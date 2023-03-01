Орлов набрал 2+1 в игре с «Калгари» и стал 1-й звездой. У него 5 очков в 3 матчах за «Бостон»

набрал 2+1 в матче с « » и стал 1-й звездой.

Защитник « » сделал дубль и отметился голевой передачей в матче с «Флэймс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

В 3 матчах за «Брюинс» после обмена из «Вашингтона» у него 5 (2+3) баллов при полезности «+2». Всего в сезоне – 24 (5+19) очка в 46 играх.

Сегодня Орлов (22:27, 2:20 – в большинстве, 0:31 – в меньшинстве, «+2») нанес 3 броска в створ, сделал 4 блока, применил 1 силовой прием.

Также сделал 1 перехват, допустил 1 потерю и получил малый штраф.