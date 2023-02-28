Дмитрий Песков о переходе ФШР в Азию: «Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях»

Теги Дмитрий Песков Р-Спорт ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Дмитрий Песков поддержал переход Федерации шахмат России в Азию.

Сегодня делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации.

«Хорошая новость. Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях», – заявил пресс-секретарь президента РФ. 

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?

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11 комментариев

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Altim
Ответ alex fedun
Этот пассажир вообще в Курсе про ФИФА ???
А зачем ему быть в курсе про ФИФА?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Казимир Стыцько
Ответ СИ
Песков, новость действительно хорошая. Должны все последовать этому примеру.. Беспокоит упёртость руководства рфс и РПЛ которые аж с 28.02.2022 года не могут перейти в Азию. и возможно уже прошляпили на отбор чм26 и ЛЧ через Азию Я считаю что бы ускорить переход нашего футбола в Азию нужно срочно уволить руководителей в рфс и РПЛ Митрофанова и Алаева. Песков, хочу отметить что аж с 2014 года крымские футбольные Федерации не приняты в состав РФС. Я считаю этот факт как элемент вносящий раскол в наше общество и как отметил наш президент - это не допустимо. Виновные должны понести заслуженное наказание.
Идти в кассу, обналичь себе на обед
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ Любезный Коссутий
они страну уничтожают, и их это не особо заботит, чего уж тут о спорте говорить
они две страны уничтожают... ладно бы только одну.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon69
Каждое высказывание этого типа,воспринимается как очередная мерзость,даже не вникая в суть сказанного
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АГОШКИН Алексей
Может я чего то не понимаю? разве шахматистам запрещали выступать,они ведь выступали под флагом федерации ФИДЕ,теперь что смогут под российским флагом выступать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СИ
Песков, новость действительно хорошая. Должны все последовать этому примеру.. Беспокоит упёртость руководства рфс и РПЛ которые аж с 28.02.2022 года не могут перейти в Азию. и возможно уже прошляпили на отбор чм26 и ЛЧ через Азию Я считаю что бы ускорить переход нашего футбола в Азию нужно срочно уволить руководителей в рфс и РПЛ Митрофанова и Алаева.
Песков, хочу отметить что аж с 2014 года крымские футбольные Федерации не приняты в состав РФС.
Я считаю этот факт как элемент вносящий раскол в наше общество и как отметил наш президент - это не допустимо.
Виновные должны понести заслуженное наказание.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Соболев
"кремлёвский ёршик" в своём стиле...лишь бы правду не сказать)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Ответ v.belorussky
Давайте и футбол уже скорее туда! Раз взялись за уничтожение российского спорта, так доводите до конца!
они страну уничтожают, и их это не особо заботит, чего уж тут о спорте говорить
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Андреев
В Австралию надо переходить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alex fedun
Этот пассажир вообще в Курсе про ФИФА ???
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v.belorussky
Давайте и футбол уже скорее туда! Раз взялись за уничтожение российского спорта, так доводите до конца!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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