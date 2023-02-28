Зарема о том, что «Зенит» считает себя самым популярным клубом России: «Они живут в другой реальности. Фиг с ними»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова критически высказалась о популярности «Зенита».

«Зенит» считает себя самым популярным клубом? Фиг с ними. Они живут в другой реальности», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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107 комментариев

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Ответ Пётр Смирнов
Да, так плохо Зенит выступает, что является единственным клубом в России, который имеет 2 еврокубка и больше всех набрал очков в таблицу УЕФА. Не то, что Спартак, который вылетает от АЕКа и Легии
слушай, зенит за последние 3 еврокубковых сезона сыграл 20 матчей, выиграв 1 и 3 или 4 раза сыграв в ничью, всё остальное зенит проиграл, даже Спартак не смотря на всю смуту за это же время выиграл матчей куда больше....
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Виталий Кузнецов
Не комментируйте реплики этого частного лица, не имеющего никакого отношения к футболу, и sports.ru перестанет цитировать Зарему. А то мы сами подкармливает её.
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Zenith forever
Ответ Ка Ман
Если смотреть правде в глаза, то "мясных" реально больше всех болельщиков других команд вместе взятых.
Как-то по заполнению трибун во время матчей такого не скажешь. Сейчас открыл совершенно случайно, что первое подвернулось, матчи Зенита и Спартака дома с Оренбургом. Оба матча летние. На Зените - 33 тыс., на Спартака - 13 тыс.
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Kanonir152
3 с половиной фаната Зенита за пределами Питера сильно бросаются в глаза на фоне волны фанатов Спартака. Вообщем, согласен.
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Александр Кулешов
Зарема - Зенит - народ. 3D!!!
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Любитель побеждать
Ответ Artem Piatkov
🤡 Зенит обладатель Кубка УЕФА и кстати самый популярный клуб России в Инстаграмме 😄 а она да, в другой в реальности живёт Впрочем, ещё есть возможность всё исправить. Достаточно сходить вместе с Мостовым в специальное учреждение за бумажкой 😷 Говорят - должно помочь
А при чем тут запрещенная в России соцсеть? Для всех нормальных болельщиков в РФ, независимо от клуба, ясно, что самый популярный всегда был и есть Спартак. Это ясно всем, кроме питерских, там такие комплексы, что они везде считают себя особенными.
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Алекс Я
Любое высказывание этой......уменьшает количество болельщиков Спартака
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Алексей Магоев
Я в провинции живу, мой регион, Карелия, соседний с Ленобластью, считается прозенитовским. Естественно, много людей болеют за другие команды. На самом же деле в регионах проверить популярность команды можно просто. Зайти в спортбар, который не облюбовали для себя болелы команд, на матч Зенит-Спартак и посмотреть на численное соотношение болеющих. В моем городе, "прозенитовском" Петрозаводске, соотношение будет примерно 4 к 1 в пользу Спартака.
Так что Зарема полностью права.
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schwein
Вы можете меня поправить, но жить в одной реальности со Спартаком как то позорненько.
Ладно, мне даже лень в очередной раз писать, что слова Зенита основаны на исследованиях (знаете как в рекламе, если ты используешь слово "лучший" или "номер 1", то ты должен указать кто и когда такое установил), а слова Спартака на "я уверен" и "все же знают".
С чего она вообще вспомнила про популярность, Зенит сто лет не поднимал этой темы? Реально что ли, не протрезвев после вчерашней феерической победы она строчит ̶б̶ы̶в̶ш̶и̶м̶ про Зенит?
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Жорег Борщофф
А ещё очень интересно читать комментарии верных спартаковских болельщиков после первых же неудач команды. А нужны ли такие?
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tankist231
Ответ Виктор
Лучше расскажи, почему ваши, московские болельщики даже на ваши недодерби не заполняют стадионы?
Не могу ответить, я не из Москвы, не знаю почему, посмотрим сколько сейчас с фанайди зенит в Питере будет собирать, в прошлом году то его почему то это стороной обошло
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Олег Устименко
Ответ Жорег Борщофф
Я про посещаемость. Хоккейным болелам не мешает то, что в Москве много команд, а футбольным мешает, да?
