Моуринью удален за претензии к судье на первой минуте 2-го тайма матча с «Кремонезе». «Рома» проигрывает команде с последнего места, ни разу не пробив в створ
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью удален во время матча против «Кремонезе».
Римляне уступают команде, занимающей последнее место в Серии А, со счетом 0:1. За первый тайм они ни разу не пробили в створ ворот соперника.
На шестой секунде второго тайма защитник «волков» Мараш Кумбула упал после столкновения в воздухе с форвардом Франком Тсаджу и схватился за ногу. Главный судья Марко Пиччинини велел ему подниматься.
Это вызвало возмущение у Моуринью, который начал высказывать претензии резервному судье, а затем, получив красную карточку, вступил в яростный спор с Пиччинини.
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Это вызвало возмущение у Моуринью, который начал высказывать претензии резервному судье", ибо не х..!