Сперцян забил со штрафного в 3-й раз за сезон и повторил личный рекорд
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян со штрафного открыл счет в игре с ЦСКА.
22-летний игрок точно пробил в правый от себя угол ворот Игоря Акинфеева на 50-й минуте матча Фонбет Кубка России (1:0, второй тайм).
В текущем сезоне у Сперцяна три гола со штрафных, ранее он забил «Факелу» в 1-м туре Мир РПЛ и «Торпедо» в 7-м.
Футболист повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2020/21 в ФНЛ в составе «Краснодара-2».
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
7 комментариев