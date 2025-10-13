Бышовец о конфликте на Украине: «Нужно говорить о горе, которое переживают два очень близких народа. Мир нужен как никогда»

Анатолий Бышовец выразил надежду на разрешение конфликта на Украине.

«Для меня и супруги, моих детей – это большая беда. Тут нужно говорить о том горе, которое два очень близких народа переживают.

Сегодня как никогда нужен мир, который откроет возможности и для футбола», – сказал бывший главный тренер сборной России.