«В США порядок превыше всего, люди требовательные и всегда следуют правилам. Русские – жесткие, доходят до предела». Медина о России и США
Хавбек ЦСКА Хесус Медина в интервью Sports.ru сравнил жизнь в России и США.
Парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 по 2021 год.
«В США порядок превыше всего. В этом отношении они очень требовательные и к себе, и к остальным. Все всегда очень четко следуют правилам.
Для меня, для 18-летнего парня из Парагвая, это сначала казалось немножко странным, не укладывалось, но за 5 лет я адаптировался. Многое выучил, принял и понял. Это точно было полезным опытом.
В Москве тоже было сложновато первые пару-тройку месяцев , привыкал к новой культуре, к новому менталитету. Американцы более расслабленные, более гибкие. Русские – жесткие, доходят до предела. Но ты к этому со временем приспосабливаешься», – сказал Медина.
«В Нью-Йорке ты просто идешь на обед, а по пути встречаешь Бекхэма». Монолог Хесуса Медины
«Хорошая новость в том, что ситуация не становится намного хуже, — прокомментировал эксперт статистику The Washington Post по 2021 году. — А очень плохая новость в том, что лучше она тоже не становится».
Для примера в Канаде с 1999 по 2009 год регистрировалось в среднем 12 смертельных случаев со стороны полиции. В период с 2003 по 2013 годы британская полиция стреляла из своего оружия всего 51 раз. В Японии убийство полицейским задержанного произошло единожды в 2012 году.
Вот они приверженцы закона и порядка, я думаю эта статистика о многом говорит какой там порядок и законопослушие
А вот в Америке мог, так как там был "одним из", в том числе и по доходам.
По отношению к чернокожим кто-то до сих пор придерживается правил, правда годов так 60-х