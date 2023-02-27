Лыжи. «Чемпионские высоты». Непряева, Степанова, Истомина, Смирнова, Пантрина пробегут коньковую «разделку» на 10 км  

28 февраля на турнире «Чемпионские высоты» пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км.

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

22.

25. Алена Баранова

31. Анастасия Игнатьева

34. Светлана Заборская

35. Алена Перевозчикова

37.

39.

41.

45.

47.

49.

50.

51.

52.

53.

Полный состав участниц можно посмотреть здесь.