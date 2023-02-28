Владимир Ковалев, 28 лет тренировавший в США: «Американцы, как говорил Задорнов, тупые. Они не знают географию, очень ограниченные люди. Мы другие»

Фигурист Владимир Ковалев, проживший 28 лет в США, назвал американцев тупыми.

Ковалев – двукратный чемпион мира (1977, 1979), чемпион Европы 1975 года, серебряный призер Олимпийских игр-1976. После завершения спортивной карьеры жил и работал тренером в США, после 28 лет эмиграции вернулся в Россию.

«Их (американцев) трудно в чем-то убедить, потому что, как (писатель-сатирик Михаил) Задорнов говорил, они тупые.

Они знают только, как поехать в отпуск на Багамы или в Мексику. Они географию-то не знают. Они даже не стараются узнать что-то новое. Их интересует только Америка. Они очень ограниченные люди. Мы другие.

Мы им не нравимся, потому что мы другие. Нам в них тоже что-то не нравится. У них гей-парады, однополые браки. Вам это нравится? Нет. Мне это нравится? Нет.

А они это приветствуют. У них трансгендеры детей воспитывают. Да живите, как хотите, но нас не трогайте.

Я не рупор первого или второго канала, хотя я бы с удовольствием смотрел передачи Владимира Соловьева, но уж больно поздно. Я имею собственное мнение, но знаю точно: мы – другие», – сказал Ковалев.