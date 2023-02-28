Владимир Ковалев, 28 лет тренировавший в США: «Американцы, как говорил Задорнов, тупые. Они не знают географию, очень ограниченные люди. Мы другие»
Фигурист Владимир Ковалев, проживший 28 лет в США, назвал американцев тупыми.
Ковалев – двукратный чемпион мира (1977, 1979), чемпион Европы 1975 года, серебряный призер Олимпийских игр-1976. После завершения спортивной карьеры жил и работал тренером в США, после 28 лет эмиграции вернулся в Россию.
«Их (американцев) трудно в чем-то убедить, потому что, как (писатель-сатирик Михаил) Задорнов говорил, они тупые.
Они знают только, как поехать в отпуск на Багамы или в Мексику. Они географию-то не знают. Они даже не стараются узнать что-то новое. Их интересует только Америка. Они очень ограниченные люди. Мы другие.
Мы им не нравимся, потому что мы другие. Нам в них тоже что-то не нравится. У них гей-парады, однополые браки. Вам это нравится? Нет. Мне это нравится? Нет.
А они это приветствуют. У них трансгендеры детей воспитывают. Да живите, как хотите, но нас не трогайте.
Я не рупор первого или второго канала, хотя я бы с удовольствием смотрел передачи Владимира Соловьева, но уж больно поздно. Я имею собственное мнение, но знаю точно: мы – другие», – сказал Ковалев.
- Чем Бол отличается от Болта.
Тишина полная.
А когда-то я так болела за него, хороший был фигурист!
Имеет право на своё мнение, но для меня он сейчас плюс ещё одно разочарование.
Какой толк от хорошего среднего образования, если высшее не особо котируется?
Ну знают у нас люди понемногу географию, биологию, химию, и даже астрономию с мировой художественной культурой, а многие американцы не могут найти на карте мира Словакию. И что с того, если высшее профессиональное образование у них сильнее на порядок? Только чсв потешить, «ну тупые».
вряд ли он в кремниевой долине тусил
Но им пофиг на остальных, ага.
а так они конечно ограничены, в планах захвата мира как минимум
Так это что получается?
Их правительство занимается не тем, для чего его выбрали?
То, что лучшие умы мира, рвутся работать в Америку, это вопрос уровня жизни, а не вопрос уровня образования.
А Петрович из Костромы, и Джонович откуда-нибудь из Алабамы, намного ближе друг к другу, чем кажется если смотреть на роботов.