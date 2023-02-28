Матч «Краснодар» – ЦСКА посетили 26 314 зрителей. Это пока лучший результат в плей-офф Пути РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Краснодар Cтадион Краснодар Футбол

Матч Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА стал самым посещаемым в плей-офф.

Игру на стадионе «быков» посетили 26 314 зрителей.

В четвертьфинале Пути РПЛ до этого дня лучший результат был показан на игре «Локомотив» – «Спартак». Матч, прошедший 22 февраля. посетили 11 060 человек.

«Краснодар» – ЦСКА – 1:0. Сперцян открыл счет. Онлайн-трансляция

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6 комментариев

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притвиц
Краснодар с победой, ЦСКА приехал играть по счету и своего добился.
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Виктор Литвинов
Ивич если судить по физиономии и манера больше всего любит себя и деньги Галицкого. Команда абсолютно никакая
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Faust Doc
Ответ lazarenkovurij469@gmail.com
Отвращение от игры ЦСКА во втором тайме.
Сегодня был конепад))
0
-1
-1
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EnzO
Ответ lazarenkovurij469@gmail.com
Отвращение от игры ЦСКА во втором тайме.
Задача выполнена, общий счёт 3:1, к команде вопросов нет
+5
-1
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otchim kaloeda
Ответ lazarenkovurij469@gmail.com
Отвращение от игры ЦСКА во втором тайме.
Я уже в первом тайме блеванул..
Много брака,просто отправляют мяч вперёд..
А гол Краснодара шик
+5
-4
+1
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lazarenkovurij469@gmail.com
Отвращение от игры ЦСКА во втором тайме.
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-4
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