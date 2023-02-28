Алаба проголосовал за Месси на The Best – его начали оскорблять в соцсетях. Давид заявил, что это был выбор всей сборной Австрии, а он считает лучшим форвардом Бензема

пришлось оправдываться за выбор игроком года.

Защитник « » принял участие в голосовании The Best на правах капитана сборной Австрии. Алаба поставил на первое место Месси, на второе – партнера по «Реалу» , на третье – форварда « » Килиана Мбаппе.

После этого Алаба подвергся критике в соцсетях. Под его последним постом в инстаграме оставили более 25 тысяч комментариев, среди которых были записи с хештегом #alabaout («Алаба – вон» – Sports.ru), а также оскорбления, в том числе расистские, например, эмодзи обезьяны.

После этого футболисту пришлось объяснять причины такого выбора на голосовании.

«Относительно премии The Best. Сборная Австрии голосовала как команда, не я один. Каждый член команды имел право голоса, так все и решалось.

Все знают, а особенно сам Карим, как сильно я восхищаюсь им и его выступлениями. Я часто говорил, что для меня он лучший нападающий мира, и это по-прежнему так. Без сомнения», – написал Алаба в инстаграме.

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