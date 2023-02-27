Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева, Степанова, Истомина, Смирнова, Пантрина пробегут коньковую «разделку» на 10 км  

Теги результаты лыжные гонки Мария Гущина Анастасия Кулешова (Седова) Наталья Непряева Мария Истомина Светлана Заборская Екатерина Смирнова Анна Грухвина Алена Баранова Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Елизавета Пантрина (Бекишева) Алена Перевозчикова Чемпионские высоты Лыжи

28 февраля на турнире «Чемпионские высоты» пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км. 

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

22. Дарья Непряева

25. Алена Баранова 

31. Анастасия Игнатьева

34. Светлана Заборская

35. Алена Перевозчикова

37. Анастасия Кулешова 

39. Анна Грухвина 

41. Елизавета Шалабода 

45. Мария Истомина 

47. Наталья Непряева 

49. Вероника Степанова 

50. Елизавета Пантрина 

51. Анастасия Прокофьева 

52. Мария Гущина

53. Екатерина Смирнова 

Полный состав участниц можно посмотреть здесь.

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