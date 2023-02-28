Дмитрий Песков о переходе ФШР в Азию: «Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях»
Дмитрий Песков поддержал переход Федерации шахмат России в Азию.
Сегодня делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации.
«Хорошая новость. Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях», – заявил пресс-секретарь президента РФ.
Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?
Песков, хочу отметить что аж с 2014 года крымские футбольные Федерации не приняты в состав РФС.
Я считаю этот факт как элемент вносящий раскол в наше общество и как отметил наш президент - это не допустимо.
Виновные должны понести заслуженное наказание.