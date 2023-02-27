Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Андерссон, Карлссон, Диггинс, Тириль Венг, Остберг, Калво выступят в коньковой «разделке»

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28 февраля на лыжном чемпионате мира пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км. 

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист 

28. Джулия Керн (США) 

30. Йонна Сундлинг (Швеция)

32. Дельфин Клодель (Франция) 

34. Рози Бреннан (США) 

36. Фрида Карлссон (Швеция) 

38. Джесси Диггинс (США) 

40. Кертту Нисканен (Финляндия)

42. Эбба Андерссон (Швеция) 

44. Криста Пярмякоски (Финляндия) 

47. Федерика Санфилиппо (Италия) 

48. Виктория Карл (Германия) 

50. Надин Фендрих (Швейцария)

52. Силье Теодорсен (Норвегия)

54. Тириль Венг (Норвегия)

56. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

58. Катарина Хенниг (Германия) 

60. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

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3 комментария

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Rygeek
Андерссон, Диггинс, ну и пусть Сундлинг. В таком порядке.)
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Pikachu Pikachu
Зря немцы не дали пробежать Хоффманн. Пора ее уже пробовать на высоком уровне.
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Anamarija Lampič
Топлю за Anne Kjersti Kalvå!:)
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