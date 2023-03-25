Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Аризоной», став 3-й звездой. У него 41 балл в 42 играх

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи в матче с «Аризоной» (3:1) и был признан третьей звездой.

На 47-й минуте россиянин ассистировал Кэйлу Макару, забросившему победную шайбу.

Ничушкин продлил результативную серию (1+5) до 5 игр.

Всего в 42 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 41 (14+27) очко.

Сегодня за 18:37 (2:47 – в большинстве, 0:38 – в меньшинстве) у Ничушкина 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».

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11 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Kolyamba39
вроде первый матч как после долгого перерыва его вернули в звено к Маку, после травмы Лехконена, пробовали Мальгина там, Денис не впечатлил тренерский штаб
Мальгин по моему мнению больше единоличник, чем командный игрок (чисто по стилю игры), плюс для первого звена могло и физухи не хватить по 20+ минут успевать за Маккинноном бегать.
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Kolyamba39
Ответ Антон Якимцев
Биг Вэл выходит на проектную мощность, полезен на льду больше, чем у него очков (сегодня была обидная штанга, он даже уже руки победно вскинул) и радуется за успехи команды искренне, как ребёнок. Летс гоу, Чу-Чу Трэйн!
вроде первый матч как после долгого перерыва его вернули в звено к Маку, после травмы Лехконена, пробовали Мальгина там, Денис не впечатлил тренерский штаб
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ARAMIS777
Ответ Антон Якимцев
Доброе утро. Видимо судья не посчитал это выходом один на один 100%-ым, я тоже удивился. А до этого ещё судья помешал своими коньками забросить в пустые, после матча извинился перед Рантаненом
Я тоже подумал,о какой-нибудь тонкости в правилах.
Вроде такого "Спорная шайба"(образно).
Спасибо за ответ.
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Антон Якимцев
Ответ ARAMIS777
Приветствую Антон. С победой. Не подскажите,почему в концовке игры не гол защитали как обычно,а удалили Койота. Я говорю о моменте рядом с уже пустыми воротами. Может в правилах НХЛ есть какая-то тонкость?
Доброе утро.
Видимо судья не посчитал это выходом один на один 100%-ым, я тоже удивился.
А до этого ещё судья помешал своими коньками забросить в пустые, после матча извинился перед Рантаненом
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ARAMIS777
Ответ Антон Якимцев
Я бы сказал в большинстве случаев он был очень хорош, без его феноменальной игры Койоты ушли бы минимум с 1:6
Вот и я об этом.
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Антон Якимцев
Ответ ARAMIS777
Неплохо сегодня Веймелку нагрузили. Временами кипер был чертовски хорош. Всех болельщиков Лавин с победой!
Я бы сказал в большинстве случаев он был очень хорош, без его феноменальной игры Койоты ушли бы минимум с 1:6
+1
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ARAMIS777
Ответ Антон Якимцев
Биг Вэл выходит на проектную мощность, полезен на льду больше, чем у него очков (сегодня была обидная штанга, он даже уже руки победно вскинул) и радуется за успехи команды искренне, как ребёнок. Летс гоу, Чу-Чу Трэйн!
Приветствую Антон. С победой.
Не подскажите,почему в концовке игры не гол защитали как обычно,а удалили Койота.
Я говорю о моменте рядом с уже пустыми воротами.
Может в правилах НХЛ есть какая-то тонкость?
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ARAMIS777
Неплохо сегодня Веймелку нагрузили.
Временами кипер был чертовски хорош.
Всех болельщиков Лавин с победой!
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Антон Якимцев
Биг Вэл выходит на проектную мощность, полезен на льду больше, чем у него очков (сегодня была обидная штанга, он даже уже руки победно вскинул) и радуется за успехи команды искренне, как ребёнок. Летс гоу, Чу-Чу Трэйн!
+4
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PiiiT129
Очко за игру. Валера на уровне.
+2
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Максим Анищуков
Валера - красавчик!

Сделайте уже Веймелке аватарку в профиле, основной вратарь клуба НХЛ как никак
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