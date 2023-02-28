2:1 с «Ромой» Моуринью – первая победа «Кремонезе» в Серии А за 31 матч. Прервалась самая длинная безвыигрышная серия в истории лиги

«Кремонезе» прервал серию из матчей без побед в Серии А.

Серо-красные обыграли «Рому» под руководством в 24-м туре чемпионата Италии (2:1).

« » победил в Серии А впервые за 31 матч, тем самым прервав самую длинную безвыигрышную серию в истории лиги. Столько же игр без побед было у «Анконы» в период с 1993 по 2004 год.

После этой игры «Кремонезе» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 12 очков.

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