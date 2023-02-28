Матч «Краснодар» – ЦСКА посетили 26 314 зрителей. Это пока лучший результат в плей-офф Пути РПЛ

Матч Фонбет Кубка России между « » и ЦСКА стал самым посещаемым в плей-офф.

Игру на стадионе «быков» посетили 26 314 зрителей.

В четвертьфинале Пути РПЛ до этого дня лучший результат был показан на игре «Локомотив» – «Спартак». Матч, прошедший 22 февраля. посетили 11 060 человек.

«Краснодар» – ЦСКА – 1:0. Сперцян открыл счет. Онлайн-трансляция

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