Кэйн переходит в «Рейнджерс» из «Чикаго» в обмен на два драфт-пика

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« «обменяет американского нападающего в клуб из Нью-Йорка.

Взамен «Блэкхокс» получат два выбора на драфте: условный драфт-пик второго раунда-2023 (он может стать первым раундом) и драфт-пик в четвертом раунде драфта-2023.

В сделке также примет участие третья команда, которая, как планируется, возьмет на себя 25 процентов зарплаты Кэйна, что позволит «Рейнджерс» вместить кэпхит Патрика в свою платежную ведомость.

Ожидается, что об обмене официально объявят в ближайшее время. Кэйн может дебютировать за «Рейнджерс» уже в предстоящем матче команды против «Филадельфии».

Договор 34-летнего хоккеиста с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца текущего сезона.

Кэйн набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.