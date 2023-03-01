Бобровский одержал 354-ю победу в НХЛ и установил новый рекорд среди российских вратарей

одержал 354-ю победу в и обновил рекорд среди российских вратарей.

Голкипер «Флориды» отразил 29 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:1).

Бобровский (354 победы в 631 игре) вышел на чистое первое место по числу побед среди российских вратарей в истории лиги, превзойдя достижение (353 в 697)

В топ-5 также входят Николай Хабибулин (333 в 799), («Айлендерс», продолжает карьеру, 272 в 580) и («Тампа», продолжает карьеру, 257 в 410).