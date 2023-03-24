Эван Бейтс об отсутствии россиян на ЧМ: «Фигурное катание сейчас в прекрасном состоянии, уровень конкурентности высокий во всех дисциплинах»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России танцы на льду сборная США Эван Бейтс Спорт-Экспресс Фигурное катание

Эван Бейтс ответил на вопрос об отсутствии россиян на чемпионате мира по фигурному катанию. 

«Я постараюсь быть краток. Видя атмосферу сегодня на арене, можно оценить любовь к фигурному катанию. Нет лучшего места в Японии, чтобы ее ощутить.

Я думаю, фигурное катание сейчас в прекрасном состоянии, уровень конкурентности на чемпионате мира высокий во всех дисциплинах.

Фигуристы готовились весь год, чтобы показать свой лучший результат здесь. Я думаю, чемпионат невероятно интересен публике.

И это большая честь выступить здесь и показать все возможное в борьбе с лучшими в мире», – сказал Бейтс в ответ на вопрос о влиянии отсутствия россиян на мировое фигурное катание. 

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81 комментарий

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Ayla
Ответ galik55
Так и 3,3 для многих теперь тяжелый случай, основное 3,2. Спорт должен двигаться вперед, здесь стагнация.
да почему, многие разминки прыгали 3-3, просто они все одинаковые были 3Lz-3T
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Whiskey cat
Лжет и не краснеет!
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Мурманчанин37
Ответ Анна Беляева
Ну, в танцах тоже есть небольшой голячок после ухода французов, но, конечно, такого провала, как в парах (даже не ЖО) там не будет. По большому счету, уровень сейчас только в МО. И то, если опдумать... Шома - да, хорош. А дальше либо технари, либо ктаальщики плюс-минус. Понятно, что тоже идет смена поколений, как и везде. И,с корее всего через пару лет МО будет блистать россыпью... Да и танцы тоже потеряют без нас мало. А остальные виды. Ну, грустяк.
Я в свете отсутствия наших здесь, а так да после ОИ всегда откат. Танцы у нас провал, мальчики - ромашки, пары - молодцы, девушки - тоже. И, кстати, кореянка сегодня была не "грустяк"))
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maripous
Ну то есть никак не повлияло. И без нас им хорошо. И нас там никто не ждет.
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alexnew
Точно не в женском виде.
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alexander bakulin
Ответ Elenavasilevna
Да не могут там уже многие дышать полной грудью, еле программы свои с двойными до конца докатывают в силу возраста)))
детишки допингисты никому не нужны. публика предпочитает женское катание детскому. смиритесь.
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alexander bakulin
Ответ Olga Tchistyakov
Она представляла свою школу,зато чемпионка мира с каскадом 1-3 .Наверно ГномГномыч прыгнул бы лучше))))
ничего своего там не было, сугбо гогиевский стиль, как в технике, так и в презентации. шкрябанье вместо скольжения, щербургеры вместо лутцев. русская тренерша левито преклоняется перед гогиевной и этого не скрывает. на выходе получается тот же самый продукт.
в общем, и гоговичи и подражение гоговичам остались без медалей. а на пьедестал, вместо несовершеннолетних, поднялись матёрые спортсменки.
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galik55
Ответ Ayla
Не могу сказать, что в ЖО нужны четверные, но вот 3А и хотя бы сложные каскады (ойлерные, лутц-ритт итд) хотелось бы видеть. А так у всех разминок одинаковый контент был сегодня. Честно, скучно.
Так и 3,3 для многих теперь тяжелый случай, основное 3,2. Спорт должен двигаться вперед, здесь стагнация.
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tanya_1111
Ответ Большое Путешествие Рузика
Да какая разница, какой уровень конкуренции. Зал полный. Хлопают как не в себя. Вы реально думаете, что кто-то из зрителей сидел и грустил по нашим спортсменам?
Думаю по нашим девушкам всё таки взгрустнули.
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Lilia Sadykova
ну да, особенно в женской одиночке и парах, прям мясорубка, такой уровень высокий;)
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Мурманчанин37
Ответ Ритт
может Кацы бы поехали взять золото в отсутствии французов. Точно бы не ушли в ЛП, хотя кто знает
Я про действующих чемпионов России, в сравнении с которыми мне даже Дэвисы симпатичны стали, а уж Кацы на их фоне вообще - "вернись, я все прощу"))
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Картман
Это не про вопросы и интервью... Это было "лузер-медитацией".
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bona ulo
Ну, это как посмотреть. ФК без россиян конечно же не загнется. Атмосфера на арене, тем более в Японии, прекрасная и иной быть не может. Интерес возможно даже несколько вырос, т.к. этот ЧМ был довольно непредсказуем. А может и нет, все же год послеолимпийский, когда зрители и так лишаются некоторых своих любимцев. Послеолимпийский сезон всегда такой... переходный и неопределенный. Поэтому относительно "борьбы с лучшими в мире" несколько спорно. Конкурентность во всех видах могла быть выше. А это накладывает свой отпечаток на общий уровень. Помимо отстранения рос.фигуристов, еще часть лидеров закончила или взяла паузу. Однако... победы нынешних чемпионов менее легитимными от этого не становятся. Все же спорт - это про победы, борьбу и преодоления здесь и сейчас, в тех условиях, которые ставит жизнь, без сослагательного наклонения.
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Mari777
Ахаха... Без Лучших в Мире, показать катание свое. Поправочка!
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Мурманчанин37
Ответ Elenavasilevna
Он же не говорит об уровне ФК, он говорит об уровне конкуренции, и тут он прав. 16 дам в ПП конкурировали друг с другом, а уж на каком уровне, с квадами, или каскадами 1-3 это вопрос второй)))))
Прикольно, давайте в хоккее еще не дадим участвовать североамериканцам и скандинавам - конкуренция тоже вырастет)) P.S. А можно назвать конкурентной борьбу, когда Сакамото уже в короткой необоснованно нарисовали такой отрыв, что она победила с бабоном и еще могла серьезно накосячить - к примеру, на сальхове на -5 в ГОЕ - и в такой раскладке чуть-чуть, но выиграла бы?
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Ayla
Не могу сказать, что в ЖО нужны четверные, но вот 3А и хотя бы сложные каскады (ойлерные, лутц-ритт итд) хотелось бы видеть. А так у всех разминок одинаковый контент был сегодня. Честно, скучно.
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Ритт
Ответ Мурманчанин37
Я пострадал: очень бы хотелось посмотреть на лица наших "лидеров" в танцах при оценках))
может Кацы бы поехали взять золото в отсутствии французов. Точно бы не ушли в ЛП, хотя кто знает
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Ilja Zuev
Ответ София Хайн
А чтобы был тот самый необходимый овод для развития спорта, который большинство любит
Ахахах. Себя-то не обманывайте. Вот сборную России по футболу громят все подряд. Это как-то помогло в развитии футбола в РФ?

