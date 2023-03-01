Джа Морэнт оформил 10-й трипл-дабл в карьере – 39 очков, 10 подборов, 10 передач. «Гризлис» выиграли у «Лейкерс»

Теги Лейкерс Мемфис НБА видео Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт набрал 39 очков, сделал 10 подборов и 10 передач в победном матче против «Лейкерс» (121:109).

23-летний защитник оформил 6-й трипл-дабл в нынешнем сезоне и 10-й в карьере.

Морэнт реализовал 15 из 29 с игры и 9 из 11 с линии штрафных, смазав все пять бросков из-за дуги. Также на его счету 2 перехвата и 3 потери за 34 минуты на паркете.

28 из 39 очков Морэнта были набраны в третьей четверти встречи. Это личный рекорд защитника по количеству очков, набранных за одну четверть. «Гризлис» выиграли третью 12-минутку со счетом 47:35.

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1 комментарий

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Юрий Бабкин
Имя у него, кстати, соответствует причёске. Реально на Джа-Джа Бинкса похож.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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