«Иванов – #####. Пенальти не поставили, Хлусевичу 2-ю желтую не дали, Игнатов – борец. Как у меня горит, ######». Рэпер L’One о судействе матча «Спартак» – «Локо»

Рэпер L’One продолжил критиковать судейство матча «Спартак» – « » (4:2).

В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр назначил в ворота « » два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра матча был .

«Насколько у меня горит, ###### (трындец – Sports.ru), что месяц молчания прекратил. В первом матче забрали гол. Во втором матче пенальти не поставили, вторую желтую не дали. Игнатов – борец. 👏

Ну и теперь делайте выводы. Иванов – ##### (неадекватный – Sports.ru)!» – написал Леван Горозия, болеющий за «Локомотив», в инстаграме.

«Иванов и Казарцев – клоуны. Зарема может гордиться. Судейский корпус на хер распустить!» Рэпер L’One о матче «Спартак» – «Локомотив»

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