Глава РУСАДА Вероника Логинова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Глава РУСАДА Вероника Логинова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Логинова награждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Она возглавляет Российское антидопинговое агентство с декабря 2021 года, ранее возглавляла отдел антидопингового обеспечения при Министерстве спорта России.
Олимпийская чемпионка, глава Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина награждена орденом Дружбы за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.
вы понимаете абсурдность?! не должно быть такого в принципе. Она не отечеству служит, а спорту! чистому спорту без допинга. И когда государство обвиненное в сочинском допинге дарит такую медальку, то это уж извините за гранью!!!
Это как Берлускони во времена премерства подарил бы орден начальнику отдела по борьбе с наркотиками ))))
А вообще награждать главу конторы , " которая еще даже не восстановила полностью свой статус в ВАДА ...немножко торопиться есть ,да....
И слушать, как стрекочет пулемёт,
Веди же нас король непобедимый -
Вперёд, вперед.
Когда снаряды рвутся днём и ночью,
Скорей дают чины и ордена,
Поэтому пускай всегда грохочет -
Война, война, война.
Тускнеет аксельбант от мирной жизни,
Бледнеет и ветшает шёлк знамён,
А тот, кто говорит о гуманизме -
Шпион, шпион.
(песня из к/ф "Волшебный голос Джельсомино")