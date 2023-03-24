Эван Бейтс об отсутствии россиян на ЧМ: «Фигурное катание сейчас в прекрасном состоянии, уровень конкурентности высокий во всех дисциплинах»
Эван Бейтс ответил на вопрос об отсутствии россиян на чемпионате мира по фигурному катанию.
«Я постараюсь быть краток. Видя атмосферу сегодня на арене, можно оценить любовь к фигурному катанию. Нет лучшего места в Японии, чтобы ее ощутить.
Я думаю, фигурное катание сейчас в прекрасном состоянии, уровень конкурентности на чемпионате мира высокий во всех дисциплинах.
Фигуристы готовились весь год, чтобы показать свой лучший результат здесь. Я думаю, чемпионат невероятно интересен публике.
И это большая честь выступить здесь и показать все возможное в борьбе с лучшими в мире», – сказал Бейтс в ответ на вопрос о влиянии отсутствия россиян на мировое фигурное катание.
в общем, и гоговичи и подражение гоговичам остались без медалей. а на пьедестал, вместо несовершеннолетних, поднялись матёрые спортсменки.
Также и тут. Разгромят россияне всех иностранцев, займут первые три места. И как это поспособствует развитию фигурного катания в других странах? Правильно, абсолютно никак.
Бестолковый аргумент.