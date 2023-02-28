Моуринью об удалении: «Резервный судья говорил со мной недопустимым образом. Посмотрим, что можно сделать с юридической точки зрения. И я не хочу углубляться в то, что он из Турина, а «Роме» играть с «Юве»

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия дисквалификации судьи Кремонезе Марко Пиччинини Футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью объяснил, что привело к его удалению.

Португалец получил красную карточку в начале второго тайма игры 24-го тура Серии А против «Кремонезе» (1:2).

«Усталость не может быть оправданием, нам немного не повезло, но ответственность лежит на нас. Мы действовали недостаточно интенсивно, не пытались выиграть матч. Пускай это неправда, но казалось, что одна команда билась за жизнь, а другая – нет. Думаю, мы заплатили слишком высокую цену, поражения мы не заслуживали, хотя и победы тоже. При 1:1 казалось, что мы способны забить еще. Но соперник изменил игру, у него были нужные футболисты на скамейке.

Те, кто давно меня знает, в курсе, что я эмоциональный человек, но не безумец. Такую реакцию [как перед удалением] вызвали серьезные заявления в мой адрес. Надо разобраться, можем ли мы что-нибудь сделать с юридической точки зрения. Судьи мне сказали, что записи слов [резервного судьи] Серры нет, и мне интересно, разобрали ли что-нибудь из сказанного мне джентльмены из прокуратуры, которые слышат все.

Пиччинини показал мне красную карточку, основываясь на том, о чем доложил ему резервный судья, которому в то же время не хватило честности сообщить, что и как он сказал мне, повлияв на мою реакцию. Он говорил со мной недопустимым образом. После матча я ему сказал: «Хочу, чтобы ты честно обо всем рассказал». Но у него провалы в памяти, он забыл.

Я не хочу углубляться в то, что мы играем с «Ювентусом» в воскресенье. Мне неприятно пропускать такую игру. Серра из Турина, но я не думаю, что дело здесь в этом», – сказал Моуринью.

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16 комментариев

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2RIN
Старый паяц, проиграл худшей команде лиги, и все равно игры разума устраивает) даже с -15 Юве его опередит
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vel
При любых вопросах - пеняй на Ювентус. Беспроигрышная стратегия в Итальи. )
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Andre'
"И я не хочу углубляться в то, что он из Турина, а «Роме» играть с «Юве»"

-10 очков Ювентусу
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-1
-1
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Momos
Нет записи, так поднимите судью на дыбу - сам расскажет.
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RealJericho
Что бы ни сказал португалец, все интересно слышать. Как от него, так и о нем. Что поделать - харизмы чересчур много, аж ключом бьет🏆
0
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-2
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Эд Рогозин
токсик снова не в себе, как он вообще в гневе может руководить грамотно командой?
+4
-1
+3
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FEF2
Когда команда не в порядке переводчик истерит, чтобы отвлечь внимание от этого простого факта. А без него с жуве у ромы больше шансов
+2
-1
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k_42
Аль-Наср ещё не ищет там тренера на замену Руди? Это был бы идеальный союз.
+5
-1
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k_42
Старине Жозе всё хуже...
Обняться бы ему с Белотти и проследовать в какой-нибудь топ-клуб уже.
+1
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OldRedWhite
Ответ Direct free kick
Великого Моуриньо постоянно несправедливо удаляют
Прокуратура разберется )))
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Sevuska
Грязный итальяшка что себе там позволял с нашим доном Хозе 😎
+10
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Милан. Тонали. 8.
Жозик интригант 🤭
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hooligans1936@yandex.ru
Это гинер все купил
+1
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Иван Новиков
Три пальца не забыл показать?
+8
-3
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Мукунку хороший
Резервный судья в разговоре с Жозе не встал на колени и не сказал- «Мой король».. Это недопустимо))
+16
-5
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Direct free kick
Великого Моуриньо постоянно несправедливо удаляют
+20
-9
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