Также и тут. Разгромят россияне всех иностранцев, займут первые три места. И как это поспособствует развитию фигурного катания в других странах? Правильно, абсолютно никак.

Бестолковый аргумент.
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Tzaichiha
Ответ Elena Grishanova
А чтоб реальных победителей видеть на соревнованиях. А не сконструированных вашим "спортом вне политики"
Плюс!
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София Хайн
Это мантра, чтобы заретушировать свои ненастоящие медали. А конкуренция есть. Только среди слабейших.
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Оз
Ответ Светлана Менова
Их всё устраивает. А потом в ЖО придут их "трансженщины" и будут прыгать ультра-си. 🤡
Ну мне кажется проблемы ЖО и не должны волновать Эвана. В его дисциплине как раз все сильнейшие на ЧМ.
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Tzaichiha
А на вопрос не ответил.
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Оз
Ответ sasha0872
ну так без конкурентов проще, чего им жаловаться то
А какие у нас в танцах сильные фигуристы? В танцах как раз на ЧМ и соревнуются сильнейшие в мире
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Анна Беляева
Ответ Мурманчанин37
Да уж, в ЖО уровень что надо. А уж в парном вообще запредельный)) P.S. Понимаю если бы он за свой вид ответил плюс, безусловно, мужское можно добавить.
Ну, в танцах тоже есть небольшой голячок после ухода французов, но, конечно, такого провала, как в парах (даже не ЖО) там не будет. По большому счету, уровень сейчас только в МО. И то, если опдумать... Шома - да, хорош. А дальше либо технари, либо ктаальщики плюс-минус. Понятно, что тоже идет смена поколений, как и везде. И,с корее всего через пару лет МО будет блистать россыпью... Да и танцы тоже потеряют без нас мало. А остальные виды. Ну, грустяк.
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Зиля Бадриева
Эван старается держать лицо, но ведь видна деградация. Девушки не могут толком скрутить тройные каскады, при этом красотой катания тоже не блещут.
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