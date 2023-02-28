Кэйна планируют использовать в звене с Панариным и Трочеком в «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Артемий Панарин Винсент Трочек Хоккей

Патрик Кэйн займет место в звене с Артемием Панариным в «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка выменял американского нападающего у «Чикаго», отдав взамен два выбора на драфте. Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Как пишет Lohud, ожидается, что Кэйн будет играть в одном сочетании с Панариным и центрфорвардом Винсентом Трочеком.

Кэйн и Панарин на протяжении двух сезонов (с 2015 по 2017 год) играли вместе в «Блэкхокс».

Дебют Патрика в форме нью-йоркского клуба может состояться в следующем матче «Рейнджерс» против «Филадельфии».

Кэйн набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

15 комментариев

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Igor Varlashkin
хз, как они сыграются, Панара сейчас явно не тот младший партнер что был в Чикаго, теперь он главная звезда в команде.
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Артём Подмарёв
тройлер в роли тейвса
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Артём Подмарёв
Ответ bailen
Напомните, кто у них централ в Чикаго?
тейвс
0
-1
-1
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Booligan
Ответ Oleg Kolesnikov
Крайдер-Зибанежад-Тарасенко Панарин-Трочек-Кейн Лафренье-Хитил-Какко За Кубком? Удачи.
за вторым раундом скорее
+1
-1
0
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northernlights
Ответ bailen
Напомните, кто у них централ в Чикаго?
Анисимов
+1
0
+1
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bailen
Напомните, кто у них централ в Чикаго?
0
0
0
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Oleg Kolesnikov
Крайдер-Зибанежад-Тарасенко
Панарин-Трочек-Кейн
Лафренье-Хитил-Какко

За Кубком? Удачи.
+8
0
+8
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ni
Нафаршировали НЙР чётко!
0
0
0
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ni
«Мы снова вместе»! 😂😂😂
+1
0
+1
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Сергей Орлов
Ответ DMBS
Для Анисимова это комплимент
Ладно вам, в своё время был совсем неплох.
+2
0
+2
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Alek88
Ответ DMBS
Для Анисимова это комплимент
ну анисимов свою роль выполнял нормально, трочек, конечно, потехничнее, но не пропасть.
+5
0
+5
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Shamarin
Главное, что с Панариным, а третьего уж как-нибудь подберут)
+5
0
+5
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DMBS
Ответ Сергей Орлов
Трочек в роли Анисимова)
Для Анисимова это комплимент
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_kapa
Интригующе. Посмотрим, можно ли войти в одну и ту же воду дважды.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Трочек в роли Анисимова)
+13
-1
+12
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