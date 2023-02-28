Алаба проголосовал за Месси на The Best – его начали оскорблять в соцсетях. Давид заявил, что это был выбор всей сборной Австрии, а он считает лучшим форвардом Бензема

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига сборная Австрии по футболу Давид Алаба соцсети The Best Футбол

Давиду Алабе пришлось оправдываться за выбор Лионеля Месси игроком года.

Защитник «Реала» принял участие в голосовании The Best на правах капитана сборной Австрии. Алаба поставил на первое место Месси, на второе – партнера по «Реалу» Карима Бензема, на третье – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

После этого Алаба подвергся критике в соцсетях. Под его последним постом в инстаграме оставили более 25 тысяч комментариев, среди которых были записи с хештегом #alabaout («Алаба – вон» – Sports.ru), а также оскорбления, в том числе расистские, например, эмодзи обезьяны.

После этого футболисту пришлось объяснять причины такого выбора на голосовании.

«Относительно премии The Best. Сборная Австрии голосовала как команда, не я один. Каждый член команды имел право голоса, так все и решалось.

Все знают, а особенно сам Карим, как сильно я восхищаюсь им и его выступлениями. Я часто говорил, что для меня он лучший нападающий мира, и это по-прежнему так. Без сомнения», – написал Алаба в инстаграме.

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49 комментариев

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Alexander Gustafsson0709
Ответ Дмитрий Калашников
человек выдал 4 крутых матча в год, но получил награду, а Карим весь сезон был бистом,но его послали нафиг!
За свой сезон Бензема получил ЗМ . А Месси получил награду от Фифа , а ЧМ был под его эгидой
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euskaldunak
не подскажите, где можно посмотреть кто кого на какие места поставил?
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UncleBob
люди сошли с катушек... обиженки
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тигр настоящий
негодяй
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Svobodu Mne
Ответ Давид Agabekyan
Роналду просто эгоист, а Бензема мерзкий преступник
Да и криш преступник, условку имеет
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Это что за столичные комплексы такие) А вообще несправедливо обнародовать, кто и как голосовал. Иначе придется считаться с мнением толпы и голосовать ей в угоду. Нужно, чтобы это оставалось конфиденциальным.
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MonkeyMeister
Даже если бы это был чисто его голос - в чем проблема? Зачем оправдываться перед непонятно кем? Почему он должен голосовать именно за игрока своей команды?
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Заяцволк
Ответ n9mn977m27
Стрелочник Таких среди пацанов никогда не уважали
Ахха, угарный коммент )) Получается, у пацанов не в чести те, кто говорят правду, и объясняет что-то по фактам. Хотя слово "пацаны" тут слишком интеллигентное, правильнее говорить "среди гопников со двора". Но вообще-то, если тебя не уважают гопники, это значит, что ты приличный человек, а не такой же, как они )
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MonkeyMeister
Ответ Дмитрий Калашников
человек выдал 4 крутых матча в год, но получил награду, а Карим весь сезон был бистом,но его послали нафиг!
Бистом ему никто не запрещает быть, у него же корни как раз с того самого континента. Только вот "весь сезон" - это смех. Бензема никогда не был и не будет на уровне даже слабейших сезонов Месси.
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Йети
Господи, какие же пещерные люди..
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окечуква
Почему Алабе приходится что-то объяснять и выгребать за свой выбор кучу оскорблений от каких-то моральных уродов. Дичь.
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Дмитрий Калашников
Ответ VERBLYUD
Вроде еще пишут, что Бензема был недоволен победой Месси. Честно говоря, не ожидал от Карима. Видимо чувак зазвездился после ЗМ, во время матчей тоже стал вести себя как-то высокомерно. После таких случаев уважение к Месси растет еще больше. Отец скоро выиграет 8-й ЗМ, но ведет себя как самый обычный игрок!
человек выдал 4 крутых матча в год, но получил награду, а Карим весь сезон был бистом,но его послали нафиг!
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Oleg
Ответ Budabuda
Бензема у Роналду научился травить людей?
Бензема вообще то преступник, ронька в шантаже не был уличен)
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Oleg
Ответ Блуждающий странник
Одним из оскорбляющих был Zidan GOAT? Настолько заклевали человека, что вынужден ссылаться на выбор всей Австрии, хотя все знают голосует капитан сам. Алабу тоже подкупили если верить комментатором с нашего сайта
Алабе шейхи занесли, очевидно же)
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Василий Леонов
Ответ n9mn977m27
Стрелочник Таких среди пацанов никогда не уважали
ты до сих пор живёшь потдворлвым понятиям из 90-х? у меня для тебя плохие новости
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Oleg
Да мы со вчерашнего дня лицезреем эту невменяемую аудиторию)

