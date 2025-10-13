  • Спортс
  • Бышовец о конфликте на Украине: «Нужно говорить о горе, которое переживают два очень близких народа. Мир нужен как никогда»
37

Бышовец о конфликте на Украине: «Нужно говорить о горе, которое переживают два очень близких народа. Мир нужен как никогда»

Анатолий Бышовец выразил надежду на разрешение конфликта на Украине.

«Для меня и супруги, моих детей – это большая беда. Тут нужно говорить о том горе, которое два очень близких народа переживают.

Сегодня как никогда нужен мир, который откроет возможности и для футбола», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Odds.ru
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoАнатолий Бышовец
Главные новости
Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на ЧМ-2026
3 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Франции сыграла 2:2 с Исландией, Германия одолела Северную Ирландию, Бельгия забила 4 гола Уэльсу
19215 минут назад
Инфантино о мирном саммите по Газе: «Благодарен Трампу за приглашение. Присутствие лидеров многих стран свидетельствует об объединении усилий»
626 минут назад
«В «Реале» к Ямалю относятся крайне болезненно – они боятся, что после 15 лет господства Месси наступит 15 лет господства Ламина». Журналист Марти о критике досуга вингера «Барсы»
729 минут назад
Гаттузо о матче с Израилем: «Мы рады перемирию, люди в Газе возвращаются на свою землю. Снаружи будут протесты, но внутри – более 10 000 болельщиков, подталкивающих Италию вперед»
1347 минут назад
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
сегодня, 20:00Тесты и игры
Тебас о критике матча в Майами: «Европа – удивительный континент. У нас полно американского фаст-фуда, но играть за границей мы не хотим, потому что это «нарушает традиции»
32сегодня, 19:33
Карпин о сборной: «В «Спартаке» играли россияне, сейчас на базе этого клуба как сделать команду? В ЦСКА 5-6 русских, их вызывают. Все из «Локомотива» играли с Ираном»
28сегодня, 19:26
Бельерин о конфликте Израиля и Палестины: «Это геноцид. Мирных жителей, детей убивают и обрекают на смерть от голода, а остальной мир наблюдает»
63сегодня, 19:14
Гюндоган о Виртце: «Говорить о трансферном провале – абсолютное преувеличение. Те, кто не видит выдающихся качеств Фло, мало понимают в футболе. Голы и ассисты придут очень скоро»
13сегодня, 18:49
Последние новости
У Украины 2 победы подряд впервые в этом году – над Азербайджаном и Исландией
2 минуты назад
У Швеции нет побед в 4 матчах квалификации ЧМ-2026. Команда идет последней в своей группе с 1 очком
713 минут назад
Бельгия обыграла Уэльс на выезде – 4:2! Де Брюйне сделал дубль с пенальти
116 минут назад
Семшов о матче с Боливией: «Жду минимум 3 гола от нашей сборной. Это не тот соперник, которого стоит опасаться»
18 минут назад
Франция сыграла вничью с Исландией – 2:2. Нкунку и Матета забили
221 минуту назад
Дебютный гол Вольтемаде принес Германии победу над Северной Ирландией – 1:0
1223 минуты назад
Конате не тратил много денег на «гедонистические удовольствия» из-за братьев: «Ни новой машины, ни одежды, ни обуви. Слишком боялся услышать от них, что я изменился»
439 минут назад
Танасиевич о Станковиче: «Он работал в клубах-лидерах в Сербии и Венгрии, было меньше нервных матчей, в РПЛ каждая игра от ножа. После дисквалификации он будет вести себя спокойнее, думаю»
1сегодня, 19:56
Капитанская повязка сборной России в игре с Боливией будет посвящена 99-летию Симоняна. Карпин сказал: «Он больше, чем спартаковец. Легенда российского футбола»
3сегодня, 19:53
Вольтемаде впервые забил за Германию. У форварда «Ньюкасла» 4 гола в 5 матчах за сборную и клуб
3сегодня, 19:45