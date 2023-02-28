Кэйна планируют использовать в звене с Панариным и Трочеком в «Рейнджерс»
Патрик Кэйн займет место в звене с Артемием Панариным в «Рейнджерс».
Клуб из Нью-Йорка выменял американского нападающего у «Чикаго», отдав взамен два выбора на драфте. Официально о трансфере объявят в ближайшее время.
Как пишет Lohud, ожидается, что Кэйн будет играть в одном сочетании с Панариным и центрфорвардом Винсентом Трочеком.
Кэйн и Панарин на протяжении двух сезонов (с 2015 по 2017 год) играли вместе в «Блэкхокс».
Дебют Патрика в форме нью-йоркского клуба может состояться в следующем матче «Рейнджерс» против «Филадельфии».
Кэйн набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.
Панарин-Трочек-Кейн
Лафренье-Хитил-Какко
За Кубком? Удачи.