Сперцян забил со штрафного в 3-й раз за сезон и повторил личный рекорд

Полузащитник « » со штрафного открыл счет в игре с .

22-летний игрок точно пробил в правый от себя угол ворот на 50-й минуте матча Фонбет Кубка России (1:0, второй тайм).

В текущем сезоне у Сперцяна три гола со штрафных, ранее он забил «Факелу» в 1-м туре Мир и «Торпедо» в 7-м.

Футболист повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2020/21 в ФНЛ в составе «Краснодара-2».

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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