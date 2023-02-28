Роналдо: «Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду. Он фантастически талантливый игрок»

Роналдо считает, что станет преемником и .

Такое мнение бывший форвард сборной Бразилии выразил во время церемонии вручения наград The Best.

«Я поприветствовал его, мы немного поболтали. Мбаппе – особенный парень, и каждый раз, когда мы видимся, мы хорошо общаемся.

Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду», – сказал .