла
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Katerina Sunny
Нине не переволноваться в последней разминке и всё прыгнуть.
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tanya_1111
Ну, Каори - давай не подкачай.
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