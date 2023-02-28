КДК рассмотрит оскорбления Дзюбы болельщиками «Спартака» на матчах с «Локомотивом»

КДК РФС рассмотрит оскорбление болельщиками «Спартака».

«Спартак» 22 февраля на выезде (1:0) и 27 февраля дома (4:2) обыграл «Локомотив» в матчах Фонбет Кубка России. Во время обеих игр болельщики «Спартака» скандировали ненормативные выражения в адрес форварда « » и воспитанника красно-белых.

«КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики на матчах «Локомотив» – «Спартак» и «Спартак» – «Локомотив», а также оскорбление конкретного игрока», – сообщил глава комитета .

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