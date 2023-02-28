Кэйна планируют использовать в звене с Панариным и Трочеком в «Рейнджерс»

займет место в звене с в «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка выменял американского нападающего у « », отдав взамен два выбора на драфте. Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Как пишет Lohud, ожидается, что Кэйн будет играть в одном сочетании с Панариным и центрфорвардом .

Кэйн и Панарин на протяжении двух сезонов (с 2015 по 2017 год) играли вместе в «Блэкхокс».

Дебют Патрика в форме нью-йоркского клуба может состояться в следующем матче « » против «Филадельфии».

Кэйн набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.