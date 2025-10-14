Политический митинг прошел возле штаб-квартиры FIGC перед матчем с Израилем.

14 октября сборная Италии примет команду Израиля в рамках квалификации ЧМ-2026.

Накануне матча около двадцати пропалестинских активистов провели митинг перед штаб-квартирой Федерации футбола Италии. Они растянули баннер со словами «Чемпионат мира без Израиля» и показывали красные карточки, сообщает Il Sole 24 Ore.

«Сборная Израиля - это часть так называемой спортивного отбеливания, способ использования спорта для обеления имиджа государства, совершившего геноцид», – сказал один из протестующий.

«Когда они отстраняли другие страны, не проходило и двух дней. Но двух лет оккупации и геноцида оказалось недостаточно, чтобы отстранить сионистское образование от чемпионата мира. Двойные стандарты со стороны Запада», – сказал в мегафон один из организаторов митинга.