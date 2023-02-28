Ле Гре ушел в отставку с поста главы Федерации футбола Франции. Его обвиняли в сексуальных домогательствах и критиковали за слова о Зидане

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция происшествия отставки Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре подал в оставку.

81-летний функционер подал прошение об отставке на внеочередном исполкоме FFF. Другие члены исполкома приняли его прошение.

В январе Ле Гре, занимавший свой пост с 2011 года, подвергся критике за слова о Зинедине Зидане. Также бывшие сотрудницы FFF обвинили его в непристойном поведении. Вскоре бывший мэр Генгама был отстранен от должности.

В отношении Ле Гре ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах. В частности, экс-президент FFF называл одну из коллег «горячей штучкой», просил тренера женской сборной Франции «прикоснуться к нему губами», предлагал сотрудницам секс втроем и называл генсека FFF «большой сукой», отмечая, что ему «полезно трахнуть высокую блондинку».

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24 комментария

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Алар
Вот и спорь теперь, что человек не сам определяет свою судьбу!
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jzx
Ответ DeltaForce
Человеку за 80,какую жизнь он себе испортил?Будет теперь на пенсии отдыхать,делов то
Поэтому он рыдал там и просил прощения, отдыхать не хотел просто
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Homelender_666
Ответ Denis242424
А на каком основании Дешама уволят? К нему претензий нет. Позтому крнтракт продлен. Президент имел все полномочия на тот момент. Закон обратной силы не имеет. Если только сам Дешам не согласится на изменения (2 года), или уйдет.
Сейчас его никто не уволит. Но если новый президент федерации захочет поставить своего тренера, то он найдёт возможность придраться к Дешаму. Тренеров даже после побед увольняли. P.S. Просто мои мысли. Если здравый смысл существует, то Дешама не уволят без отсутствия плохих результатов.
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Denis242424
Ответ Homelender_666
В федерации идёт смена власти. Кому-то этот дед перешёл дорогу. На его место поставят Платини, т.к. об этом были новости. Если это произойдёт, то Зидан может сменить Дешама в сборной. По моему мнению, нельзя увольнять Дешама. Хоть его Франция не играет ярко, зато даёт результат.
А на каком основании Дешама уволят? К нему претензий нет. Позтому крнтракт продлен. Президент имел все полномочия на тот момент. Закон обратной силы не имеет. Если только сам Дешам не согласится на изменения (2 года), или уйдет.
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Demyan Grachev
правильно-нечего старперов у власти держать
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Mr@k
таки ушёл?? и это в 81...))
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Theodor Herzl
Не ушел, а выкатился на своих могучих яйцах
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Artyr Dydkin
Выскажу немодное мнение, но уверен, что Ле Грэ не собирался наезжать на Зи, даже ничего плохого не думал. Лишь в жесткой форме высказал полную поддержку Дешаму. Но, видимо, переборщил немного и сказал лишнего. А на него теперь всех собак спускают. Не защищаю его. Конечно, сказал он глупость, но умысла злого там, очевидно, не было
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Homelender_666
В федерации идёт смена власти. Кому-то этот дед перешёл дорогу. На его место поставят Платини, т.к. об этом были новости. Если это произойдёт, то Зидан может сменить Дешама в сборной. По моему мнению, нельзя увольнять Дешама. Хоть его Франция не играет ярко, зато даёт результат.
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fOx_maximOv
Домогался …. Ну если только до кислородной подушки)))
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Маршал Чой Бол Сан
Не ляпни он про Зидана, никаких обвинений в секуальных домогательствах не было бы....Леваки, ткие забавные куколды, сразу нашли домогательства. Боже, до чего ж убогие хомяки.
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DeltaForce
Ответ Spartakus1984
Одним наездом на Зидана человек себе испортил жизнь
Человеку за 80,какую жизнь он себе испортил?Будет теперь на пенсии отдыхать,делов то
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slow focus
теперь дедок сможет лучше сосредоточиться на сальных и безвкусных подкатах к противоположному полу
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kupezz
Ответ evil
Ну держитесь, теперь у деда много свободного времени
😂👍теперь его ничего не сдерживает и терять нечего из-за возраста. По всем пройдётся в своих мемуарах))) Они ещё пожалеют, что обидели дедушку)))
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Ussaev M
вот это я понимаю лоханулся
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Rio (BLR)
Давно пора было
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ConorNite
Неоправданный наезд на Зинедина стал последней каплей
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S H A R K
Жаль этого добряка со стояком в 82 года(
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evil
Ну держитесь, теперь у деда много свободного времени
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Тиджани Бабангида
Да уж… Молчал бы в тряпочку - сидел-бы еще лет пять на теплом местечке
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С головы в грудак
Ну теперь, когда его посадят, он получит свой "секс втроем"
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окечуква
Ну зато на Зидана больше не будет наезжать! А то ишь, взяли моду - Зидана не чтить! За это не грех откопать ещё пару-тройку страшных уголовных эпизодов, в которых старикан продавщицу на хрен послал когда-то или на ногу наступил кому-нибудь в метро.
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Spartakus1984
Одним наездом на Зидана человек себе испортил жизнь
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Zubilo VRN
Всем хорошего дня!😊
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