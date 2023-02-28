Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз за высокий уровень игры в феврале.

38-летний португалец признан лучшим футболистом месяца в чемпионате Саудовской Аравии.

Он забил восемь голов и отдал два результативных паса за четыре игры в составе клуба из Эр-Рияда.

Подробно со статистикой бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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80 комментариев

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Даниил Гутин
Ради него саудовцы просто обязаны создать свой местный ЗМ
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nobrainnopain
Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Рональду....
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Экспертное мнение
Криштифаны в 2013 году: Стыковые матчи с Швецией - это самое важное что вообще может быть в футболе, поэтому Криш заслужил ЗМ. А Рибери идет в лес с никому ненужным ЛЧ. Криштифаны в 2023: Чемпионат мира ничего не значащий турнир. Нет ничего важнее Лиги Чемпионов, отдайте Бензема или Дыркуа ну или еще кому-то, только не Месси!! Вот это "Золотой фонд" лицемерия)))
Лол, награду дают за сезон. Сезон Месси провалил. Конкретно на ЧМ Мбаппе сыграл не хуже, финал так вообще сделал одним из самых огненных матчей последних лет, но он разве виноват, что его сборная куколдов так обделалась в серии пенальти? Перед началом ЧМ у всех буков сб. Аргов котировалась выше сб. Франции, т.е. ее оценивали как более сильную.

Сезон он также провёл лучше Месси. Статистика у него намного лучше. Играет он также намного лучше Месси, импакта и остроты даёт в разы больше. В последнее время все отмечают именно его а не Месси (Нагельсман и пр.)

Так какого черта ИНДИВИДУАЛЬНУЮ награду должен брать Месси? Потому что на него молятся миллионы? Мбаппе по всем фронтам лучше, но побеждает Месси за счёт паствы и зачетки, отличная логика.

Бензема затащил в ЛЧ, провёл отличный сезон, но не играл на ЧМ, который был недавно.
Всё не так очевидно, как тут пытаются обрисовать глоры одного якобы пришельца (летает на пешеходной тарелке). И если выбирать реального биста и лучшего сейчас - это однозначно Мбаппе, хоть за сезон, хоть за ЧМ. А все эти "зе бест" - ахинея для куколдов, которые еще до начала ЧМ были готовы отдать кубок Месси, потому что "заслужил", лол (тр. испанцев, например). Лол, вот это менталитет победителя, вот это настрой, конечно
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Пирс Морган
Ответ Экспертное мнение
Криштифаны в 2013 году: Стыковые матчи с Швецией - это самое важное что вообще может быть в футболе, поэтому Криш заслужил ЗМ. А Рибери идет в лес с никому ненужным ЛЧ. Криштифаны в 2023: Чемпионат мира ничего не значащий турнир. Нет ничего важнее Лиги Чемпионов, отдайте Бензема или Дыркуа ну или еще кому-то, только не Месси!! Вот это "Золотой фонд" лицемерия)))
Люди не помнят, что тут было после 2016 года, теперь извиваются, как ужи на сковородке
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ЭлектроВеник
шах и мат КРИШТИГЛОРЫ
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Фанат месси
Ответ tommmy
Кто-то приз FIFA забирает, кто-то «это»
А кто-то надристал . Причем жидко
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Penarol
Такие заголовки должны оканчиваться легендарным «…, а чего в жизни добился ты?»
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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Пирс Морган
Ответ уличный иуда
Это такая утешительная награда после The Best Месси?)))
Шейх кинул цацку
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Фанат месси
Ответ KING_OF_RUSSIA
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Что такое Манат фесси ?
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Пирс Морган
Ответ Игорь Климов
Да, этот дворовый чемпионат Саудовской Аравии чуть лучше любительской лиги.
Ну это еще не факт
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нелюбитель футбола
А в соперниках были верблюды... Одногорбый 🐪 и двугорбый 🐫... Одного звали Мбаппе, другого Бензема... А-ха-ха-ха...
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Sevuska
Ответ KING_OF_RUSSIA
Надеюсь, глоры месси не будут ныть и ссылаться "ну ему 35 лет", когда он в очередной раз провалит важный матч, или исчезнет на фоне Мбаппе)
Это прощальный год для Месси на большом уровне . Скоро они совсем перестанут ныть , когда Месси окажется в одной Лиге с Роном , или где-нибудь где его друганы Хави с Иниестой заканчивали 👍
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Игорь Климов
Ответ Фанат месси
Вряд ли игроки такой лиги вообще будут в предендентах на ЗМ
Да, этот дворовый чемпионат Саудовской Аравии чуть лучше любительской лиги.
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Фаррух Касимов
Ответ Artem Piatkov
8+2 за 5 матчей конечно впечатляет Но когда он забивал 2-й гол в ворота Дамака, было видно, что игроки соперника просто смотрят за его ударом, а вратарь даже не реагирует Прям как Путин в Ночной Лиге, когда ему дают забить, лишь бы настроение было хорошее у президента (чистый релакс после работы) В любом случае он заслужил такое почётное завершение карьеры ⚽🤴
так вышла статья с критикой лиги СА,там всем игрокам запретили делать подкаты и бить по ногам Кришу чтобы его не травмировать.Вообщем игроки соблюдают субординацию по отношению к нему..Позтому он беспрепятственно при открытых для него коридорах бежит и забивает голы.ну и так было все понятно.
+3
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Экспертное мнение
Ответ KING_OF_RUSSIA
Лицемеры, которые в соседних темах писали "да что вы требуете от Месси, ему уже 35" сейчас вылезут тут и начнут поносить 38-летнего игрока, по факту завершившего основной этап карьеры) Давайте, дайте волю желчи)
Криштифаны в 2013 году: Стыковые матчи с Швецией - это самое важное что вообще может быть в футболе, поэтому Криш заслужил ЗМ. А Рибери идет в лес с никому ненужным ЛЧ.

