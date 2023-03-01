Бобровский одержал 354-ю победу в НХЛ и установил новый рекорд среди российских вратарей

Теги рейтинги Флорида Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ рекорды Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский одержал 354-ю победу в НХЛ и обновил рекорд среди российских вратарей.

Голкипер «Флориды» отразил 29 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:1). 

Бобровский (354 победы в 631 игре) вышел на чистое первое место по числу побед среди российских вратарей в истории лиги, превзойдя достижение Евгения Набокова (353 в 697)

В топ-5 также входят Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 272 в 580) и Андрей Василевский («Тампа», продолжает карьеру, 257 в 410).

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8 комментариев

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ogent
Ответ Криптонит
Комментарий удален пользователем
Почему вы считаете, что что бы сыграть 169 игр нужно 5 или 6 лет? Вполне может хватить 4-х( при том, что в этом сезоне он ещё может сыграть 8-10 игр).
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Фтемноте
Ответ Криптонит
Комментарий удален пользователем
Т.е. ты думаешь что на 46 побед ему понадобится 3 годы? 🤨
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Криптонит
Ответ ogent
Ну теперь цель 400 побед и 800 матчей!!!
Комментарий удален пользователем
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ogent
Ну теперь цель 400 побед и 800 матчей!!!
+3
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+3
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Амфитрион
Ответ Bulat89
После перерыва хорошо заиграл.
Ну он уже с декабря играл неплохо, чередуя с провалами, правда, но это ж Флорида, они по другому не могут.
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Bulat89
Ответ Амфитрион
Поздравляем Боба, и радует что играет снова хорошо (тьфу-тьфу).
После перерыва хорошо заиграл.
+4
0
+4
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Амфитрион
Поздравляем Боба, и радует что играет снова хорошо (тьфу-тьфу).
+14
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+14
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raspisanie77
Ещё много сезонов впереди, лидер надолго, сзади Вася, но это ещё много лет играть.
+1
-1
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Bulat89
Молодец,чë и это в игре против лучшего вратаря современности Василевского.
+1
-1
0
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