Месси главную награду выиграл 18.12.2022.
Он стал Чемпионом Мира, он вечности где только три игрока - Месси, Марадона, Пеле.
Никакие зе бесты и зм не заметят триумфа со сборной, когда ты становишься героем для нации, для всего мира.

К чему все истерики не понятно, пусть Бензема хоть все награды по десятому кругу соберет, но он никогда не будет героем, символом нации, иконой для миллиардов ибо этот статус не в голосованиях завоевывают, а на поле, на главном турнире в истории ФИФА ЧМ.

Вот что важно, а не эти цацки, которые для Лео после ЧМ лишь приятный бонус.
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VERBLYUD
Вроде еще пишут, что Бензема был недоволен победой Месси. Честно говоря, не ожидал от Карима. Видимо чувак зазвездился после ЗМ, во время матчей тоже стал вести себя как-то высокомерно. После таких случаев уважение к Месси растет еще больше. Отец скоро выиграет 8-й ЗМ, но ведет себя как самый обычный игрок!
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Ortego
Ответ Cruel Snake
Да нет Каталонские вообще запредельные. Давай представим, что так сделал Неймар, за Бензема бы голос отдал. Естественно ему бы никто бы так не написал. Сказали бы молодец! Так держать, право голоса
Тут факты, а ты о фантазиях:)
И Неймар ещё тот любимчик каталонцев:)
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Parce
Ответ Cruel Snake
Да нет Каталонские вообще запредельные. Давай представим, что так сделал Неймар, за Бензема бы голос отдал. Естественно ему бы никто бы так не написал. Сказали бы молодец! Так держать, право голоса
Многие бразильцы, в том числе великие игроки бывшие, даже сам президент Бразилии считают Месси лучшим и рады его победе на Чм, хотя все знаю что арги и бразилы не любят друг друга, но никто их не прессует за их мнение
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Zemanuha
Алаба по поводу голосования: «Сборная Австрии голосовала за эту награду всей командой, голоса отдавал не только я. На собрании команды все имеют право голосовать и именно так мы делаем свой общий выбор.

Каждый, особенно Карим, знает, как я ценю его и его выступления, и я часто говорил, что для меня он лучший нападающий в мире, и это до сих пор так. Без сомнений».
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Ortego
Ответ да здравствует лодка
И после этого болельщики Реала смеют обвинять в расизме тех кому не нравится Винисиус
Это другое.
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Айлин 1990
Вот скажите мне, как потом эти люди могут голосовать на ЗМ???
Он же теперь не проголосует за Месси на ЗМ.
Сердцем выберет Месси, а проголосует за Бензема, за то что так надо Реалу

Вот так вот, всю карьеру Месси борится со злом и выигрывает.
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-2
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Борис Александрович
Ответ n9mn977m27
Стрелочник Таких среди пацанов никогда не уважали
Ну Алабу уж точно больше людей уважает ,чем тебя.
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BeastI666I
Ответ Юрий Кечко
А народ был нейтрален изначально или все таки немного предвзят?)
это как соотносится?! и судьи кто?
в том и смысл, что каждый высказывает свое мнение. а твои субъективные оценки - "предвзят" - это вообще не имеет значение для целей нашего диалога.
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Давид Agabekyan
Ответ Budabuda
Бензема у Роналду научился травить людей?
Роналду просто эгоист, а Бензема мерзкий преступник
+19
-3
+16
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