да, потому что хоккей более популярен в РФ чем футбол и более успешен
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Олег Устименко
Ответ Жорег Борщофф
Ты думаешь, если один раз вышли, клуб известен? Помнят победителей, а не всякие мидтьюланды и прочие загребские динамо.
да зенит даже митьюланды с загребским динамо опередить в группе☝️не может🤣
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Жорег Борщофф
Ответ Олег Устименко
а зачем ты родоночальников футбола сравниваешь с нами, давай хоккей их и наш обсудим😳
Я про посещаемость. Хоккейным болелам не мешает то, что в Москве много команд, а футбольным мешает, да?
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Филипп Юзбашев
Ради 3 слов надо было статью публиковать?
В России все популярнее этой днищенской журналистики(
Ребят, может кто знает ресурсы, где можно просто адекватные спортивные статьи почитать и аналитику?
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tankist231
Ответ Dmitry_1986
Спартак самый популярный клуб, но не в Москве)) Потому что за сезон и 10 раз 35000 собрать не может, а с Зенитом и его средней посещаемостью и сравнивать смешно, действительно разные миры.
1 команда на город и 5 команд с историей на город, конечно поменьше болел будет,а в Питере если больше болеть не за кого, конечно будут полный стадион собирать
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Михаил Савченко
Зарема дело говорит, диплом по МБР всё-таки у человека
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Пётр Смирнов
Ответ </c/>
зенит клуб фейк, фейк о популярности, фейк о переезде в Севастополь, фейк о победе в ЛЧ ещё при закупе аргентинцев в 2017...главный фейк зенит - успешно выступает в еврокубках...
Да, так плохо Зенит выступает, что является единственным клубом в России, который имеет 2 еврокубка и больше всех набрал очков в таблицу УЕФА. Не то, что Спартак, который вылетает от АЕКа и Легии
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Жорег Борщофф
Ответ tankist231
В последнее время успехов больше, а по популярности так и не можете обогнать, обидно, да))) а если вам 10-е место занять, вообще половина отвернуться))
Ну если у Спартака спортивная цель состоит в рейтинге цитируемости, то всем вместе до этих шоуменов не добраться.
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Михаил Савченко
Ответ росхоккей
Никогда не думал, что соглашусь с этим высказыванием с Заремой )). Рано или поздно закончится этот ... Тогда закончится дождик из газовых денег и карета превратится в тыкву. И весь питерский спорт превратится в унылое ... сами знаете что. И вот тогда снова вылезет сермяжная правда дворника и Сушинского. Мдэ...
Зенит был до Газпрома и будет после Газпрома - ничего страшного не случится, если времена поменяются. Всё приходит и уходит, но любовь к клубу остаётся.
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Жорег Борщофф
Ответ росхоккей
Никогда не думал, что соглашусь с этим высказыванием с Заремой )). Рано или поздно закончится этот ... Тогда закончится дождик из газовых денег и карета превратится в тыкву. И весь питерский спорт превратится в унылое ... сами знаете что. И вот тогда снова вылезет сермяжная правда дворника и Сушинского. Мдэ...
Смотрите, как бы с Лукойлом такого не произошло. =)
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Алар
Не трогайте Зенит, умоляю: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!
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росхоккей
Никогда не думал, что соглашусь с этим высказыванием с Заремой )). Рано или поздно закончится этот ... Тогда закончится дождик из газовых денег и карета превратится в тыкву. И весь питерский спорт превратится в унылое ... сами знаете что. И вот тогда снова вылезет сермяжная правда дворника и Сушинского. Мдэ...
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Pb-SE
Ответ Женька Овомоела
Зарема считает, что её мнение кого-то интересует. Фиг с ней)
70 комментаторов зашли в комменты написать, что ее мнение никого не интересует.
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Жорег Борщофф
Ответ Олег Устименко
за рубежом?😳 когда последний раз то из группы в лч выходили?😏
Ты думаешь, если один раз вышли, клуб известен? Помнят победителей, а не всякие мидтьюланды и прочие загребские динамо.
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