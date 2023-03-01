Полузащитник Поль Погба сыграл впервые после возвращения в « ».

Хавбек вышел на замену на 69-й минуте матча с « » (2:2, второй тайм) в 24-м туре Серии А.

Француз присоединился к «бьянконери» летом, но из-за проблем со здоровьем до этого дня не принял участия ни в одном официальном матче.

Со статистикой выступлений бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», не игравшего с апреля, можно ознакомиться здесь.

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