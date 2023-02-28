Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз за высокий уровень игры в феврале.
38-летний португалец признан лучшим футболистом месяца в чемпионате Саудовской Аравии.
Он забил восемь голов и отдал два результативных паса за четыре игры в составе клуба из Эр-Рияда.
Подробно со статистикой бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.
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Сезон он также провёл лучше Месси. Статистика у него намного лучше. Играет он также намного лучше Месси, импакта и остроты даёт в разы больше. В последнее время все отмечают именно его а не Месси (Нагельсман и пр.)
Так какого черта ИНДИВИДУАЛЬНУЮ награду должен брать Месси? Потому что на него молятся миллионы? Мбаппе по всем фронтам лучше, но побеждает Месси за счёт паствы и зачетки, отличная логика.
Бензема затащил в ЛЧ, провёл отличный сезон, но не играл на ЧМ, который был недавно.
Всё не так очевидно, как тут пытаются обрисовать глоры одного якобы пришельца (летает на пешеходной тарелке). И если выбирать реального биста и лучшего сейчас - это однозначно Мбаппе, хоть за сезон, хоть за ЧМ. А все эти "зе бест" - ахинея для куколдов, которые еще до начала ЧМ были готовы отдать кубок Месси, потому что "заслужил", лол (тр. испанцев, например). Лол, вот это менталитет победителя, вот это настрой, конечно
Криштифаны в 2023: Чемпионат мира ничего не значащий турнир. Нет ничего важнее Лиги Чемпионов, отдайте Бензема или Дыркуа ну или еще кому-то, только не Месси!!
Вот это "Золотой фонд" лицемерия)))