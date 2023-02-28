Кэйн переходит в «Рейнджерс» из «Чикаго» в обмен на два драфт-пика

Теги возможные переходы Рейнджерс Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн продолжит карьеру в «Рейнджерс».

«Чикаго «обменяет американского нападающего в клуб из Нью-Йорка.

Взамен «Блэкхокс» получат два выбора на драфте: условный драфт-пик второго раунда-2023 (он может стать первым раундом) и драфт-пик в четвертом раунде драфта-2023.

В сделке также примет участие третья команда, которая, как планируется, возьмет на себя 25 процентов зарплаты Кэйна, что позволит «Рейнджерс» вместить кэпхит Патрика в свою платежную ведомость.

Ожидается, что об обмене официально объявят в ближайшее время. Кэйн может дебютировать за «Рейнджерс» уже в предстоящем матче команды против «Филадельфии». 

Договор 34-летнего хоккеиста с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца текущего сезона.

Кэйн набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

61 комментарий

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hhlg
Интересно, кто-то понимает реальный уровень Кейна или судит только по фамилии?

https://twitter.com/JFreshHockey/status/1630656545661788165?t=EqwXZM8FCeylAQdnxc9aGQ&s=19

А так история конечно красивая ;)
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кракадил
Ответ Veld
ничего себе! ну, лет-с гоу за кубком :)
Там Дима орлов за вторым идёт. Так что без шансов)
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кракадил
Хоть бы мешок шайб или картошки накинули для приличия
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J-12
вот это да, на Востоке каждый раунд будет как финал! А Бродвее собрали всех коришей
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Yaroslove
Воссоединился с Панариным ))
Хотя я до последнего уверен был, что Патрик карьеру в Чикаго завершит ))
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Veld
ничего себе!
ну, лет-с гоу за кубком :)
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Белый офицер
Дешево обошелся. Наверное чисто из-за уважения к Кейну Чикаго отдали его за символическую компенсацию.
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vladimirmonomah
Потолок зарплат в НХЛ закончился. Тем оставили 50% от контракта, другим 60%, третьих подключили и дали им оставшиеся 5-10%. Зовите Хинки - это его песочница, возьмёт % с контрактов 1000 игроков взамен на пики)))
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Егор Ковынёв
Как же все ждали этот обмен 🔥
Процитирую классика:
«Я не верю своим глазам.Это хэппи-энд. В Голливуде до такого додуматься не смогли. Жизнь — лучший драматург» 💯🤩
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Ko Vi
Ответ zherebyatnikov
Эт навряд ли. Крайдер-Зиба-Тарасенко, Панарин-Трочек-Кэйн...
"Панарин-Трочек-Кэйн" - без Анисимова не взлетит)))
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Фанат спорта01
Ответ Bulat89
Тампа дважды Чемпионом при нём была и в финале играла,кому кого ещё учить...
и это отменяет факт того,что за игрока Боттом 6 да ещё и с истекающим контрактом отдать 5 драфт пиков и кейла фута это провал?
и ещё команду построил Айзерман,именно он нашёл главных игроков и подписал с ними контракты.
А Брисбуа просто не тронул ничего что хорошо работает,Я уверен если бы Айзерман вовремя не подписал Кучерова то через сезон Брисбуа подписал бы его за 11млн минимум.
Учитывая что он сергачеву дал 8,5млн.
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Tax_Free
почему два пика то всего?
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DMBS
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Жанно в Тампу на пять пиков и Фута, Кэйн в Рейнджерс на два пика, круто, чо)
Жанно нса, на 9 лет моложе и явно уже договорился продлиться. А Кейну будет 35 и контракт заканчивается. Кто за такого игрока что-то даст серьезное?
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Сергей Орлов
Чикаго явно пошел навстречу Кейну и отдал, фактически, бесплатно.
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upuckuH
Ответ Артём Григорьев
Панарин-Зибанежад-Кейн Крайдер-Трочек-Тарасенко С таким топ-6 по именам даже выход в финал будет провалом. Удачи ментам)
а третье звено ? молодые таланты, тоже не хило.
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curdboy
Ответ Михаил Вагин
Удивительно, За Маккейба и Лафферти они получают много, а за Кейна берут мало
Потому что ситуации разные: у Кейна полный запрет на обмен, и Рейнджерс, учитывая желание Патрика, могли выкручивать руки Чикаго. Тут хоть бы что-нибудь получить. А в Маккейбе и Лафферти уже нуждался Торонто, и тут Чикаго скорее руки выкручивало Листьям.
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Shamarin
Ответ zherebyatnikov
Если бидон заберут, то поедет Панара в Коркино вместе с Кэйном, хотя бы...
Вагон купе. Дошик запарят. Вареные яйца, курочка и опять без алкашки)
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Rafael Sarkisian
Ответ Reanimation
Да не, все же для Чикаго сезон заканчивается через месяц, а там и контракт Кэйна. Ну и дать своей легенде еще один шанс в плей-офф ;)
Да, хоть я за Рейнджерс, но респект Чикаго. Кейн действительно их легенда и без него вполне может быть и кс не видать им) дали шанс еще однин титул взять, хотя могли в позу встать
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Герман Докторов
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Shamarin
Ответ frol92
Огонь просто🔥🔥🔥 плей офф в этом сезоне на Востоке будет просто грандиозен походу 🤯
Патрик будет рвать и метать. Летом последний контакт подписывать. А мастерства у него вагон)
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Бальзам Биттнера
Шансы рейнджеров? Не втыкаю. Растут, да, с 0,1 до 0,11? Уж простите
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
те кто тут юморит про трейд Жанно - мы давайте устроим перепись в июне?) а скорее даже в мае)

одни работают не только на этот плей-офф, но и думают про следующие пару сезонов. Но куда уж понимать это фанатам тех, кто либо в по не играет, либо до финала КС дойти не может

как там кстати тарасенко? в режиме очка за игру?
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Фёдор Кузнецов
Что останется на дедлайн?
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zherebyatnikov
Ответ Gonchar Victor
Ладно жду звёздный химический хоккей в Плей Офф от связки Артемий, Патрик и Володька!)))
Эт навряд ли. Крайдер-Зиба-Тарасенко, Панарин-Трочек-Кэйн...
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gukmamop
(шутка про точёные пики)
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