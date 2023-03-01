Джа Морэнт оформил 10-й трипл-дабл в карьере – 39 очков, 10 подборов, 10 передач. «Гризлис» выиграли у «Лейкерс»

Звездный разыгрывающий « » Джа Морэнт набрал 39 очков, сделал 10 подборов и 10 передач в победном матче против « » (121:109).

23-летний защитник оформил 6-й трипл-дабл в нынешнем сезоне и 10-й в карьере.

Морэнт реализовал 15 из 29 с игры и 9 из 11 с линии штрафных, смазав все пять бросков из-за дуги. Также на его счету 2 перехвата и 3 потери за 34 минуты на паркете.

28 из 39 очков Морэнта были набраны в третьей четверти встречи. Это личный рекорд защитника по количеству очков, набранных за одну четверть. «Гризлис» выиграли третью 12-минутку со счетом 47:35.

В НБА полно классных данкеров. Но почему они не участвуют в слэмданк-контесте?

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

Этим знатным постером Джа Морэнт собрал коллекцию: теперь есть данки против всех команд НБА