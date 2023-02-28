Глава РУСАДА Вероника Логинова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Логинова награждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Она возглавляет Российское антидопинговое агентство с декабря 2021 года, ранее возглавляла отдел антидопингового обеспечения при Министерстве спорта России.

Олимпийская чемпионка, глава Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина награждена орденом Дружбы за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.