Зарема о том, что «Зенит» считает себя самым популярным клубом России: «Они живут в другой реальности. Фиг с ними»

критически высказалась о популярности « ».

«Зенит» считает себя самым популярным клубом? Фиг с ними. Они живут в другой реальности», – заявила супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»

«Спартак» – самый популярный клуб. Мы же ездим по России, видим, сколько фанатов приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе». Пименов ответил Аршавину

Даниил Денисов: «Спартак» – самый известный и титулованный клуб исторически. Сейчас популярность создает медиаактивность, но и тут наши никому не уступают»