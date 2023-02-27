Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева, Степанова, Истомина, Смирнова, Пантрина пробегут коньковую «разделку» на 10 км
28 февраля на турнире «Чемпионские высоты» пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км.
Лыжные гонки
Малиновка
Женщины
10 км, свободный стиль
Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
22. Дарья Непряева
25. Алена Баранова
31. Анастасия Игнатьева
34. Светлана Заборская
35. Алена Перевозчикова
39. Анна Грухвина
45. Мария Истомина
47. Наталья Непряева
52. Мария Гущина
Полный состав участниц можно посмотреть здесь.
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