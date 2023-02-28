«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком»
«Локомотив» обратился в ЭСК РФС из-за судейства в матче со «Спартаком» (2:4).
В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра матча был Василий Казарцев.
«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче против «Спартака». В частности, на 42-й минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства Даниила Хлусевича и Антона Миранчука.
В данном эпизоде игрок «Спартака» также должен был получить желтую карточку и удален с поля. Важно отметить, что аналогичное нарушение должно наказываться желтой карточкой и назначением пенальти в соответствии с учебными материалами судейского комитета и департамента судейства РФС, которые были направлены в клубы в сентябре 2022 года.
На 56-й минуте матча эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артеме Карпукасе и Наире Тикнизяне.
Заключительный момент, который нам бы хотелось прояснить, касается назначенного пенальти за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в «опоре» во время подката после передачи игрока «Спартака», что также не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС.
Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».
Ключевой гол «Спартака» – спорный. Фолил ли Игнатов перед ассистом?
То что ваш миранчук запинается в центре поля о газон, а орет и корчится от боли что на нем было нарушение)))
Я не согласен только с игнатовым, это нарушение, а в остальных эпизодах отсудил норм, и пожалел ещё раз подчеркну Баринова и Тикнизяна.
Так что результат справедливый.
Вчера Спартак был на голову сильнее и все голы забиты правильно. Футбол это не балет.
Да, все спорные эпизоды в кои веки расценили в пользу Спартака.
Это потому, что Спартак самая популярная команда, которая даёт рейтинг всему этому Кубку.
Поэтому нет заинтересованности, что он слишком рано вылетел.
В Локо правильно делают. Такое оставлять без внимания просто нельзя.