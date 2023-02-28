Роналдо: «Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду. Он фантастически талантливый игрок»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси Роналдо лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Роналдо считает, что Килиан Мбаппе станет преемником Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Такое мнение бывший форвард сборной Бразилии выразил во время церемонии вручения наград The Best.

«Я поприветствовал его, мы немного поболтали. Мбаппе – особенный парень, и каждый раз, когда мы видимся, мы хорошо общаемся.

Я считаю, что Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и Роналду», – сказал Роналдо.

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56 комментариев

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crazymaks
Ответ Los Galácticos
У Роналдо походу уже и мозги жиром заплыли, такую чушь ляпнуть. Эти двое в его возрасте уже были с ЛЧ и с ЗМ, и по уровню игры были совершенно на другом уровне, при этом играли в сильнейших чемпионатах Европы а не в чемпионате водокачки.
а он уже чемпион мира и вицечемпион, а Роналду ток евро брал сидя на скамейке))) смешно читать про брали лигу чемпионов, особенно про Месси, где играли Хави, Иньеста и прочие крутые игроки... про ЗМ опять Месси дают, хотя Мбаппе был лучше на ЧМ и меньше пенок бил))
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GrandLoG
Ответ crazymaks
ну так мы знаем как натягивают награды для Месси, хотя он не лучший всегда был... это как в хоккее Кросби, уже давно не крут, но надо включить в список лучших))
Вот тут Вы пожалуй не правы, Месси как раз почти всегда был лучший. Просто иногда его команда не была лучшей. А тут мы вернулись к извечному спору, за что давать индивидуальные награды. За игру футболиста. Или за успехи его вместе с командой. У меня ответа нету, поэтому спорить будут всегда
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TAGAY
Ответ Marcus-light
Забавно фанату Месси приводить аргумент, что Мбаппе слаб в системной позиционке)
забавней было бы, ЕСЛИ БЫ речь шло про сравнение Модрича с Лео, очевидно хорват превосходит в позиционной обороне, но и он тоже в атаке не дает и близко того чего дает Лео, чего стоит стата.. у Лео 40 по гол+пас слабый у хорвата 20+ очоков и уже топовая стата. но в целом сравнение в позиционной игре Лео и Модрича не шло бы, либо хорват пахарь и лучше из за стабильной игры в обороне) но тут речь про Лео с Киллианом, то есть двумя "пешеходами", потому и сравнил Лео с Мбаппе именно по позиционной игре(атаке,позиционной обороне оба нулевые, по точнее, не участвуют, практически),Киллиан хорош в контратаках но в целом позиционных атаках он сильно хромает. километраж бега он добывают за счет стиля игры, без беготни Киллиан потеряется. реальную его способность/слабость мы бы увидели в лалиге но он туда не идет, но пока что он показывает за ПСГ в играх когда соперники закрываются низким блоком от Киллиана толку мало
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crazymaks
Ответ Манюшный
Не помню чтобы праймовый Месси проигрывал индивидуальные награды 35-летним старперам, причём разным а не кому-то одному. Начиная с 2020-го Бензема, Месси да и тот же Левандовски были лучше него на разных этапах карьеры.
ну так мы знаем как натягивают награды для Месси, хотя он не лучший всегда был... это как в хоккее Кросби, уже давно не крут, но надо включить в список лучших))
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zahar2903
Он может максимум стать новым Роналду, но не как не Месси
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crazymaks
Ответ TAGAY
