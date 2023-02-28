Главный тренер «Ромы» объяснил, что привело к его удалению.

Португалец получил красную карточку в начале второго тайма игры 24-го тура Серии А против « » (1:2).

«Усталость не может быть оправданием, нам немного не повезло, но ответственность лежит на нас. Мы действовали недостаточно интенсивно, не пытались выиграть матч. Пускай это неправда, но казалось, что одна команда билась за жизнь, а другая – нет. Думаю, мы заплатили слишком высокую цену, поражения мы не заслуживали, хотя и победы тоже. При 1:1 казалось, что мы способны забить еще. Но соперник изменил игру, у него были нужные футболисты на скамейке.

Те, кто давно меня знает, в курсе, что я эмоциональный человек, но не безумец. Такую реакцию [как перед удалением] вызвали серьезные заявления в мой адрес. Надо разобраться, можем ли мы что-нибудь сделать с юридической точки зрения. Судьи мне сказали, что записи слов [резервного судьи] Серры нет, и мне интересно, разобрали ли что-нибудь из сказанного мне джентльмены из прокуратуры, которые слышат все.

показал мне красную карточку, основываясь на том, о чем доложил ему резервный судья, которому в то же время не хватило честности сообщить, что и как он сказал мне, повлияв на мою реакцию. Он говорил со мной недопустимым образом. После матча я ему сказал: «Хочу, чтобы ты честно обо всем рассказал». Но у него провалы в памяти, он забыл.

Я не хочу углубляться в то, что мы играем с « » в воскресенье. Мне неприятно пропускать такую игру. Серра из Турина, но я не думаю, что дело здесь в этом», – сказал Моуринью.

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