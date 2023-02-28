«Реал» недоволен церемонией The Best. В клубе шокированы непопаданием Винисиуса в команду года и отсутствием награды у Куртуа

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа FIFPro Винисиус Жуниор The Best Футбол

В «Реале» остались недовольны церемонией The Best.

Как пишет As, «Мадрид» не устроило игнорирование игроков их команды, несмотря на победы в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Суперкубках Европы и Испании.

В клубе шокированы, что их футболисты остались без наград, хотя четыре месяца назад Карим Бензема выиграл «Золотой мяч», а Тибо Куртуа – приз имени Льва Яшина.

Также «Реал» задело отсутствие Винисиуса Жуниора в списке финалистов на попадание в сборную года от FIFPro.

Отсутствие награды для Куртуа в клубе сочли шокирующим, так как он в итоге попал в команду года.

Отметим, что за индивидуальные призы The Best голосуют тренеры и капитаны сборных, журналисты и болельщики, а сборную года выбирают исключительно голосованием футболистов.

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53 комментария

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Temp LC
Ответ Гамаль Хайдаров
Главный творец и победитель ЛЧ это Бенз, а не Куртуа. Куртуа сыграл в той лч отлично только в финале.
Ахах, а как же ПСЖ?, да и в ла лиге он был лучшим
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Raul14
Ответ Нефанатик
Перформанс в плей офф ЛЧ, с хет-триками, где "пешеход" выбил свой клуб не забив пенальти, оказывается не сравним с забиванием левых пенальти на заказном ЧМ.
А ведь будет очень смешно если гномик откажется от нового контракта с ПиСиЖи. Так все что сделали шейхи для него, будет напрасно)))
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llolishe
Они что думали за победу в кубке Аль Хиляля будут все голосовать за Реаль
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Temp LC
Ответ Overkiller
Бегунка не выбрали сами футболисты, но виновата ФИФА)
Бегунок сделал 40+ результативных действий, стал вторым лучшим игроком прошлой лч и лучшим бомбардиром Реала в этом сезоне. Забил победный мяч в почти самом важном в жизни футболиста матче. Да и не ломался он в отличии от обычных бегунков
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Экспертное мнение
Ответ Нефанатик
Перформанс в плей офф ЛЧ, с хет-триками, где "пешеход" выбил свой клуб не забив пенальти, оказывается не сравним с забиванием левых пенальти на заказном ЧМ.
Роналдо забрал лучшего за ЧМ-02, никто не помнит ЛЧ.
Буффон лучший вратарь за ЧМ-06, никто не помнит ЛЧ.
Касильяс лучший вратарь за ЧМ-10, никто не помнит ЛЧ.
Нойер лучший вратарь за ЧМ-14, никто не помнит ЛЧ.

Так уж сложилось, что ЛЧ просто никому ненужный местечковый турнир на фоне ЧМ. Так было всегда и будет всегда, это исторический факт. Честно говоря, я уже тоже не особо помню что было в ЛЧ тех годов, турнир просто меркнет на фоне ЧМ, мундиаль - вершина футбола, нравится нам это или нет, факт, понятно, что именно сейчас Реалу это не нравится, но это проблемы только Реала. Футбол - это кубок мира, так твердили даже все хейтеры Месси до 18 декабря 2022 года.
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RUSfan SpartakOV
Куртуа...🤦🤣🤣🤣он же дыра!!!
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f0rmoceft
The Best is bredyatina
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titov-and-trubach
Ах да, я только заметил, что на 7 позиции оказался Альварес. Может, сразу бы всем аргентинцам отдали награду и все. Для чего этот фарс с голосованием? Как он вообще в список номинантов попал? "Хорошо" провел ЧМ и попал на 7 (!!!!) позицию в списке лучших игроков ГОДА (!!!!!).
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Блуждающий странник
В Реале недовольны церемонией, но игроки Реала голосовали за Месси. Логично, ничего не скажешь. Винисиус в команду года при такой конкуренции в любом случае бы не попал
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Ibragim Mejidow
Мадридские комплексы...
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Berbatov09
По сути награда за один сейв в финале :)
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llolishe
Главная шутка это Холланд в команде года
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ДЖИН
В чем шокированность? Его сами футболисты не выбирали. Реал уже не может фифе заносить . В опале.
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Sinister Kid
Так награда ФИФАшная. Сразу было понятно, что за свои турниры награждать будут, а не УЕФА и национальные.
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ivan 4356
Ответ Jesse Boy
высказывание Аршавина в тему?
Оно всегда в тему
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3xclus1ve
Ответ Yusuf Evloev
вратарь года мартинес, вообщее ппц за один чм давать вратаря года (и сразу после чм мы увидели его настояший уровень (матч с арсеналом в пример))
Офигеть, ЧМ на месяц не понятно. Но одна игра против Арсенала понятно. Хейтеры такие хейтеры. Он лучше любого вратаря был на ЧМ. ЧМ бывает один раз за 4года
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Carlos
Ответ Ramin Mamedov
смешно, когда Месси и Роналду пару лет назад пропустили церемонию - все их критиковали - они ходят, только когда выигрывают что то а вчера в команду года не пришли 3 игрока Реала, 2 игрока Сити, и еще кучу человек не пришли, так это нормально, им можно
Потому что они не Месси и Роналду
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Нефанатик
Ответ Экспертное мнение
Совсем недавно мы тоже увидели настоящий уровень Куртуа на Энфилде, Мартинесу до такого очень и очень далеко
Куртуа в одном финале ЛЧ, сделал больше сейфов чем твой Мартинес за весь ЧМ. Напомню, в створ ворот аргов нанесли 13 ударов и 8 мячей твой мартинес доставал из сетки. У него 5 сейфов за весь турнир.))
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Dzhansug Bukiya
Алаба сказал, что его "голос" вовсе не его, а всей сбороной Австрии, те получается, что большинство сборных мира проголосовало за Мартинеза, но я в такого В ЖИЗНИ не поверю, он абсолютно непопулярен среди футболистов, особенно, после его выходок в адрес Мбаппе
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Cruel Snake
Ответ llolishe
Где был Винисиусь на ЧМ?
В составе сборной Бразилии. Раздавал ассисты, забивал, был заметен. А до ЧМ тем более
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Нефанатик
Перформанс в плей офф ЛЧ, с хет-триками, где "пешеход" выбил свой клуб не забив пенальти, оказывается не сравним с забиванием левых пенальти на заказном ЧМ.
+10
-9
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llolishe
Ответ ML26
Комментарий удален модератором
Ставь на ЛЧ)Там Ковачи помогут)
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Гамаль Хайдаров
Главный творец и победитель ЛЧ это Бенз, а не Куртуа.
Куртуа сыграл в той лч отлично только в финале.
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Overkiller
Бегунка не выбрали сами футболисты, но виновата ФИФА)
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Raul14
Ответ Бухгалтер2021
если бы не было их все было по другому
В том то и дело! Пришли шейхи и все изменили. Никогда не думал что можно подарить целый ЧМ..))
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