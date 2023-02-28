Глава РУСАДА Вероника Логинова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Теги допинг Владимир Путин Ольга Брусникина РУСАДА Вероника Логинова Биатлон

Глава РУСАДА Вероника Логинова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Логинова награждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Она возглавляет Российское антидопинговое агентство с декабря 2021 года, ранее возглавляла отдел антидопингового обеспечения при Министерстве спорта России. 

Олимпийская чемпионка, глава Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина награждена орденом Дружбы за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу. 

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66 комментариев

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Маргарита Михайловна
В колониях всегда награждают самых худших.
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Пользователь Гугла
Ответ BeastI666I
камила без ордена... если ты про олимпийскую медаль. так и не вручили.
орден дружбы
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BeastI666I
Ответ Погладь быка
Будущий депутат едра. Соседние кресла с авериными. Вы же знаете в России электорат допингистов холит, любит, лелеит, жалеет. Всегда с одной мотивировкой: "он/она же за Россию допинговался!". Ну а так одна гимнсточка любовница уже есть. Почему бы и фигуристке не быть.
Ну да... все в мире принимают допинг и нам можно. Это уже классика.
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Роман Ширин
Ответ Елена Ивашутина
Тайными указами, конечно.
Мой вопрос был, к сожалению, сугубо риторическим. Сам понимаю, что в 2014-м наверняка награждены и повышены в звании
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Погладь быка
Ответ BeastI666I
и снова я задаюсь вопросом "что за крыша у Валиевой?". Она кто?! внебрачная дочка, любовница... кто она?!
Будущий депутат едра. Соседние кресла с авериными. Вы же знаете в России электорат допингистов холит, любит, лелеит, жалеет. Всегда с одной мотивировкой: "он/она же за Россию допинговался!". Ну а так одна гимнсточка любовница уже есть. Почему бы и фигуристке не быть.
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Viks
Как только Русада, исполняя желание властей вытянуть Валиеву на Предупреждение, подало в КАС, так и орден подоспел.
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Елена Ивашутина
Ответ Роман Ширин
А офицеры ФСБ с пробирками мочи награждены?
Тайными указами, конечно.
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Viks
"многолетнюю добросовестную работу... с декабря 2021 года..." - что тут удивительного? Если Путин даёт звание Героя России человеку, случайно упавшему в водопад... Или другому, стоявшему на сцене, без каких либо героических действий, и попавшему под пули отморозка...
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papadok
Вот так. А Ганус пусть живет под мостом, собирает окурки и попрошайничает. А если серьезно, каких-таких успехов за последние пару лет достигло РУСАДА? Многоходовка с предупреждением? Демонстрация независимости антидопинговых структур от государства.
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BeastI666I
Ответ Toba Door
РУСАДА плохо работает, сдали Камилу, за это орден получили, но камила тоже с орденом
камила без ордена... если ты про олимпийскую медаль. так и не вручили.
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BeastI666I
Ответ The Only
Что она такого выдающегося сделала? Из-за скандала с Валиевой повысилась узнаваемость, разве что за это.
и снова я задаюсь вопросом "что за крыша у Валиевой?". Она кто?! внебрачная дочка, любовница... кто она?!
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Макар Телятгонялов
Поздравляю.
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BeastI666I
ахахахах спалили контору ))))
вы понимаете абсурдность?! не должно быть такого в принципе. Она не отечеству служит, а спорту! чистому спорту без допинга. И когда государство обвиненное в сочинском допинге дарит такую медальку, то это уж извините за гранью!!!
Это как Берлускони во времена премерства подарил бы орден начальнику отдела по борьбе с наркотиками ))))
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Vasily Ivanov
Наградили видимо за комбинированную волокиту с делом Валиевой ...год проволокитили и еще года два будут волокитить ...а там к.г или ишак или падишах......
А вообще награждать главу конторы , " которая еще даже не восстановила полностью свой статус в ВАДА ...немножко торопиться есть ,да....
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Atsuktuvas
Прекрасно жить среди огня и дыма,
И слушать, как стрекочет пулемёт,
Веди же нас король непобедимый -
Вперёд, вперед.

Когда снаряды рвутся днём и ночью,
Скорей дают чины и ордена,
Поэтому пускай всегда грохочет -
Война, война, война.

Тускнеет аксельбант от мирной жизни,
Бледнеет и ветшает шёлк знамён,
А тот, кто говорит о гуманизме -
Шпион, шпион.

(песня из к/ф "Волшебный голос Джельсомино")
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BenderRodri
Ответ sintenced
"за многолетнюю добросовестную работу" "Она возглавляет Российское антидопинговое агентство с декабря 2021 года" Ясно, понятно.
Ну это не новое, несколько лет назад чей то сынуля в свои 20+ лет тоже получал госнаграду за многолетнюю работу
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Hardy
продолжаем обесценивать звания и верещать, что спорт вне политики
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Роман Ширин
А офицеры ФСБ с пробирками мочи награждены?
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AlexeI
Это случайно не родственница биатлониста Логинова? Назначенная для того, чтобы прикрывать его грешки?
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The Only
Что она такого выдающегося сделала? Из-за скандала с Валиевой повысилась узнаваемость, разве что за это.
+3
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Артем_
Ответ expertmer2020
Главой РУСАДА должен быть иностранец.
Стивен Сигал? Не? )
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Toba Door
РУСАДА плохо работает, сдали Камилу, за это орден получили, но камила тоже с орденом
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Артем_
Ну да а потом говорят спорт вне политики. )
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Татьяна Солотина
Награды обесценили совсем, ордена и медали, как значки.
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Этери горячая
Лучшее, что может сделать РУСАДА, — это преследовать защищенного человека за наличие в его организме следов ТМЗ. Препарат, который ничего не делает.
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