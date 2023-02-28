«Иванов – #####. Пенальти не поставили, Хлусевичу 2-ю желтую не дали, Игнатов – борец. Как у меня горит, ######». Рэпер L’One о судействе матча «Спартак» – «Локо»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи болельщики Сергей Сергеевич Иванов Михаил Игнатов Даниил Хлусевич контент Футбол

Рэпер L’One продолжил критиковать судейство матча «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра матча был Василий Казарцев.

«Насколько у меня горит, ###### (трындец – Sports.ru), что месяц молчания прекратил. В первом матче забрали гол. Во втором матче пенальти не поставили, Хлусевичу вторую желтую не дали. Игнатов – борец. 👏

Ну и теперь делайте выводы. Иванов – ##### (неадекватный – Sports.ru)!» – написал Леван Горозия, болеющий за «Локомотив», в инстаграме.

«Иванов и Казарцев – клоуны. Зарема может гордиться. Судейский корпус на хер распустить!» Рэпер L’One о матче «Спартак» – «Локомотив»

Тактическая борьба в дерби – топ! Прессинг-идея Галактионова и спорный эксперимент Абаскаля

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый_Ээх
Ответ Чётко_как_чечётка
И где же там Тикнизян цеплялся руками? У него они расставлены в сторону, а вот Игнатов обеими руками первого отбросил, не дав подняться. Плюс чистый пенальти на Миранчуке и всё это при счёте 1:1.
А разве можно руки в стороны расставлять?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Багдасарян
Ответ Денис Т.
Депортировать человека за то, что высказывает свое мнение и не нарушает при этом закон страны? Куда бы вас таких департантов деть из России.
как не нарушает))))? вы хорошо подумали))?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чётко_как_чечётка
Ответ avseenko
Почему мнение этого полупокера должно быть кому-то интересно? В 90-х такие на улицу боялись выйти.
Ну это ты у себя спроси. Ты сначала нажал на новость, потом на комментарии, а потом ещё сам же комментарий и оставил. Почему тебе интересно мнение этого чувака?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PLih
Как у девки горит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чётко_как_чечётка
Ответ Алар
Цепляться за мелочи и придумывать оправдания, чтобы не видеть слабую игру любимой команды... Такие вот дела)
Мелочи? Отменён чистый пенальти и засчитан гол с нарушением правил, при счёте 1:1. Ну да, мелочи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
green-friend
Ответ Russ Ivan
Армянская истерика в эфире спортсру...
Он грузин,к слову
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SoLS
Ответ bedLaM
если не брать судейство, болелы Локо правда думают что наиграли на победу в противостоянии? ну и спорст конечно поджигает тему публикуя сторис из инсты непонятного репера
Я понимаю ты болел за Спартак, но поставь себя на место болельщика Локо, сразу поменяется мнение об игре. Судья абсолютно провалил игру, на улице небольшой минус, мышцам сложнее, а он решил задать планку борьбы, хорошо что без явных травм обошлось, просто представь если бы Спартаку такой пенальти не поставили, представь что было бы если Спартаку забили после такой "борьбы"? Матч мог по разному пойти, про первый матч опять же много можно сказать... Сколько бы тут мнений известных людей было если бы на месте Локо был Спартак, гораздоооо больше.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чётко_как_чечётка
Ответ ART DK
В предыдущей ветке написал, если смотреть объективно то ошибкой можно признать разве что гол Зобы, и то эпизод спорный руками цеплялись и Тикнизян и Игнатов. А теперь по игре : Локо один тайм из четырех играл лучше Спартака. Откуда столько нытья?По комментарию Левана можно подумать , что Локомотив возил Спартак оба матча , но мерзавцы судьи удалили 4 игроков и поставили 5 пенальти , которых не было
И где же там Тикнизян цеплялся руками? У него они расставлены в сторону, а вот Игнатов обеими руками первого отбросил, не дав подняться.
Плюс чистый пенальти на Миранчуке и всё это при счёте 1:1.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olly_Da
Ответ T622222
А кто этот No name?
Лучше и не знать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чётко_как_чечётка
Ответ f1ngaz
А то , что в радиусе метра кроме Комано и Мартинса было еще два Спартача , им кто мешал?
