Бобровский одержал 354-ю победу в НХЛ и установил новый рекорд среди российских вратарей
Сергей Бобровский одержал 354-ю победу в НХЛ и обновил рекорд среди российских вратарей.
Голкипер «Флориды» отразил 29 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:1).
Бобровский (354 победы в 631 игре) вышел на чистое первое место по числу побед среди российских вратарей в истории лиги, превзойдя достижение Евгения Набокова (353 в 697)
В топ-5 также входят Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 272 в 580) и Андрей Василевский («Тампа», продолжает карьеру, 257 в 410).
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