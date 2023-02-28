Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию
Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию.
Делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации.
Голосование прошло сегодня в Абу-Даби. За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против – 1, воздержались – 6.
Решение о переходе ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF было принято наблюдательным советом организации 14 апреля 2022 года.
22 февраля совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил решение ФШР перейти в ACF.
Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?
- да, азиат я, азиат
- нам то не гони, за километр видно что ты европейцем был
"Т.е. голосование "за" - это не своё мнение, я правильно понимаю? Потому, что оно отличается от твоего."
28 лет человеку... Я фигею. Вроде, должен был уже дорасти до критического мышления.
География 8 класс. Россия располагается в северной и центральной частях материка Евразия. Около 1/4 её территории находится в Европе, а 3/4 — в Азии.
Вот всякие глупости про Европу скоро уберут, а пока попросим все спортивные федерации вслед за шахматной проследовать по восточному направлению
"Буду против остальных, это круто". Так что ли?