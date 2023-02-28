Российские шахматисты выступят на чемпионате Европы-2023 в Сербии

Теги сборная России сборная России жен Андрей Филатов ТАСС ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Российские шахматисты выступят на чемпионате Европы-2023 в Сербии.

Об этом сообщил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Сегодня на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации (АCF) в Абу-Даби было принято решение о переходе ФШР в Азию.

«Юридически мы входим в ACF с 1 мая. И мы не будем затягивать – будем сразу вливаться в азиатские соревнования.

Про выступление на чемпионате Европы? Надеюсь, мы там покажем достойный результат», – сказал Филатов. 

Чемпионат Европы по шахматам стартует 3 марта в сербском городе Врнячка-Баня.

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1 комментарий

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Варлампий Варлампий
азиаты в чемпионате Европы, бывает же такое
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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