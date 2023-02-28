Роналдо: «Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду. Он фантастически талантливый игрок»
Роналдо считает, что Килиан Мбаппе станет преемником Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Такое мнение бывший форвард сборной Бразилии выразил во время церемонии вручения наград The Best.
«Я поприветствовал его, мы немного поболтали. Мбаппе – особенный парень, и каждый раз, когда мы видимся, мы хорошо общаемся.
Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду», – сказал Роналдо.
Напомню, там вручают Баллон)
Даже солением не наполняют)
Ну короче, хочешь зм- нужен сильный клуб и тот кто будет играть на него, как делает лео с Неймаром сейчас. И как делала Бенз на Рона
Начать стоит с того, что человеку 24 а он все еще в никому не интересной и не конкурентной лиге проспектов, которые даже так сами себя пиарят на самом деле себя.
Благо сборная тащит, а сборная у него действительно очень сильная. Клуб тоже на бумаге безумно сильный, но команда так себе.
Ну а потом,если сможет перестроится на другой футбол с потерей скорости
Просто Мбаппе - не продукт пиара, он играет лучше арга в футбол, а в голосовании фифашных или уефашных он в жопе.
Начиная с 2020-го Бензема, Месси да и тот же Левандовски были лучше него на разных этапах карьеры.