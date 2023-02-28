Полученный «Чикаго» выбор во 2-м раунде станет 1-м, если «Рейнджерс» выйдут в финал Востока

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Стали известны детали перехода Патрика Кэйна в «Рейнджерс».

В качестве компенсации «Чикаго» получили условный выбор во втором раунде драфта-2023.

Этот выбор превратится в первый раунд в случае выхода «Рейнджерс» в финал Восточной конференции, то есть прохода двух раундов плей-офф. Также отмечается, что этот драфт-пик может быть использован либо в 2024 году, либо в 2025-м.

В прошлом сезоне команда из Нью-Йорка дошла до финала Востока, где уступила «Тампе» (2-4 в серии).

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4 комментария

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Kira_B
Ответ Why always me?!
Получили? То есть переход уже состоялся. Интересно кто третья команда и что ей перепало?
Койотис, получили какой-нибудь 4-5 раунд
+1
0
+1
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Why always me?!
Получили? То есть переход уже состоялся. Интересно кто третья команда и что ей перепало?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
al77
В прошлом году была игра команда и Шестеркин тащил и казалось не хватило немного.
в этом году менежмент решил что закроет вопрос немного с запасом))
получить двух игроков на ПО уровня первого звена команды когда они брали кубок это конечно уровень.
0
-1
-1
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Direct free kick
Цирк
0
-2
-2
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