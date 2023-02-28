Российские шахматисты выступят на чемпионате Европы-2023 в Сербии.

Об этом сообщил президент шахмат России ( ) Андрей Филатов.

Сегодня на генеральной ассамблее Азиатской шахматной федерации (АCF) в Абу-Даби было принято решение о переходе ФШР в Азию.

«Юридически мы входим в ACF с 1 мая. И мы не будем затягивать – будем сразу вливаться в азиатские соревнования.

Про выступление на чемпионате Европы? Надеюсь, мы там покажем достойный результат», – сказал Филатов.

Чемпионат Европы по шахматам стартует 3 марта в сербском городе Врнячка-Баня.