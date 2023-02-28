Полученный «Чикаго» выбор во 2-м раунде станет 1-м, если «Рейнджерс» выйдут в финал Востока
Стали известны детали перехода Патрика Кэйна в «Рейнджерс».
В качестве компенсации «Чикаго» получили условный выбор во втором раунде драфта-2023.
Этот выбор превратится в первый раунд в случае выхода «Рейнджерс» в финал Восточной конференции, то есть прохода двух раундов плей-офф. Также отмечается, что этот драфт-пик может быть использован либо в 2024 году, либо в 2025-м.
В прошлом сезоне команда из Нью-Йорка дошла до финала Востока, где уступила «Тампе» (2-4 в серии).
в этом году менежмент решил что закроет вопрос немного с запасом))
получить двух игроков на ПО уровня первого звена команды когда они брали кубок это конечно уровень.