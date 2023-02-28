2:1 с «Ромой» Моуринью – первая победа «Кремонезе» в Серии А за 31 матч. Прервалась самая длинная безвыигрышная серия в истории лиги

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Анкона рекорды Кремонезе Футбол

«Кремонезе» прервал серию из матчей без побед в Серии А.

Серо-красные обыграли «Рому» под руководством Жозе Моуринью в 24-м туре чемпионата Италии (2:1).

«Кремонезе» победил в Серии А впервые за 31 матч, тем самым прервав самую длинную безвыигрышную серию в истории лиги. Столько же игр без побед было у «Анконы» в период с 1993 по 2004 год.

После этой игры «Кремонезе» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 12 очков.

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22 комментария

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Промах Мораты
Ответ versus_
Маура уже 10 лет как приглашают из-за былых заслуг. Хотя после Челси должно было быть понятно что и как.
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versus_
Маура уже 10 лет как приглашают из-за былых заслуг. Хотя после Челси должно было быть понятно что и как.
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Левая бровь Анчелотти
«Особенный»
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Chistian Jadson
Два поражения от худшей команды серии А!!! Первое поражение недооценка соперника, второе промах тренера ?!
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Паскаль Шимбонда
О-особенный.
Сколько уже и таких рекордов у «особенного»?)
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Мохнатый55
С таким составом Рома должна была уверенно занимать второе место. Но Моуринью это Моуринью.
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Славонычч
Там его уже уволили или как ? 🦹
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LLiriKK
Но свихнутый местный фан-клуб Маура на каждой ветке, посвященной Серии А, утверждает с пеной у рта, что это просто у «Ромы» состав слабый, чтобы бороться за что-то серьезное. Видимо, он, этот состав, уступает и «Кремонезе».)
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Savarona25
И этой команде Рома проиграла дважды (!) в сезоне. Можно все понять, но не этот проигрыш, когда реальными стали шансы на 4-ку, тем более на фоне потери очков основными конкурентами в туре. Не знаю кто больше виноват - игроки или Моуринью, но Рома играла ужасно.
А Милан и Лацио выиграли, только Интер проиграл 🤭 ...
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Милан. Тонали. 8.
Рома 🤡🤡🤡
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otchim kaloeda
Ответ Милчик
Моуриньо как и Аллегри уже устарели, их футбол старомоден и ужасен. Имея таких игроков в составе смотреть матчи этих команд не возможно. Убрать Ди Марию и Дибалу, пылились обе команды на дне таблицы
Да и по этому Рома отстает от второго места на 3 очка..
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Sevuska
У Жозе огромное сердце - подарил аутсайдеру радость 👍
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rigobersong
Ответ Милчик
Моуриньо как и Аллегри уже устарели, их футбол старомоден и ужасен. Имея таких игроков в составе смотреть матчи этих команд не возможно. Убрать Ди Марию и Дибалу, пылились обе команды на дне таблицы
Моуриньо всегда так играл, незнаю чем ты футбол последние 20 лет смотрел:) Просто чем хуже качество игроков, тем меньше побед, а так он по сути из состава максимум выжимает, что с МЮ в ЛЕ побеждал, что с Ромой в ЛК, и это за последние годы когда его уже списали со счетов:)
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Barsa! bolshe chem klub
Моуринью пишет историю.

он прервал самую длинную безвыигрышную серию в Серии А.

ничего не скажешь! ОСОБЕННЫЙ!!!
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Savarona25
И этой команде Рома проиграла дважды (!) в сезоне. Можно все понять, но не этот проигрыш, когда реальными стали шансы на 4-ку, тем более на фоне потери очков основными конкурентами в туре. Не знаю кто больше виноват - игроки или Моуринью, но Рома играла ужасно.
+10
-1
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Екн Лор
Кто-то ещё будет защищать Моура? Вот кто, пожалуй, один из самых главных шарлатанов в истории
+3
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Artem Piatkov
И всё таки зря Маур отказался от сборной Португалии

Мог бы быть последний поход за большими достижениями и титулами, а так не особо славный закат карьеры в Риме
+3
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Андрей Бандалак
🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎈🍻🍻🍻🍺🍺🍾🍾
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AF007
Жозик не перестает радовать
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RealJericho
И даже тут Жозе проявил свою «особенность»))
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Милчик
Моуриньо как и Аллегри уже устарели, их футбол старомоден и ужасен. Имея таких игроков в составе смотреть матчи этих команд не возможно. Убрать Ди Марию и Дибалу, пылились обе команды на дне таблицы
+4
-5
-1
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Eziiko
Кремо на самом деле неплохая команда,мне кажется она давно заслужила свою первую победу, но не везло парням
+17
-2
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