не достигнет! Мбаппе хорош но не тянет нa лучшего по званию! по игре тем более, он игрок хайлайтов, в системной работе при позиционке он слаб, а вот в каком то эпизоде убежать или обыграть может и решить судьбу матча, как Роналду, но Лео это уже футбол, он ведет игру,пасует, дирижирует.. то есть влияние на игру у Лео выше и именно поэтому Лео и претендует на звание лучшего в истории а Мбаппе к 25 годам проигрывает 35 летнему Лео в борьбе за ЗМ. даже сейчас в лиге 1 по стате уступает.. 21 матчах 20 гол+пас, тогда как Лео в 20 набрал 24.. уверен что Мбаппе получит ЗМ в карьере,но не уверен что он получит более чем 2 ЗМ.. это его потолок! в 25 Лео и Роналду были уже претендентами на звание одного из лучших в истории Мбаппе в 25 ждет ухода старперов чтоб претендовать на ЗМ) хотя уже Бенз с Модричем взяли, только Киллиан ждет) не знаю чего, но время летит! тот же Ней, по таланту и вообще ни в чем ему не уступает но его пик был недолгим, да и в период разгара противостоянии Лео и РОна.
ну соглашусь по Лео, а уж Роналду он не хуже
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crazymaks
Ответ moldfan
Он фантастический талантливый игрок. Но планка на столько высока, что как будто он уже сильно запаздывает. Начать стоит с того, что человеку 24 а он все еще в никому не интересной и не конкурентной лиге проспектов, которые даже так сами себя пиарят на самом деле себя. Благо сборная тащит, а сборная у него действительно очень сильная. Клуб тоже на бумаге безумно сильный, но команда так себе.
не сборная тащит, а он сборную тащит... ну и уже чемпион мира и вице чемпион, Месси только к закату карьеры выиграл кубок, а Ронни тока евро
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BeastI666I
Ответ Los Galácticos
У Роналдо походу уже и мозги жиром заплыли, такую чушь ляпнуть. Эти двое в его возрасте уже были с ЛЧ и с ЗМ, и по уровню игры были совершенно на другом уровне, при этом играли в сильнейших чемпионатах Европы а не в чемпионате водокачки.
со многим солгасен, но топ 5 Европы это не водокачка. Водокачка это там где Кринж играет.
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BeastI666I
Ответ Серхио Огурцов
Мбаппе немножко ограничен левым флангом . Хоть и однообразен но эффективен
Месси на правом всю жизнь бегал. Редко был в центре. Но вечно его на право тянуло даже из центра.
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GrandLoG
Ответ Arthurino
Мбаппе максимум добьется того, что станет главным игроком своего поколения, да уже есть ЧМ, но 9 ЛЧ и 12 ЗМ в сумме это что-то из космоса. Вряд ли он дотянется до этих двоих, слишком уж стабильны они были эти 15 лет. Время покажет, век футболистов все дольше, игра совершенствуется
К тому же самое сильное качество Мбаппе, это скорость, а как известно на протяжении всей карьеры это качество редко сохраняется у футболистов. Золотой мяч думаю получит, но не добьется результатов Месси и Роналду
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BeastI666I
Ответ А.В. Бубнов
Главноес что у него не будет утешительных призов какого то там французскооо журнальчика) Напомню, там вручают Баллон) Даже солением не наполняют)
а Зе бест будет?
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А.В. Бубнов
Главноес что у него не будет утешительных призов какого то там французскооо журнальчика)
Напомню, там вручают Баллон)
Даже солением не наполняют)
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AnMe
Ответ Андрей Никитин99
2-3 ЗМ легко возьмёт Ну а потом,если сможет перестроится на другой футбол с потерей скорости
Он не возьмет ЗМ без ЛЧ или ЧМ, Франция топовая уже который год, может стрельнут еще разочек. А вот ЛЧ псж вряд ли возьмут. Ему надо в реал переходить, но там уже во всю пиарят вини, поэтому между ними будет конкуренция жесткая.
Ну короче, хочешь зм- нужен сильный клуб и тот кто будет играть на него, как делает лео с Неймаром сейчас. И как делала Бенз на Рона
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moldfan
Он фантастический талантливый игрок. Но планка на столько высока, что как будто он уже сильно запаздывает.

