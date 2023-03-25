Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Аризоной», став 3-й звездой. У него 41 балл в 42 играх
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи в матче с «Аризоной» (3:1) и был признан третьей звездой.
На 47-й минуте россиянин ассистировал Кэйлу Макару, забросившему победную шайбу.
Ничушкин продлил результативную серию (1+5) до 5 игр.
Всего в 42 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 41 (14+27) очко.
Сегодня за 18:37 (2:47 – в большинстве, 0:38 – в меньшинстве) у Ничушкина 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».
Вроде такого "Спорная шайба"(образно).
Спасибо за ответ.
Видимо судья не посчитал это выходом один на один 100%-ым, я тоже удивился.
А до этого ещё судья помешал своими коньками забросить в пустые, после матча извинился перед Рантаненом
Не подскажите,почему в концовке игры не гол защитали как обычно,а удалили Койота.
Я говорю о моменте рядом с уже пустыми воротами.
Может в правилах НХЛ есть какая-то тонкость?
Временами кипер был чертовски хорош.
Всех болельщиков Лавин с победой!
Сделайте уже Веймелке аватарку в профиле, основной вратарь клуба НХЛ как никак