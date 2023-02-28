Владимир Ковалев, 28 лет тренировавший в США: «Американцы, как говорил Задорнов, тупые. Они не знают географию, очень ограниченные люди. Мы другие»

Теги Политика Владимир Ковалев Фигурное катание

Фигурист Владимир Ковалев, проживший 28 лет в США, назвал американцев тупыми. 

Ковалев – двукратный чемпион мира (1977, 1979), чемпион Европы 1975 года, серебряный призер Олимпийских игр-1976. После завершения спортивной карьеры жил и работал тренером в США, после 28 лет эмиграции вернулся в Россию.

«Их (американцев) трудно в чем-то убедить, потому что, как (писатель-сатирик Михаил) Задорнов говорил, они тупые.

Они знают только, как поехать в отпуск на Багамы или в Мексику. Они географию-то не знают. Они даже не стараются узнать что-то новое. Их интересует только Америка. Они очень ограниченные люди. Мы другие.

Мы им не нравимся, потому что мы другие. Нам в них тоже что-то не нравится. У них гей-парады, однополые браки. Вам это нравится? Нет. Мне это нравится? Нет.

А они это приветствуют. У них трансгендеры детей воспитывают. Да живите, как хотите, но нас не трогайте.

Я не рупор первого или второго канала, хотя я бы с удовольствием смотрел передачи Владимира Соловьева, но уж больно поздно. Я имею собственное мнение, но знаю точно: мы – другие», – сказал Ковалев. 

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84 комментария

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Александр Крольков
Ответ Александр Крольков
Тонго не покажет ни один американский конгресмен.
С двумя"с" )))
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Александр Крольков
Ответ Алексей Степанюк
Как много россиян на карте покажут Тонго или даже Норвегию? Кстати у Задорнова стоит смотреть выступления до 1998 года, вот где было сатирично и смешно и актуально даже сейчас. Дальше да, пошло "они тупые"
Тонго не покажет ни один американский конгресмен.
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expertmer2020
Всех спрашивал:

- Чем Бол отличается от Болта.