Это уже не важно. Камано в офсайде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чётко_как_чечётка
Ответ buiyan@mail.ru
1. В 1м матче было активное вне игры (Камано всячески мешал Мартинсу вступить в борьбу за мяч с Магкеевым. 2. Миранчука никто не трогал. Ни на одном повторе нет удара по ноге или подножки. 3. Игнатов - Тикнизян - 50 на 50. 4. Обе пенки сомнения не вызывают. Вопрос - какие предъявы к судьям?
41:44 с общего плана ЧЁТКО виден удар по левой ноге Миранчука! Нет пенальти в ворота Спартака при счёте 1:1.
Руки Тикнизяна расставлены в сторону, руки Игнатова, одна хватается за тело, вторая за плечевой пояс, Игнатов отбрасывает Тикнизяна в сторону. Спартак забивает гол с нарушением правил, счёт становится 2:1.
Вопрос - твой соцработник получает достойную зп, вынося за тобой за тобой утки и подтирая тебе 5ую точку? Если ты в упор не видишь очевидного, то самостоятельно за собой ухаживать и подавно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
как видео девочки с 1 сентября. ахахах Никакого праздника ))))))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ПАХТАКОР
Когда этот же Иванов тащил Локомотив чет этот недорепер рот свой на замке держал. Все смеялись над Слуцким когда он Иванову высказывал. А тут обраточка прилетела сразу высказываться начал. Клоун.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
haymaker
Ответ Tony Lee
То есть это официальное заявление, что Спартак осуществил подкуп судьи Иванова? Или это просто клевета?
Что может быть официальнее камента на спортме?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алар
Цепляться за мелочи и придумывать оправдания, чтобы не видеть слабую игру любимой команды... Такие вот дела)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Russ Ivan
Армянская истерика в эфире спортсру...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Bogatov
Ответ f1ngaz
А то , что в радиусе метра кроме Комано и Мартинса было еще два Спартача , им кто мешал?
А на поле было 11 игроков Спартака. Им к о мешал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Лапин
Ответ Варсковец
А что в правилах об этом написано! Разъясни.
"неспортивное поведение" - вот что
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
holdenkolfielddd
Ответ buiyan@mail.ru
1. В 1м матче было активное вне игры (Камано всячески мешал Мартинсу вступить в борьбу за мяч с Магкеевым. 2. Миранчука никто не трогал. Ни на одном повторе нет удара по ноге или подножки. 3. Игнатов - Тикнизян - 50 на 50. 4. Обе пенки сомнения не вызывают. Вопрос - какие предъявы к судьям?
Откройте обзор на рутубе матч тв, таймкод 5:11, на этом повторе виден очевиднейший удар по ноге
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ Teodrakis
У меня тоже горит, но это потому что молоком запивал селёдку под шубой
Кто ж запивает молоком селёдку под шубой. Вот солёные огурцы запивать молоком это правильно)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
holdenkolfielddd
Ответ bedLaM
если не брать судейство, болелы Локо правда думают что наиграли на победу в противостоянии? ну и спорст конечно поджигает тему публикуя сторис из инсты непонятного репера
При чем здесь наиграли/не наиграли? Претензия к конкретным моментам, напрямую повлиявшим на ход матча. Момент с не назначенным пенальти/второй жк для защитника был при счете 2:1 по сумме 2-х матчей и целым таймом впереди. Или для вас уже все было предрешено к тому моменту?
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чётко_как_чечётка
Ответ Kit244098
Дебил в медиа-пространстве. Очевидно совершенно не знающий литературный русский. Поди Черкизон очередной? И это - наше будущее))
И какое у тебя будущее?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старина Шимус
Ответ Денис Т.
Депортировать человека за то, что высказывает свое мнение и не нарушает при этом закон страны? Куда бы вас таких департантов деть из России.
конечно это чушь про депортацию, наверняка он родился в России, но, тем не менее, какой-то закон он наверняка нарушает, оскорбляя этого судейку
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Дмитриев
Саня, Мостовой открой личико. Мы тебя узнали!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avseenko
Почему мнение этого полупокера должно быть кому-то интересно? В 90-х такие на улицу боялись выйти.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий