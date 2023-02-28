Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию.

Делегаты генеральной ассамблеи шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение в состав организации.

Голосование прошло сегодня в Абу-Даби. За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против – 1, воздержались – 6.

Решение о переходе ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF было принято наблюдательным советом организации 14 апреля 2022 года.

22 февраля совет Международной шахматной федерации ( ) одобрил решение ФШР перейти в ACF.

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?