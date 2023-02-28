Полученный «Чикаго» выбор во 2-м раунде станет 1-м, если «Рейнджерс» выйдут в финал Востока

Стали известны детали перехода в « ».

В качестве компенсации « » получили условный выбор во втором раунде драфта-2023.

Этот выбор превратится в первый раунд в случае выхода «Рейнджерс» в финал Восточной конференции, то есть прохода двух раундов плей-офф. Также отмечается, что этот драфт-пик может быть использован либо в 2024 году, либо в 2025-м.

В прошлом сезоне команда из Нью-Йорка дошла до финала Востока, где уступила «Тампе» (2-4 в серии).