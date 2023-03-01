Погба вышел на замену в матче с «Торино». Это 1-й матч француза после перехода в «Юве» из «МЮ»

Теги Торино Ювентус серия А Италия Поль Погба Футбол

Полузащитник Поль Погба сыграл впервые после возвращения в «Ювентус».

Хавбек вышел на замену на 69-й минуте матча с «Торино» (2:2, второй тайм) в 24-м туре Серии А.

Француз присоединился к «бьянконери» летом, но из-за проблем со здоровьем до этого дня не принял участия ни в одном официальном матче.

Со статистикой выступлений бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», не игравшего с апреля, можно ознакомиться здесь.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ Адепт Суперлиги
Лучший игрок ЧМ-2018 в деле.😎
Был бы распиаренным Аргентинцем вручили бы The best за тот год )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
думал что погбе уже лет хорошо так за 30, оказалось 29. такое чувство было, что он "вечный игрок", который постоянно травмирован по лазаретам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Левая бровь Анчелотти
Чудо чудное случилось. С дебютом, Поль! 🎉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Лучший игрок ЧМ-2018 в деле.😎
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Наконец то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Паскаль Шимбонда
Пока Погба первый раз выходил, Мю уже успел титул взять. И слава богу, хорошо, что ушел 🤞🏼
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
С дебютом Павлик 👍
Надеюсь причёска была как подобает этому знаменательному событию 😎
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Dagger
Юве пока люто отскакивает
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий