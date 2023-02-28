Зарема об арбитрах матча «Спартак» – «Локомотив»: «Отлично. В российском футболе умеют офигительно судить, оказывается»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова осталась довольна судейством матча «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

В компенсированное время ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России арбитр Сергей Иванов назначил в ворота «Локомотива» два пенальти и велел перебить второй, который Квинси Промес реализовал. Ранее во втором тайме судья засчитал гол Романа Зобнина после борьбы Михаила Игнатова с Наиром Тикнизяном после повтора. Видеоассистентом арбитра игры был Василий Казарцев.

«Как мне судейство в матче с «Локомотивом»? Отлично. В российском футболе, оказывается, офигительно умеют судить», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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80 комментариев

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igor.igorev
Ответ NIK7478
Офигенно судить - это когда Зобнин забил после явного фола спартаковца?!Если бы также забили бы Спартаку, то что эта мамзель сказала бы тогда?!))) Караул! Опять засуживают Спартак! Да, Салихова?
Какого явного фола? Армянин не рассчитал свои силы и банально проиграл дуэль Игнатову. Они оба работали руками и поэтому нарушение обоюдное, следовательно его нет. Армянин мог выбить мяч в аут, мог за линию ворот отправить, мог Лантратову откинуть, но решил всех удивить своим богатырским здоровьем.
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Пинающий Достоинства
Ответ Alexey Agapov
это всегда было понятно. им не нужно качественное судейство, им нужно судейство в их пользу просто ржу над общественностью, для которой заремовский спартак был этаким правдорубом, борющимся за справедливость)))
А сейчас просто «конфетка», после того как правдоруб называет «правдой» вчерашнее …приходит на ум одно: «а король то голый, а королева то мужичина» (с) ))
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RW_4ever
Ответ Александр Смирнов
лицемерная шл.... спутница.
Твоя жена
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Svobodu Mne
Какая двуличная женщина
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RW_4ever
Ну Зарема, пердаки голубцов теперь никакое МЧС не затушит. Просто супер. Так .держать.
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Классный руководитель
Признайтесь с ней веселее
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Alexey Agapov
Ответ Пинающий Достоинства
То есть мадам ратует не за справедливость, а за «как угодно, но главное в свою пользу»?! Ясно все….
это всегда было понятно. им не нужно качественное судейство, им нужно судейство в их пользу

просто ржу над общественностью, для которой заремовский спартак был этаким правдорубом, борющимся за справедливость)))
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Ян Константинопольский
Ответ mnogokotin-
как то посрать что думает стадо )
ты только не плачь)
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Slavanya
Ответ Tydeus
Цитирую: «но Спартак прибивали плотно ровно до продажи Федуном. Тот же Казарцев об этом хорошо знает». Ну как бы вы же пишите: «может быть Федун был неугоден людям сверху» - Федун всё тот же в клубе остался, просто дистанция увеличилась.
О чем может говорить эта цитата? Как ты умудрился найти в этом предпосылки для теорий? Спартак - Сочи 2:2 судил именно Казарцев, матч был клоунада еще та, так что в «прибытие» он чуть ли не участвовал. Дистанция Федуна, не дистанция Федуна, мне абсолютно параллельно, эти два события просто можно сопоставить в качестве временных интервалов, но использовать в качестве «зачатков теории» вряд ли
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Verhovn
Ответ tankist231
Тупо решила задеть хейтеров и у неё это получилось))
Да Зарема классная. Я кайфую всегда от её высказываний. Какое хейтерство, о чем вы говорите. Я вас умоляю 😄
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Александр Смирнов
лицемерная шл.... спутница.
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tankist231
Ответ schwein
Собственно, что и требовалось доказать. Дама просто себе лояльность выбивает.
Это обычный сарказм в сторону хейтеров, вон как бомбануло у многих))
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Tydeus
Ответ Slavanya
Какую теорию?) то что судейство изменилось может быть стечением обстоятельств, может быть Спартак начал работать с судьями, может быть Федун был неугоден людям сверху (так ведь говорят люди которые теории строят?), может быть играть лучше стали (странно такое читать?). Выбери теорию которую я развиваю, а то мне не понятно.
Цитирую: «но Спартак прибивали плотно ровно до продажи Федуном. Тот же Казарцев об этом хорошо знает».
Ну как бы вы же пишите: «может быть Федун был неугоден людям сверху» - Федун всё тот же в клубе остался, просто дистанция увеличилась.
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NIK7478
Офигенно судить - это когда Зобнин забил после явного фола спартаковца?!Если бы также забили бы Спартаку, то что эта мамзель сказала бы тогда?!))) Караул! Опять засуживают Спартак! Да, Салихова?
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tankist231
Тупо решила задеть хейтеров и у неё это получилось))
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Михаил Савченко
Она явно разбирается в вопросе, диплом по МБР просто так не дают
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Жорег Борщофф
Ответ СИ
Вы все ещё в завтрашнем дне- берёте в пример запад? Может быть Вы и за другие западные ценности?
Нет-нет, увольте! Пусть без нас катятся в Геенну огненную!
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Verhovn
Ответ Биодудь
Общественность это и есть болельщики Спартака. Поэтому когда судят в пользу Спартака, это правильное судейство, а когда не в пользу Спартака - это ошибки и некомпетентность судей, а скорее всего и заговор. Нужно просто с этим смириться и жить спокойно дальше.
Так и есть😄
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Михаил Савченко
Ответ СИ
Вы все ещё в завтрашнем дне- берёте в пример запад? Может быть Вы и за другие западные ценности?
А кого брать в пример в организации подготовки судей? Логично, что топ чемпионаты, не Китай же
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Дмитрий9779
Там Бубнов и Тарханов высказались по поводу этого судейства,а вы это простигосподи простите.
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Tydeus
Ответ mnogokotin-
федауна ушли из лукойла чел
Ушел с должностей из-за санкций, но акции не продавал и остаётся владельцем, как и Алекперов
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расформировать московские кабинеты
Ответ serginho1
Ну так не ассоциируйте, понятно же, что журналисты накидывают
то есть пост придумали журналисты,а не она сама вечно что-то вякает?
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расформировать московские кабинеты
ну вот и хорошо,значит можно засуживать спартак и за это ничего не будет
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Биодудь
Ответ Блуждающий странник
В следующих раз когда судьи прибьют Спартак вся общественность будет дико ржать и никак не реагировать благодаря таким комментариям. Её уже нет в клубе, а Спартак ассоциируют с женой бывшего владельца...
Общественность это и есть болельщики Спартака. Поэтому когда судят в пользу Спартака, это правильное судейство, а когда не в пользу Спартака - это ошибки и некомпетентность судей, а скорее всего и заговор. Нужно просто с этим смириться и жить спокойно дальше.
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СИ
Ответ Михаил Савченко
То ли дело судьи в топ-чемпионатах, например в Испании или Англии
Вы все ещё в завтрашнем дне- берёте в пример запад?
Может быть Вы и за другие западные ценности?
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