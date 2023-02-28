Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию

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Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию.

Делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации.

Голосование прошло сегодня  в Абу-Даби. За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против – 1, воздержались – 6.

Решение о переходе ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF было принято наблюдательным советом организации 14 апреля 2022 года.

22 февраля совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил решение ФШР перейти в ACF.

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?

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68 комментариев

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Jonathan Kramnikov
Ответ Бене Гессерит
Нормально для страны таких размеров
ого, РФ вездесущая
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Sekir
Ответ -= Masteryuga =-
и неумолимо втащит пиндосам!
Не факт, но шансов больше, чем по отдельности
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-= Masteryuga =-
Ответ Sekir
СССР 2.0. неумолимо обретает обороты. Технологии Китая + ресурсы России должны перевернуть игру на мировой доске. Так думают те, кто продвигают эту идею.
и неумолимо втащит пиндосам!
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-= Masteryuga =-
Ответ Tyoma Ti
Ну перешла и перешла.
..."чё бубнить-то?")
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Sekir
СССР 2.0. неумолимо обретает обороты. Технологии Китая + ресурсы России должны перевернуть игру на мировой доске. Так думают те, кто продвигают эту идею.
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IrbIS
на следующем конгрессе азиатских федераций по шахматам
- да, азиат я, азиат
- нам то не гони, за километр видно что ты европейцем был
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Бене Гессерит
Ответ Jonathan Kramnikov
простите, а это нормально если вот так и будет, что ода федерация в Азии, другая в Европе, третья в Океании. даже если это выгодно
Нормально для страны таких размеров
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icey_punk
На самом деле Индия родина шахмат. Так что переход поддерживаю!
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Варлампий Варлампий
Ответ Александр Аракелян
прочисти мозги. почему должны убрать? территории до Урала перестанут быть Европой? что ты бред то несёшь на людях
тебе откуда знать, Армения вообще в Закавказье
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Жорег Борщофф
Ответ IzhStyle
я поддерживаю ту точку зрения, которую считаю правильно, вне зависимости от того, в большинстве я, или в меньшинстве. Чего желаю вообще каждому
О чём я изначально и написал, а ты развёл демагогию. =) Перечитай.
"Т.е. голосование "за" - это не своё мнение, я правильно понимаю? Потому, что оно отличается от твоего."
28 лет человеку... Я фигею. Вроде, должен был уже дорасти до критического мышления.
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IzhStyle
Ответ Жорег Борщофф
Ты всегда поддерживаешь тех, кто в меньшинстве или избирательно?
я поддерживаю ту точку зрения, которую считаю правильно, вне зависимости от того, в большинстве я, или в меньшинстве. Чего желаю вообще каждому
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Александр Аракелян
Ответ Варлампий Варлампий
во всех справочниках указывают, что наполовину в Азии и Европе. География 8 класс. Россия располагается в северной и центральной частях материка Евразия. Около 1/4 её территории находится в Европе, а 3/4 — в Азии. Вот всякие глупости про Европу скоро уберут, а пока попросим все спортивные федерации вслед за шахматной проследовать по восточному направлению
прочисти мозги. почему должны убрать? территории до Урала перестанут быть Европой? что ты бред то несёшь на людях
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Жорег Борщофф
Ответ IzhStyle
советую прочитать про психологический эксперимент "черное-белое" (забавно, что к шахматам вполне себе подходит) о выражении своего мнения, противного большинству
Ты всегда поддерживаешь тех, кто в меньшинстве или избирательно?
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Ярослав Ройс
Гойда!
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Фифа Алекс
Ответ Рустам Атаев
это что.скинем. бомба.новостях. Что за набор?
в оповещии нарисована бомба и написано шахматы перешли в Азию!смысл бомбы мне не понятен!
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IzhStyle
Ответ Жорег Борщофф
Или проявление глупости. "Буду против остальных, это круто". Так что ли?
советую прочитать про психологический эксперимент "черное-белое" (забавно, что к шахматам вполне себе подходит) о выражении своего мнения, противного большинству
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Jonathan Kramnikov
Ответ Elf Dying
С чего бы? Здесь нам Азия вполне выгодна, потому что конференция не слабее европейской. Поэтому соотнести все риски и перешли
простите, а это нормально если вот так и будет, что ода федерация в Азии, другая в Европе, третья в Океании. даже если это выгодно
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Александр Аракелян
оказались в меньшинстве. или ты считаешь, что то чел в конце решил проголосовать против? уникальная снежинка так сказать
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Manowar66
футболисты чего ждут?
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-2
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Sivka
А Виши Ананд ещё в топе?
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IzhStyle
Ответ Александр Аракелян
это к тебе вопрос и был
а где я это писал, я только написал о том, что люди выразили свое мнение, будучи в меньшинстве
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Александр Аракелян
Ответ IzhStyle
люди пошли против толпы, будучи явно в численном меньшинстве, что у заслуживает уважение за проявление собственного мнения
чушь несёшь какую-то
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Варлампий Варлампий
Ответ Александр Аракелян
а сейчас там написано, что Россия в Европе?
во всех справочниках указывают, что наполовину в Азии и Европе.
География 8 класс. Россия располагается в северной и центральной частях материка Евразия. Около 1/4 её территории находится в Европе, а 3/4 — в Азии.
Вот всякие глупости про Европу скоро уберут, а пока попросим все спортивные федерации вслед за шахматной проследовать по восточному направлению
0
-1
-1
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Жорег Борщофф
Ответ IzhStyle
люди пошли против толпы, будучи явно в численном меньшинстве, что у заслуживает уважение за проявление собственного мнения
Или проявление глупости.
"Буду против остальных, это круто". Так что ли?
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Александр Аракелян
Ответ IzhStyle
а каким образом голосование за переход из одной федерации в другую, является признаком поддержки России или выступления против России?
это к тебе вопрос и был
+3
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