Начать стоит с того, что человеку 24 а он все еще в никому не интересной и не конкурентной лиге проспектов, которые даже так сами себя пиарят на самом деле себя.

Благо сборная тащит, а сборная у него действительно очень сильная. Клуб тоже на бумаге безумно сильный, но команда так себе.
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Sevuska
Кстати , мне Мбаппе самого Роналдо и напоминает - оба взрывных и искромётных топ напа . Наверняка , поэтому он так близок для Роналдо 👍
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Великолепная Семёрка
Мбаппе сейчас на пике! Но до пикового Криштиану еще рано! А так Клиан лучше пикового Мэси! Мбаппе не снабжен с хави иньестой и дядками из фифа как мэси
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Alexandr97
Осторожно в комментариях знатоки футбола
+1
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Андрей Никитин99
Ответ Analjinn
Что-то сомневаюсь в пяти золотых мячах.
2-3 ЗМ легко возьмёт
Ну а потом,если сможет перестроится на другой футбол с потерей скорости
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Marcus-light
Ответ TAGAY
не достигнет! Мбаппе хорош но не тянет нa лучшего по званию! по игре тем более, он игрок хайлайтов, в системной работе при позиционке он слаб, а вот в каком то эпизоде убежать или обыграть может и решить судьбу матча, как Роналду, но Лео это уже футбол, он ведет игру,пасует, дирижирует.. то есть влияние на игру у Лео выше и именно поэтому Лео и претендует на звание лучшего в истории а Мбаппе к 25 годам проигрывает 35 летнему Лео в борьбе за ЗМ. даже сейчас в лиге 1 по стате уступает.. 21 матчах 20 гол+пас, тогда как Лео в 20 набрал 24.. уверен что Мбаппе получит ЗМ в карьере,но не уверен что он получит более чем 2 ЗМ.. это его потолок! в 25 Лео и Роналду были уже претендентами на звание одного из лучших в истории Мбаппе в 25 ждет ухода старперов чтоб претендовать на ЗМ) хотя уже Бенз с Модричем взяли, только Киллиан ждет) не знаю чего, но время летит! тот же Ней, по таланту и вообще ни в чем ему не уступает но его пик был недолгим, да и в период разгара противостоянии Лео и РОна.
Забавно фанату Месси приводить аргумент, что Мбаппе слаб в системной позиционке)
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-1
0
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TAGAY
не достигнет! Мбаппе хорош но не тянет нa лучшего по званию! по игре тем более, он игрок хайлайтов, в системной работе при позиционке он слаб, а вот в каком то эпизоде убежать или обыграть может и решить судьбу матча, как Роналду, но Лео это уже футбол, он ведет игру,пасует, дирижирует.. то есть влияние на игру у Лео выше и именно поэтому Лео и претендует на звание лучшего в истории а Мбаппе к 25 годам проигрывает 35 летнему Лео в борьбе за ЗМ. даже сейчас в лиге 1 по стате уступает.. 21 матчах 20 гол+пас, тогда как Лео в 20 набрал 24.. уверен что Мбаппе получит ЗМ в карьере,но не уверен что он получит более чем 2 ЗМ.. это его потолок! в 25 Лео и Роналду были уже претендентами на звание одного из лучших в истории Мбаппе в 25 ждет ухода старперов чтоб претендовать на ЗМ) хотя уже Бенз с Модричем взяли, только Киллиан ждет) не знаю чего, но время летит! тот же Ней, по таланту и вообще ни в чем ему не уступает но его пик был недолгим, да и в период разгара противостоянии Лео и РОна.
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NIK7478
Не добьется.
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Real_v_dushe
Ответ Экспертное мнение
Мбаппе заслуживал ЗМ в 2018, но тебя тогда всё устраивало
Если сегодняшние критерии взять, то Мбаппе в 2018 вполне себе заслуживал эту награду, потому что по гол+пас он 50+ выбил за 2018 год тогда, больше к слову сегодняшнего алчного арга, и стал чемпионом мира, сыграв там ключевую для Франции роль. К слову после Модрича получил там вторую награду. Но его даже в тройке лучших не было, даже в тройку лучших не попал!

Просто Мбаппе - не продукт пиара, он играет лучше арга в футбол, а в голосовании фифашных или уефашных он в жопе.
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Манюшный
Не помню чтобы праймовый Месси проигрывал индивидуальные награды 35-летним старперам, причём разным а не кому-то одному.

Начиная с 2020-го Бензема, Месси да и тот же Левандовски были лучше него на разных этапах карьеры.
+15
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Экспертное мнение
Ответ Real_v_dushe
В каком месте он был лучшим в 2007? Он с Ливерпулем в ЛЧ сыграл тогда даже хуже, чем сегодня с Реалом или Баварией. Он забивал тогда меньше, чем сегодня Родриго, и то аутсайдерам записным, лучшего мне тогда нашли. Его уже тогда просто так пиарили, что можно было у виска покрутить)))
Мбаппе заслуживал ЗМ в 2018, но тебя тогда всё устраивало
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Real_v_dushe
Ответ Экспертное мнение
Так голосовали всегда, Месси-2007 был лучше на поле чем Кака и Роналду вместе взятые, один гол только в ворота Хетафе им могло лишь присниться в самых влажных снах. Но титулы за Кака перевесили. Если в индивидуальных наградах смотрели только на игру, то у Месси было бы 12 ЗМ, но увы, имеется элемент командного успеха.
В каком месте он был лучшим в 2007? Он с Ливерпулем в ЛЧ сыграл тогда даже хуже, чем сегодня с Реалом или Баварией. Он забивал тогда меньше, чем сегодня Родриго, и то аутсайдерам записным, лучшего мне тогда нашли. Его уже тогда просто так пиарили, что можно было у виска покрутить)))
0
-1
-1
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