«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Сергеевич Иванов Антон Миранчук Херман Конти Наир Тикнизян Михаил Игнатов Даниил Хлусевич ЭСК РФС Артем Карпукас Футбол

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС из-за судейства в матче со «Спартаком» (2:4).

В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра матча был Василий Казарцев.

«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче против «Спартака». В частности, на 42-й минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства Даниила Хлусевича и Антона Миранчука.

В данном эпизоде игрок «Спартака» также должен был получить желтую карточку и удален с поля. Важно отметить, что аналогичное нарушение должно наказываться желтой карточкой и назначением пенальти в соответствии с учебными материалами судейского комитета и департамента судейства РФС, которые были направлены в клубы в сентябре 2022 года.

На 56-й минуте матча эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артеме Карпукасе и Наире Тикнизяне.

Заключительный момент, который нам бы хотелось прояснить, касается назначенного пенальти за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в «опоре» во время подката после передачи игрока «Спартака», что также не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС.

Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Ключевой гол «Спартака» – спорный. Фолил ли Игнатов перед ассистом?

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182 комментария

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Young Anton
«Локомотив» обратился в ЭСК РФС из-за игры Дзюбы в матче со «Спартаком» (2:4).
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igor.igorev
Ответ Дмитрий Шарапов
Вопрос только по фолу Игнатова. Остальное вроде очевидно.
Да и с Игнатовым всё чисто. Тики сам хватал руками Игнатова, но у него вес наполовину меньше, нашёл с кем бороться. Сам привёл гол, а потом ныл. Выбил бы мяч за линию ворот и не было гола.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
Я считаю что здесь такой случай как у Зобы с ЦСКА когда играли он остановился а они мяч подхватили и забили и все здесь писали что он сам виноват не выбил а кто мешал Такнизчну выбить мяч , выбивай куда угодно и не было бы вопросов
Правильно, этому учат в детском возрасте.
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Дмитрий Поляков
Ответ Imax161
Если бы такие ошибки были в пользу локо я не думаю что Спартак был бы тогда на голову сильнее
Почему вы не пишите, что Баринова и тикнизяна должны были удалять за грубую игру , обоим по 2 жёлтых заслужили.
То что ваш миранчук запинается в центре поля о газон, а орет и корчится от боли что на нем было нарушение)))
Я не согласен только с игнатовым, это нарушение, а в остальных эпизодах отсудил норм, и пожалел ещё раз подчеркну Баринова и Тикнизяна.
Так что результат справедливый.
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Рафаил Соболев
Ответ Андрей Корнилов
Гу хоть кто-то разбор устроил по игре, а не по эмоциям. Хороший матч провели, достойная игра, а то что КБ сильнее , так это и есть спорт,а горе-болелам просто почитать, почитать, а не послушать со стороны, правила и все. И тогда никто и спорить и визжать не будет. Особенно по опорной руке понравилось, теперь жопа ещё и рукой стала, а то что ловила начал движение до удара это оказывается вообще мелочь. Вот уж воистину - боже, спаси от дураков, от врагов сам избавлюсь
про почитать правила особенно улыбнуло)))тут аналитик утверждает,что сидя играть нельзя)))но вам и подобное аналитика)))
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igor.igorev
Желаю Локо вылететь из РПЛ. Пусть в первой лиге пишут письма с жалобами.
Вчера Спартак был на голову сильнее и все голы забиты правильно. Футбол это не балет.
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ycheff
Спартак играл лучше, но нельзя так ему помогать, а то (не дай бог) Лигу Чемпионов выиграет. Судья, мягко говоря, облажался и неоднократно.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ гилберт
Вообще интересный момент с ударом в пузо. В хоккее это удаление, игрок должен контролировать свою клюшку. Интересно как в футболе.
В данном конкретном матче - это типа "допустимый предел борьбы" Ключевое слово - борьба. К футболу отношения не имеет.
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Александр Кулешов
Ответ Bill Gates
За такие «игры» нужно отстранять от судейства пожизненно. Все ошибки в одну сторону. На лицо явная предвзятость. Матч должен быть переигран.
Да фиг с этим матчем, главное чтоб судьям по закону прилетело. А тем Спартачам кто из стада Заремы , все и так вернётся.
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Caustic
Ответ Дмитрий9779
Это им ещё не подсказали что первую ЖК Игнатову можно было давать за фолы на Дзюбе без желания сыграть в мяч,просто бежал за ним и бил по ногам,срывая атаку.
а Дзюба, как всегда, чисто толкал в спину, но об этом вы научите девок умалчивать, у вас в этом большой опыт. :-)
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spartak_1988
Где ЖК Баринову на 6 минуте, и КК на 62-ой? Где прямая КК Тикнизяну на Мартинсе за удар шипами в тело? Ответьте пожалуйста болельщики Локо.
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Алексей Четвертков
Ответ Mikhail Savin
Вопросы по неназначению пенальти за фол на миранчуке и не выданной красной карточке Хлусевичу в последствии данного фола.
За пеналь на Промесе даже желтую не показали, просто пеналь. А там подкат сзади, по ногам, без возможности сыграть в мяч. Хорош ныть. На поле не показали ничего.
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Павел 921
Хорошая игра. Борьба в игре и уважение игроков друг к другу
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Caustic
Ответ rom-alexandr
Это вам еще на компьютере не пририсовывали мяч к руке в штрафной
это пять! :-)
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гилберт
Ответ Imax161
Вот, я же говорил что до фола на Тикнизяне, был ещё удар ногой в живот Карпукасу)))
Вообще интересный момент с ударом в пузо. В хоккее это удаление, игрок должен контролировать свою клюшку. Интересно как в футболе.
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Spartakus1984
Спартаку тоже нужно обратиться по поводу не вынесенных нескольких предупреждений игрокам Локомотива,которые Иванов остаивл без внимания.
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Олег Ивакин
Ответ error505
Жаль, что на исход игры это уже никак повлияет(
По игре Спартак был лучше.
Да, все спорные эпизоды в кои веки расценили в пользу Спартака.
Это потому, что Спартак самая популярная команда, которая даёт рейтинг всему этому Кубку.
Поэтому нет заинтересованности, что он слишком рано вылетел.
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Verhovn
Хусаиновщиной какой-то попахивает..)
В Локо правильно делают. Такое оставлять без внимания просто нельзя.
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elena
Короче, я думаю, что Локо проиграл потому что Спартак ему подсунул бесполезного игрока - Дзюбу
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гилберт
Ответ holdenkolfielddd
По поводу второго гола Спартака - все было предрешено, когда за секунду до объявления решения, Гоша Черданцев выдал: ну понятно, сейчас гол отменят
Чердака на КДК!!!
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Дмитрий Шарапов
Болельщики Спартака я думаю тоже порадуются если Егорова и Казарцева дисквалифицируют)
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РУБИК
Не изобрели ещё методов борьбы с кабинетами - и в матче с Локо и с Зенитом судейство носило провокационно проспартаковский характер . Констатируем и осуждаем наверно .........
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TOSHIBA
Ответ Winterburn
На тему судейства ждем новую книгу от Рабинера: "Как возрождали Спартак"
Рабинеру сейчас некогда, сейчас он трудится над бестселлером "В Питере ныть"
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Дмитрий Сологубов
Всё, на что жалуется Локо это как минимум спорные эпизоды.Так что ни по одной из трёх претензий нельзя делать вывод, что судья явно судил в пользу Спартака.
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sbuivol
Локомотив: В послематчевой серии пенальти нам не дали бить, били только спартаковцы в лице Промеса...)))
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