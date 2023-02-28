Сперцян забил со штрафного в 3-й раз за сезон и повторил личный рекорд

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян со штрафного открыл счет в игре с ЦСКА.

22-летний игрок точно пробил в правый от себя угол ворот Игоря Акинфеева на 50-й минуте матча Фонбет Кубка России (1:0, второй тайм).

В текущем сезоне у Сперцяна три гола со штрафных, ранее он забил «Факелу» в 1-м туре Мир РПЛ и «Торпедо» в 7-м.

Футболист повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2020/21 в ФНЛ в составе «Краснодара-2».

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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FEZ10
Ошибка вратаря .Стенку ужасно поставил .Я в минке кучу положил из-за таких ошибок вратарей
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Александр Бородин
Ответ Андрей Бирюков
Да у вас изначально шансов не было...
У кого у нас? Я за Зенит вообще-то
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Frest!
Молодец, но гол вратарский - стенку неправильно поставил.
+1
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+1
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Андрей Бирюков
Ответ Александр Бородин
Четко положил, прям в притирку. Жаль не прошли
Да у вас изначально шансов не было...
+1
-4
-3
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Андрей Бирюков
Жаль, что пропустили банку со штрафного .. Обидно, потеряли концентрацию... Но радует, что прошли дальше!!!❤️
+1
-1
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Роберт Абрамян
Прям очень зрело исполнил,молодец.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Бородин
Четко положил, прям в притирку. Жаль не прошли
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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