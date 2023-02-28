Моуринью удален за претензии к судье на первой минуте 2-го тайма матча с «Кремонезе». «Рома» проигрывает команде с последнего места, ни разу не пробив в створ

Главный тренер «Ромы» удален во время матча против « ».

Римляне уступают команде, занимающей последнее место в Серии А, со счетом 0:1. За первый тайм они ни разу не пробили в створ ворот соперника.

На шестой секунде второго тайма защитник «волков» упал после столкновения в воздухе с форвардом и схватился за ногу. Главный судья велел ему подниматься.

Это вызвало возмущение у Моуринью, который начал высказывать претензии резервному судье, а затем, получив красную карточку, вступил в яростный спор с Пиччинини.

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