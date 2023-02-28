Зарема об арбитрах матча «Спартак» – «Локомотив»: «Отлично. В российском футболе умеют офигительно судить, оказывается»

осталась довольна судейством матча «Спартак» – « » (4:2).

В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра игры был .

«Как мне судейство в матче с «Локомотивом»? Отлично. В российском футболе, оказывается, офигительно умеют судить», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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