Кэйн переходит в «Рейнджерс» из «Чикаго» в обмен на два драфт-пика
Патрик Кэйн продолжит карьеру в «Рейнджерс».
«Чикаго «обменяет американского нападающего в клуб из Нью-Йорка.
Взамен «Блэкхокс» получат два выбора на драфте: условный драфт-пик второго раунда-2023 (он может стать первым раундом) и драфт-пик в четвертом раунде драфта-2023.
В сделке также примет участие третья команда, которая, как планируется, возьмет на себя 25 процентов зарплаты Кэйна, что позволит «Рейнджерс» вместить кэпхит Патрика в свою платежную ведомость.
Ожидается, что об обмене официально объявят в ближайшее время. Кэйн может дебютировать за «Рейнджерс» уже в предстоящем матче команды против «Филадельфии».
Договор 34-летнего хоккеиста с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца текущего сезона.
Кэйн набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.
https://twitter.com/JFreshHockey/status/1630656545661788165?t=EqwXZM8FCeylAQdnxc9aGQ&s=19
А так история конечно красивая ;)
Хотя я до последнего уверен был, что Патрик карьеру в Чикаго завершит ))
ну, лет-с гоу за кубком :)
Процитирую классика:
«Я не верю своим глазам.Это хэппи-энд. В Голливуде до такого додуматься не смогли. Жизнь — лучший драматург» 💯🤩
и ещё команду построил Айзерман,именно он нашёл главных игроков и подписал с ними контракты.
А Брисбуа просто не тронул ничего что хорошо работает,Я уверен если бы Айзерман вовремя не подписал Кучерова то через сезон Брисбуа подписал бы его за 11млн минимум.
Учитывая что он сергачеву дал 8,5млн.
одни работают не только на этот плей-офф, но и думают про следующие пару сезонов. Но куда уж понимать это фанатам тех, кто либо в по не играет, либо до финала КС дойти не может
как там кстати тарасенко? в режиме очка за игру?