Зарема об арбитрах матча «Спартак» – «Локомотив»: «Отлично. В российском футболе умеют офигительно судить, оказывается»
Зарема Салихова осталась довольна судейством матча «Спартак» – «Локомотив» (4:2).
В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра игры был Василий Казарцев.
«Как мне судейство в матче с «Локомотивом»? Отлично. В российском футболе, оказывается, офигительно умеют судить», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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просто ржу над общественностью, для которой заремовский спартак был этаким правдорубом, борющимся за справедливость)))
Ну как бы вы же пишите: «может быть Федун был неугоден людям сверху» - Федун всё тот же в клубе остался, просто дистанция увеличилась.
Может быть Вы и за другие западные ценности?