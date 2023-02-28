Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий « » получил приз за высокий уровень игры в феврале.

38-летний португалец признан лучшим футболистом месяца в чемпионате Саудовской Аравии.

Он забил восемь голов и отдал два результативных паса за четыре игры в составе клуба из Эр-Рияда.

Подробно со статистикой бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

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