Орлов набрал 2+1 в игре с «Калгари» и стал 1-й звездой. У него 5 очков в 3 матчах за «Бостон»

Теги Бостон Калгари НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов набрал 2+1 в матче с «Калгари» и стал 1-й звездой.

Защитник «Бостона» сделал дубль и отметился голевой передачей в матче с «Флэймс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

В 3 матчах за «Брюинс» после обмена из «Вашингтона» у него 5 (2+3) баллов при полезности «+2». Всего в сезоне – 24 (5+19) очка в 46 играх. 

Сегодня Орлов (22:27, 2:20 – в большинстве, 0:31 – в меньшинстве, «+2») нанес 3 броска в створ, сделал 4 блока, применил 1 силовой прием. 

Также сделал 1 перехват, допустил 1 потерю и получил малый штраф. 

21 комментарий

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vizaslayer
Ответ goga70
Шансы на кубок выросли. По мне так Бостон, сейчас предпочтительнее всех в этой гонке выглядит.
Тампа в 19 тоже давила всех в регулярке, а потом отлет от Коламбуса сразу же
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закрыт по беспределу
Нехило так заехал в Массачусетс
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Alex Shultz
надеюсь команда и игрок нашли друг друга
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goga70
Шансы на кубок выросли. По мне так Бостон, сейчас предпочтительнее всех в этой гонке выглядит.
+1
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Art Ebosh
Орлов, перестав быть 6кой аптечкина, сразу заиграл. Я не удивлён. Это уже не первый случай. 5 очков в 2 играх. Красава.
+5
-6
-1
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krupin82
Молодчик!В этом году попьёт шампанского из чашки
+2
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+2
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Александр Карнаухов
нашли друг друга
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Rio de Janeiro
После таких перфомансов сходу в новой команде понимаешь как его задвигали в Вашиках.Имхо, в команде типо Бостона при полном доверии Дима спокойно по своим скиллам мог набирать 40-50 очков каждый сезон.Сегодня первый гол и ассист на Заху прям как Батя зарешал.В твиттере болелы Бостона уже видят в орлике нового Тори Круга.Если дальше так продолжит то есть большой шанс продлиться в Бостоне на последний большой контракт в карьере, ибо Дима без травм способен стать столбом обороны мишек наряду с Макэвоем и Линдхольмом.К тому же сетка у Бостона на Востоке намечается очень сложная против главных ультраатакующих команд: в 1 раунде Нью-Джерси, потом Рейндерс/Каролина и кто-то из победителей папы Тампа/Торонто
+2
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+2
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slava88891
ну это может и не га долго
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-1
-1
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LeicesterCity
Заиграли то как, что Орлов, что Самсонов в других командах, понятно дело, когда давление в Вашингтоне постоянно оказывал Овечкин своими рекордиками (все же помнят 30 **** раз говорил ***) то руки опустятся играть у любого, удачи Бостону и Торонто в плове, а Вашику на поля для гольфа весной)
+11
-6
+5
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кракадил
задоров нормально хитанул при третьем голе, но получилось, что привез.
+3
-1
+2
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Кино Музыка
За первый гол хоть Оскара давай.
+6
0
+6
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Вася Васильков
Мастерство есть, команда на ходу, будет рисовать в плове
+2
0
+2
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кракадил
проход хорош. макдак завидует.
+2
-1
+1
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Андрей Жуковский
Круто начал ничего не скажешь)))
+4
0
+4
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Криптонит
Хорошо так вписался в команду
+5
0
+5
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Ярик01
Когда не сказали, на какой позиции играешь в новой команде)
Сразу на износ по времени на льду, никакой акклиматизации в новом коллективе
+7
0
+7
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Амфитрион
Димон, ты чего творишь) Нехило так начал, а говорят что в первых двух парах у Бостона места нет.
+7
0
+7
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KozlikX
отличное начало, уверен в Бостоне счастливы такому обмену и их шансы на чашку немного выросли)))
+14
0
+14
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shexes
Очень непривычно видеть радостного Орлова в обнимку с Маршандом))
+37
0
+37
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Sander Westerveld
Сокол ты Орлов
+18
-1
+17
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