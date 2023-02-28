Моуринью удален за претензии к судье на первой минуте 2-го тайма матча с «Кремонезе». «Рома» проигрывает команде с последнего места, ни разу не пробив в створ

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия дисквалификации судьи Кремонезе Мараш Кумбула Франк Тсаджу Марко Пиччинини Футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью удален во время матча против «Кремонезе».

Римляне уступают команде, занимающей последнее место в Серии А, со счетом 0:1. За первый тайм они ни разу не пробили в створ ворот соперника.

На шестой секунде второго тайма защитник «волков» Мараш Кумбула упал после столкновения в воздухе с форвардом Франком Тсаджу и схватился за ногу. Главный судья Марко Пиччинини велел ему подниматься.

Это вызвало возмущение у Моуринью, который начал высказывать претензии резервному судье, а затем, получив красную карточку, вступил в яростный спор с Пиччинини.

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11 комментариев

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Милан. Тонали. 8.
Рома просто ПОЗОРИЩЕ ! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Bogdan Ermolaev
Судье и себе надо было достать. Начал пороть во втором тайме.
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Bogdan Ermolaev
Ответ Милан. Тонали. 8.
Дибала ни о чем, нечего такой Роме делать в 4-ке, лига конференций - потолок такой команде ☝️🤦‍♂️ ...
Ты пойди о Милане порассуждай, умник. Кто вас только не шатал в этом сезоне. Припёрся на ветку Ромы, красавец.
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Direct free kick
Достали несправедливые удаления Моурниьо. Почему его ни за что гнобят?
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brt202
"Римляне уступают команде, занимающей последнее место в Серии А, со счетом 0:1. За первый тайм они ни разу не пробили в створ ворот соперника.
Это вызвало возмущение у Моуринью, который начал высказывать претензии резервному судье", ибо не х..!
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Кирилл.С-Пб
Сдал спешелуан. ох как сдал...
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-3
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Милан. Тонали. 8.
Дибала ни о чем, нечего такой Роме делать в 4-ке, лига конференций - потолок такой команде ☝️🤦‍♂️ ...
+2
-3
-1
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Under
напоминает историю про Балотелли и разговор весь перерыв о том, как важно не удалиться во втором тайме
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Милан. Тонали. 8.
Рома и 2 гол чуть не пропустила 🤦‍♂️
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Pertinax Gandi
Маур не меняется с годами
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Милан. Тонали. 8.
Рома играет просто ужасно 🤦‍♂️ ...
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