Зарема о том, что «Зенит» считает себя самым популярным клубом России: «Они живут в другой реальности. Фиг с ними»
Зарема Салихова критически высказалась о популярности «Зенита».
«Зенит» считает себя самым популярным клубом? Фиг с ними. Они живут в другой реальности», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»
«Спартак» – самый популярный клуб. Мы же ездим по России, видим, сколько фанатов приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе». Пименов ответил Аршавину
Даниил Денисов: «Спартак» – самый известный и титулованный клуб исторически. Сейчас популярность создает медиаактивность, но и тут наши никому не уступают»
Так что Зарема полностью права.
Ладно, мне даже лень в очередной раз писать, что слова Зенита основаны на исследованиях (знаете как в рекламе, если ты используешь слово "лучший" или "номер 1", то ты должен указать кто и когда такое установил), а слова Спартака на "я уверен" и "все же знают".
С чего она вообще вспомнила про популярность, Зенит сто лет не поднимал этой темы? Реально что ли, не протрезвев после вчерашней феерической победы она строчит ̶б̶ы̶в̶ш̶и̶м̶ про Зенит?
В России все популярнее этой днищенской журналистики(
Ребят, может кто знает ресурсы, где можно просто адекватные спортивные статьи почитать и аналитику?