Алаба проголосовал за Месси на The Best – его начали оскорблять в соцсетях. Давид заявил, что это был выбор всей сборной Австрии, а он считает лучшим форвардом Бензема
Давиду Алабе пришлось оправдываться за выбор Лионеля Месси игроком года.
Защитник «Реала» принял участие в голосовании The Best на правах капитана сборной Австрии. Алаба поставил на первое место Месси, на второе – партнера по «Реалу» Карима Бензема, на третье – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
После этого Алаба подвергся критике в соцсетях. Под его последним постом в инстаграме оставили более 25 тысяч комментариев, среди которых были записи с хештегом #alabaout («Алаба – вон» – Sports.ru), а также оскорбления, в том числе расистские, например, эмодзи обезьяны.
После этого футболисту пришлось объяснять причины такого выбора на голосовании.
«Относительно премии The Best. Сборная Австрии голосовала как команда, не я один. Каждый член команды имел право голоса, так все и решалось.
Все знают, а особенно сам Карим, как сильно я восхищаюсь им и его выступлениями. Я часто говорил, что для меня он лучший нападающий мира, и это по-прежнему так. Без сомнения», – написал Алаба в инстаграме.
Блестящий Месси, суперзвезда в розовом – царство стиля на премии ФИФА
Месси главную награду выиграл 18.12.2022.
Он стал Чемпионом Мира, он вечности где только три игрока - Месси, Марадона, Пеле.
Никакие зе бесты и зм не заметят триумфа со сборной, когда ты становишься героем для нации, для всего мира.
К чему все истерики не понятно, пусть Бензема хоть все награды по десятому кругу соберет, но он никогда не будет героем, символом нации, иконой для миллиардов ибо этот статус не в голосованиях завоевывают, а на поле, на главном турнире в истории ФИФА ЧМ.
Вот что важно, а не эти цацки, которые для Лео после ЧМ лишь приятный бонус.
И Неймар ещё тот любимчик каталонцев:)
Каждый, особенно Карим, знает, как я ценю его и его выступления, и я часто говорил, что для меня он лучший нападающий в мире, и это до сих пор так. Без сомнений».
Он же теперь не проголосует за Месси на ЗМ.
Сердцем выберет Месси, а проголосует за Бензема, за то что так надо Реалу
Вот так вот, всю карьеру Месси борится со злом и выигрывает.
в том и смысл, что каждый высказывает свое мнение. а твои субъективные оценки - "предвзят" - это вообще не имеет значение для целей нашего диалога.