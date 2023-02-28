«Реал» недоволен церемонией The Best. В клубе шокированы непопаданием Винисиуса в команду года и отсутствием награды у Куртуа
В «Реале» остались недовольны церемонией The Best.
Как пишет As, «Мадрид» не устроило игнорирование игроков их команды, несмотря на победы в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Суперкубках Европы и Испании.
В клубе шокированы, что их футболисты остались без наград, хотя четыре месяца назад Карим Бензема выиграл «Золотой мяч», а Тибо Куртуа – приз имени Льва Яшина.
Также «Реал» задело отсутствие Винисиуса Жуниора в списке финалистов на попадание в сборную года от FIFPro.
Отсутствие награды для Куртуа в клубе сочли шокирующим, так как он в итоге попал в команду года.
Отметим, что за индивидуальные призы The Best голосуют тренеры и капитаны сборных, журналисты и болельщики, а сборную года выбирают исключительно голосованием футболистов.
Буффон лучший вратарь за ЧМ-06, никто не помнит ЛЧ.
Касильяс лучший вратарь за ЧМ-10, никто не помнит ЛЧ.
Нойер лучший вратарь за ЧМ-14, никто не помнит ЛЧ.
Так уж сложилось, что ЛЧ просто никому ненужный местечковый турнир на фоне ЧМ. Так было всегда и будет всегда, это исторический факт. Честно говоря, я уже тоже не особо помню что было в ЛЧ тех годов, турнир просто меркнет на фоне ЧМ, мундиаль - вершина футбола, нравится нам это или нет, факт, понятно, что именно сейчас Реалу это не нравится, но это проблемы только Реала. Футбол - это кубок мира, так твердили даже все хейтеры Месси до 18 декабря 2022 года.
Куртуа сыграл в той лч отлично только в финале.