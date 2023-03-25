Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Аризоной», став 3-й звездой. У него 41 балл в 42 играх

Форвард « » сделал две голевые передачи в матче с «Аризоной» (3:1) и был признан третьей звездой.

На 47-й минуте россиянин ассистировал Кэйлу Макару, забросившему победную шайбу.

Ничушкин продлил результативную серию (1+5) до 5 игр.

Всего в 42 матчах текущего чемпионата на его счету 41 (14+27) очко.

Сегодня за 18:37 (2:47 – в большинстве, 0:38 – в меньшинстве) у Ничушкина 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».