Криштифаны в 2023: Чемпионат мира ничего не значащий турнир. Нет ничего важнее Лиги Чемпионов, отдайте Бензема или Дыркуа ну или еще кому-то, только не Месси!!

Вот это "Золотой фонд" лицемерия)))
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до лампочки
🤣🤣🤣🤣🤣
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Иван Лапин
Ответ Artem Piatkov
8+2 за 5 матчей конечно впечатляет Но когда он забивал 2-й гол в ворота Дамака, было видно, что игроки соперника просто смотрят за его ударом, а вратарь даже не реагирует Прям как Путин в Ночной Лиге, когда ему дают забить, лишь бы настроение было хорошее у президента (чистый релакс после работы) В любом случае он заслужил такое почётное завершение карьеры ⚽🤴
"Но когда он забивал 2-й гол в ворота Дамака, было видно, что игроки соперника просто смотрят за его ударом, а вратарь даже не реагирует" - прям как почти все команды против меси.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Lavinka
Кому то не пофиг ?
Тебе, раз ты тут
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Товарищ Наркотик
Ответ cektor
Кто бы сомневался ….))
5 матчей 8+2
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Фанат месси
Вот вы пишите: мол заявка на ЗМ . Но я надеюсь, что это шутка. Роналду лучший игрок саудовской лиг февраля . Месси лучший игрок года .
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Пирс Морган
Ответ Eduard Rastryopin
Ну для этого как минимум 2 раза до 1/8 Кубка Франции нужно дойти.
А, 0+0 в плей-офф за 20 лет тогда точно заявочка
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tommmy
Кто-то приз FIFA забирает, кто-то «это»
+1
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+1
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Фанат месси
Вот вы пишите: мол заявка на ЗМ . Но я надеюсь, что это шутка. Роналду лучший игрок саудовской лиг февраля . Месси лучший игрок года .
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0
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Lavinka
Кому то не пофиг ?
+1
-1
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