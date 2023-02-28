«В США порядок превыше всего, люди требовательные и всегда следуют правилам. Русские – жесткие, доходят до предела». Медина о России и США

Теги ЦСКА МЛС премьер-лига Россия Нью-Йорк Сити Хесус Медина Футбол

Хавбек ЦСКА Хесус Медина в интервью Sports.ru сравнил жизнь в России и США.

Парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 по 2021 год.

«В США порядок превыше всего. В этом отношении они очень требовательные и к себе, и к остальным. Все всегда очень четко следуют правилам.

Для меня, для 18-летнего парня из Парагвая, это сначала казалось немножко странным, не укладывалось, но за 5 лет я адаптировался. Многое выучил, принял и понял. Это точно было полезным опытом.

В Москве тоже было сложновато первые пару-тройку месяцев , привыкал к новой культуре, к новому менталитету. Американцы более расслабленные, более гибкие. Русские – жесткие, доходят до предела. Но ты к этому со временем приспосабливаешься», – сказал Медина.

«В Нью-Йорке ты просто идешь на обед, а по пути встречаешь Бекхэма». Монолог Хесуса Медины

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17 комментариев

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encaro_one
Ответ An Kr
По каким доходам, он что в силиконовой долине жил, чтлбы доходы были сопостовимы?
Он в Нью-Йорке жил, зарплаты в МЛС небольшие для таких средничков, 300-500 тыс. долларов в год для таких пришедших, может для "18летнего парня из Парагвая" и ниже и совсем не на порядок больше доходов других жителей NY.
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Александр Кудрявцев
Ответ Сеня Мевля
Ватник (никогда не бывший в цивилизации) и бояра аахаххахаххха
Вы про себя что ль такого мнения
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Иван1984
Не доводи до предела, до предела не доводи!!!
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An Kr
Ответ градус ненависти
Просто общество в России пока еще не на том уровне самоуважения, которое позволяет уважать людей вокруг и заботиться о гигиене общения. Должны пройти ещё пара десятков лет чтобы изменилось и все быдло поняло что быдлом быть не круто и не удобно
Обнови методичку, она у тебя годов так 90-х🤣
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tankist231
В прошлом году американская полиция застрелила не менее 1055 человек, что стало самым высоким показателем с тех пор, как семь лет назад The Washington Post начала отслеживать эту статистику.

«Хорошая новость в том, что ситуация не становится намного хуже, — прокомментировал эксперт статистику The Washington Post по 2021 году. — А очень плохая новость в том, что лучше она тоже не становится».

Для примера в Канаде с 1999 по 2009 год регистрировалось в среднем 12 смертельных случаев со стороны полиции. В период с 2003 по 2013 годы британская полиция стреляла из своего оружия всего 51 раз. В Японии убийство полицейским задержанного произошло единожды в 2012 году.

Вот они приверженцы закона и порядка, я думаю эта статистика о многом говорит какой там порядок и законопослушие
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Виктор Литвинов
Ответ petro42z
В России суд признал человека виновным в дискредитации армии за песню про Новый Год, играющую в клубе в Новый Год)))
Здесь за слово мир присесть можно. А ты про песни
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An Kr
Ответ encaro_one
В чем жесткость до предела, тем более в Москве. Вряд ли ты с жизнью в России уже сталкивался живя в движении из элитного ЖК на базу и обратно. А вот в Америке мог, так как там был "одним из", в том числе и по доходам.
По каким доходам, он что в силиконовой долине жил, чтлбы доходы были сопостовимы?
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Кинг Конг Жив
Стрельба на улицах, бездомные, грязь и беспорядок, голосование по почте и махинации на выборах, блм и гендерный беспредел.... Ну а так все ок, они следуют и живут по правилам, по своим правилам, которые они хотят навязать и нам.
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petro42z
Ответ tankist231
Ну да, в Америке то все интелегнты, могут в церкви, школе или супермаркете подстрелить, блм от туда пошёл, наверное из за большого уважения белых к не белым, где могут засудить за то, что какая нибудь женщина обвинит тебя в домогательствах 30 летней давности, но в то же время продвигают педофилию, ну да, мы по сравнению с ними жёсткие
В России суд признал человека виновным в дискредитации армии за песню про Новый Год, играющую в клубе в Новый Год)))
+6
-3
+3
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Сеня Мевля
Ответ Кондитер
США и порядок хахахаааааааа
Ватник (никогда не бывший в цивилизации) и бояра аахаххахаххха
+3
-5
-2
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Александр Кудрявцев
Ответ Кондитер
США и порядок хахахаааааааа
Согласен
+5
-2
+3
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Кондитер
США и порядок хахахаааааааа
+24
-8
+16
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tankist231
Ответ градус ненависти
Просто общество в России пока еще не на том уровне самоуважения, которое позволяет уважать людей вокруг и заботиться о гигиене общения. Должны пройти ещё пара десятков лет чтобы изменилось и все быдло поняло что быдлом быть не круто и не удобно
Ну да, в Америке то все интелегнты, могут в церкви, школе или супермаркете подстрелить, блм от туда пошёл, наверное из за большого уважения белых к не белым, где могут засудить за то, что какая нибудь женщина обвинит тебя в домогательствах 30 летней давности, но в то же время продвигают педофилию, ну да, мы по сравнению с ними жёсткие
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
В чем жесткость до предела, тем более в Москве. Вряд ли ты с жизнью в России уже сталкивался живя в движении из элитного ЖК на базу и обратно.
А вот в Америке мог, так как там был "одним из", в том числе и по доходам.
+13
-5
+8
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Iwan Pantele
Ежели,- Мы были, такими"Гибкими" - то РОСИИ- уже и не Было!..
+3
-8
-5
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Apol
«В США порядок превыше всего, люди требовательные и всегда следуют правилам»

По отношению к чернокожим кто-то до сих пор придерживается правил, правда годов так 60-х
+6
-10
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
градус ненависти
Просто общество в России пока еще не на том уровне самоуважения, которое позволяет уважать людей вокруг и заботиться о гигиене общения. Должны пройти ещё пара десятков лет чтобы изменилось и все быдло поняло что быдлом быть не круто и не удобно
+9
-14
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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