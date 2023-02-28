2:1 с «Ромой» Моуринью – первая победа «Кремонезе» в Серии А за 31 матч. Прервалась самая длинная безвыигрышная серия в истории лиги
«Кремонезе» прервал серию из матчей без побед в Серии А.
Серо-красные обыграли «Рому» под руководством Жозе Моуринью в 24-м туре чемпионата Италии (2:1).
«Кремонезе» победил в Серии А впервые за 31 матч, тем самым прервав самую длинную безвыигрышную серию в истории лиги. Столько же игр без побед было у «Анконы» в период с 1993 по 2004 год.
После этой игры «Кремонезе» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 12 очков.
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Сколько уже и таких рекордов у «особенного»?)
он прервал самую длинную безвыигрышную серию в Серии А.
ничего не скажешь! ОСОБЕННЫЙ!!!
Мог бы быть последний поход за большими достижениями и титулами, а так не особо славный закат карьеры в Риме