Дмитрий Песков о переходе ФШР в Азию: «Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях»

Дмитрий Песков поддержал переход Федерации шахмат России в Азию.

Сегодня делегаты генеральной ассамблеи шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение в состав организации.

«Хорошая новость. Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях», – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?