Матч «Краснодар» – ЦСКА посетили 26 314 зрителей. Это пока лучший результат в плей-офф Пути РПЛ
Матч Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА стал самым посещаемым в плей-офф.
Игру на стадионе «быков» посетили 26 314 зрителей.
В четвертьфинале Пути РПЛ до этого дня лучший результат был показан на игре «Локомотив» – «Спартак». Матч, прошедший 22 февраля. посетили 11 060 человек.
«Краснодар» – ЦСКА – 1:0. Сперцян открыл счет. Онлайн-трансляция
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Много брака,просто отправляют мяч вперёд..
А гол Краснодара шик