Тишина полная.
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Verhovn
Ответ VMX1389
Блин вы на наших посмотрите руководителей (Плюс У того же "Буйдена" власть сильно ограничена, в отличие от нашего Царя,
Ну вы же не будете возражать, что это позорище для Америки. Весь мир смеётся, и по делу.
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Bass
Ответ Oleandra
Так это давно стало известно.. советские люди, жившие за железным занавесом, лучше знали историю и культуру других стран, чем американцы, имевшие возможность путешествовать по всему миру.. но сейчас и мы похожими на них становимся.. кстати в Америке пользуются большим спросом советские учебники по математике, потому что с ними легче поступить в колледж даже тупым американцам.. а наши от своего лучшего в мире образования отказались..
Почему же "лучшее в мире образование" так и не поставило на конвейер нобелевских лауреатов? Что же наши лучшие умы так ничего путного и не создали, а скопировали практически всё от нелучших азиатов и запада?
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kostas2007
Ответ Вечно в бане
Ну стоит признать, что среднестатистический американец, об уровне интеллекта которого, мы сейчас говорим, имеет отношение к разработкам “Boston Dynamics” примерно такое же, как и среднестатистический русский. То, что лучшие умы мира, рвутся работать в Америку, это вопрос уровня жизни, а не вопрос уровня образования. А Петрович из Костромы, и Джонович откуда-нибудь из Алабамы, намного ближе друг к другу, чем кажется если смотреть на роботов.
И как тупые смогли построить страну с высоким уровнем жизни?
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Olga.t
как же Ковалёв мучился в "тупых Америках" аж двадцать восемь лет! Видимо, эти годы прошли не бесследно. По меньшей мере непорядочно после того как прожил в стране почти три десятка лет, оскорблять её народ.
А когда-то я так болела за него, хороший был фигурист!
Имеет право на своё мнение, но для меня он сейчас плюс ещё одно разочарование.
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Вечно в бане
Да сдалась престарелым дедам эта география, право слово.
Какой толк от хорошего среднего образования, если высшее не особо котируется?
Ну знают у нас люди понемногу географию, биологию, химию, и даже астрономию с мировой художественной культурой, а многие американцы не могут найти на карте мира Словакию. И что с того, если высшее профессиональное образование у них сильнее на порядок? Только чсв потешить, «ну тупые».
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VMX1389
Ответ Verhovn
Не рупор, а что понятно? Что в руководстве США немощный маразматичный старик? Будут ещё. Стоит немного подождать. Это же позор. Или нет?
Блин вы на наших посмотрите руководителей (Плюс У того же "Буйдена" власть сильно ограничена, в отличие от нашего Царя,
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Новый Орлеан
Ответ Ярик01
И со знаменитым советским образованием, когда вся страна бутылки "заряжаться" перед телевизором ставила, а сейчас в храмах лбы бьёт.
Это был уже закат Империи.
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tyuiop tyuiop
Ответ aichicona
Ну тупых и ограниченных достаточно в любой стране. Вы, к сожалению, данными высказываниями попадаете в эту категорию в своей.
все выбирают себе окружение по себе))
вряд ли он в кремниевой долине тусил
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Semen B
Ответ Сергей Смит
Может так и нужно? Что бы тебя в первую очередь интересовала твоя страна, и что в ней происходит? Им важна только Америка, на остальных пофиг. У нас же народ стоит возле забора и смотрит как сосед живёт, и радуется если у него все плохо, хотя сам по колено в дер..е! Меня больше всего убивают возгласы, а вот у них там.... Ты лучше скажи, что у тебя здесь происходит.
Им настолько пофиг на остальных, что США регулярно свергает правительства на других континентах, построили военные базы по всему шарику, арестовывают неугодных в других странах, оккупируют части стран без санкций ООН и вообще ведут крайне агрессивную внешнюю политику.
Но им пофиг на остальных, ага.
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Prokuror Prokurorov
У нас 20% населения страны путают Австрию с Австралией, а если поставить их перед картой и попросить показать Индонезию, у 50% из оставшихся 80 это вызовет ступор. А уж если попросить назвать страну, к которой относится город Биробиджан, 6 из 10 скажут, что это какой то Таджикистан или Узбекистан.
+4
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Алексей Степанюк
Как много россиян на карте покажут Тонго или даже Норвегию? Кстати у Задорнова стоит смотреть выступления до 1998 года, вот где было сатирично и смешно и актуально даже сейчас. Дальше да, пошло "они тупые"
+1
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tyuiop tyuiop
Ответ Analjinn
Так не сказать что у них в стране всё прекрасно, проблем тоже хватает. Но в целом да, они куда ограниченней (тупость это сильно другое) даже тех же европейцев, во многом из-за системы образования.
ну вот они свои проблемы и решают а не создают другим.
а так они конечно ограничены, в планах захвата мира как минимум
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expertmer2020
Понятие ума у нас и в штатах разное - поэтому и жизнь разная.
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VMX1389
Ответ Vendetta4111323
Интересный человек. Что же сбежал тогда к тупым и жил среди них так долго? Сколько терпения и выдержки, почти тридцать лет
Часто такие обеспеченные люди, трясутся за свой достаток, Скорее всего там денежка закончилась (Прибыль) решил вернутся в Россию, ну а тут так прощу зарабатывать деньги (клеймя всех)
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Alex Belarusaz
Тупой не тот, кто не учил географию, а тот, кто как баран идёт на убой.
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Артём Стёпин
очень хочется в 70 лет не стать брюзжащим злобным стариканом.
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kova1972
У нас в России большинство детей уже тоже становятся ограниченными. Ничего не хотят знать и учиться, ничем не интересуются. Одни гаджеты в голове. Нас это же ждёт. Вот только будут ли они думать о России?
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Новый Орлеан
Ответ Digger86
Попроси людей на улице показать на карте мира, где находится Донбасс и серьёзно удивишься. При этом все специалисты в геополитике
Ты с Европой перепутал.
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Semen B
Ответ TwinTurbo
Их интересует только Америка ------------------------- Это, вообще-то, положительная сторона.
Ну да, конечно. Из интересует только Америка, а их правительство только и делает, что вмешивается во внутренние дела других стран.
Так это что получается?
Их правительство занимается не тем, для чего его выбрали?
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Вечно в бане
Ответ Манюшный
Вот смотрю я на роботов «Boston Dynamics», и думаю, когда же умные русские хотя бы такой же хлам сделают как эти тупые американцы.
Ну стоит признать, что среднестатистический американец, об уровне интеллекта которого, мы сейчас говорим, имеет отношение к разработкам “Boston Dynamics” примерно такое же, как и среднестатистический русский.
То, что лучшие умы мира, рвутся работать в Америку, это вопрос уровня жизни, а не вопрос уровня образования.

А Петрович из Костромы, и Джонович откуда-нибудь из Алабамы, намного ближе друг к другу, чем кажется если смотреть на роботов.
+3
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Новый Орлеан
Ответ Он саМый
Попросите случайного россиянина показать Багамы на карте, думаете справится?
Конечно. И даже ряд африканских стран покажет.
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Anna Leonova
Ответ NoWar
Интересоваться только своей страной присуще многим народам мира. В европейских странах, к примеру, многие жители не знают о своих ближайших соседях ровным счетом ничего. Если конечно они не ездят туда периодически. И это не считается тупостью или ограниченностью
А чем эта ограниченность считается, неужели широким кругозором?)))
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