«Иванов – #####. Пенальти не поставили, Хлусевичу 2-ю желтую не дали, Игнатов – борец. Как у меня горит, ######». Рэпер L’One о судействе матча «Спартак» – «Локо»
Рэпер L’One продолжил критиковать судейство матча «Спартак» – «Локомотив» (4:2).
В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра матча был Василий Казарцев.
«Насколько у меня горит, ###### (трындец – Sports.ru), что месяц молчания прекратил. В первом матче забрали гол. Во втором матче пенальти не поставили, Хлусевичу вторую желтую не дали. Игнатов – борец. 👏
Ну и теперь делайте выводы. Иванов – ##### (неадекватный – Sports.ru)!» – написал Леван Горозия, болеющий за «Локомотив», в инстаграме.
«Иванов и Казарцев – клоуны. Зарема может гордиться. Судейский корпус на хер распустить!» Рэпер L’One о матче «Спартак» – «Локомотив»
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Плюс чистый пенальти на Миранчуке и всё это при счёте 1:1.
Руки Тикнизяна расставлены в сторону, руки Игнатова, одна хватается за тело, вторая за плечевой пояс, Игнатов отбрасывает Тикнизяна в сторону. Спартак забивает гол с нарушением правил, счёт становится 2:1.
Вопрос - твой соцработник получает достойную зп, вынося за тобой за тобой утки и подтирая тебе 5ую точку? Если ты в упор не видишь очевидного, то самостоятельно за собой ухаживать и подавно.