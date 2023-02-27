Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023. Андерссон, Карлссон, Диггинс, Тириль Венг, Остберг, Калво выступят в коньковой «разделке»

28 февраля на лыжном чемпионате мира пройдет женская коньковая «разделка» на 10 км.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

Женщины

10 км, свободный стиль

Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

28. Джулия Керн (США)

30. (Швеция)

32. Дельфин Клодель (Франция)

34. Рози Бреннан (США)

36. (Швеция)

38. (США)

40. (Финляндия)

42. (Швеция)

44. (Финляндия)

47. Федерика Санфилиппо (Италия)

48. (Германия)

50. Надин Фендрих (Швейцария)

52. Силье Теодорсен (Норвегия)

54. (Норвегия)

56. Остберг (Норвегия)

58. (Германия)

60. Калво (Норвегия)