КДК рассмотрит оскорбления Дзюбы болельщиками «Спартака» на матчах с «Локомотивом»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Артур Григорьянц ТАСС Футбол

КДК РФС рассмотрит оскорбление Артема Дзюбы болельщиками «Спартака».

«Спартак» 22 февраля на выезде (1:0) и 27 февраля дома (4:2) обыграл «Локомотив» в матчах Фонбет Кубка России. Во время обеих игр болельщики «Спартака» скандировали ненормативные выражения в адрес форварда «Локомотива» и воспитанника красно-белых.

«КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики на матчах «Локомотив» – «Спартак» и «Спартак» – «Локомотив», а также оскорбление конкретного игрока», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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44 комментария

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Владимир Молявин
Что за бред?
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Александр Кудрявцев
Серьёзно 😳😳😳😳😳😳
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Viktor Prise
Интересно в это полено что зашвырнули:банан или что похуже? Или только матом крыли, хотя, в Спартаке он играл давно и не все это помнят уже! 😁
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Клюшка Овечкина
Ответ Александр Суходолов
А она тут каким боком
Болельщик «Спартака», говорят, слова плохие недавно выучила.
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Сидел вчера на трибуне С, покрикивали немного Артемке. Один раз он сыграл рукой, с трибун громко крикнули "он ей ######!", судья фол свистнул
И не посылали в обычном направлении ?
Это позор какой-то …
Никакого уважения к исторической памяти о Дзюбе
и дани многолетним традициям !
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Recreated
Ответ mnogokotin-
фан ид не помог?
Его на кубке РФ нету!
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Александр Суходолов
Ответ Vatikan
А можно сразу абонемент со скидкой на предмет оскорблений дзюбиньо?
🙏🙏🙏🙏
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Александр Суходолов
Ответ Клюшка Овечкина
Это Щербакова 100%
А она тут каким боком
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mnogokotin-
фан ид не помог?
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Геннадий Тимченко
Ответ Dyscha Ribar
А при чем тут КДК- у нас слава богу не 37 год- чё хочу, то кричу!
по версии матч ТВ опять кричали, что Дзюба - лучший игрок и этого матча тоже ❓🤔
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Recreated
О, вернулась любимая кричалка!?
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Александр Суходолов
Ответ Ильдар Фарукшин
Ну за это не грех заплатить, пусть дальше продолжают
Согласен 🙏🙏🙏🙏
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Александр Суходолов
Да ладно правда что ли 😂😂😂😂😂😂
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Ильдар Фарукшин
Ну за это не грех заплатить, пусть дальше продолжают
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Александр Павлов
Великая новость.
КДК РФС рассмотрит оскорбление для Артема Дзюбы болельщиками «Спартака.
В тёму кто-то бросил банан
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Орыс-орыс онбаган
Дзюба, иди на...)
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Валерий Глубокий
Ответ Pb-SE
Кидали на поле фаллоимитаторы?
Не вагины )))
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Антон Чугунов
Ответ Bartez1986
я его на поляне видел. например, хорошая скидка на Магкеева, когда Спартаку повезло. и в других моментах видел. а если игра у Локо такая, что он мяч в 90 процентах случаях спиной к воротам принимает, то какие вопросы по ударам? P.S. На этом ресурсе принято хейтить Дзюбу, и как человек он мне тоже не особо приятен, но игрок он хороший, и даже сейчас ещё принесет пользу Локо, уверен
Я же не спорю, про пользу которую он принесёт. Вопрос в другом, будет ли он до конца сезона стабильно выходить в стартовом составе
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Bartez1986
Ответ Антон Чугунов
В моем понимании, для него, матчи со «Спартаком», отдельная история. Вчера он был на поляне? По протоколу да, по сути он даже раза не ударил по воротам.
я его на поляне видел. например, хорошая скидка на Магкеева, когда Спартаку повезло. и в других моментах видел. а если игра у Локо такая, что он мяч в 90 процентах случаях спиной к воротам принимает, то какие вопросы по ударам? P.S. На этом ресурсе принято хейтить Дзюбу, и как человек он мне тоже не особо приятен, но игрок он хороший, и даже сейчас ещё принесет пользу Локо, уверен
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justbored
Не могло быть такого. Все знают, что болельщики Спартака - люди высокой культуры и безупречных нравственных качеств.
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Виталик Украинский
Ответ Momos
Я бы предложил в качестве наказания ввести запрет на продажу веществ Мостовому, Зареме и водки Романцеву.
А как ты запретишь Антохе это делать? 400 кг, его окупать надо.
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.ru
КДК: Болельщики конечно виноваты но они не виноваты...
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Valentin Kompaneytsev
А, как его оскорбляли. Кстати, онанист для него это оскорбление, или в раздевалке с Азмуном по выражению Медведева - "так будет Зенит Спартака" - это тоже оскорбление.?
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Клюшка Овечкина
Это Щербакова 100%
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Scrumhalf
Дзюба на особом положении, он под персональной защитой КДК.
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