«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком»

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС из-за судейства в матче со « » (2:4).

В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр назначил в ворота « » два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы с после повтора. Видеоассистентом арбитра матча был .

«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче против «Спартака». В частности, на 42-й минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства и .

В данном эпизоде игрок «Спартака» также должен был получить желтую карточку и удален с поля. Важно отметить, что аналогичное нарушение должно наказываться желтой карточкой и назначением пенальти в соответствии с учебными материалами судейского комитета и департамента судейства РФС, которые были направлены в клубы в сентябре 2022 года.

На 56-й минуте матча эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артеме Карпукасе и Наире Тикнизяне.

Заключительный момент, который нам бы хотелось прояснить, касается назначенного пенальти за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в «опоре» во время подката после передачи игрока «Спартака», что также не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС.

Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», – сообщили в пресс-службе « ».

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