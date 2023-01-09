«Челси» и «Атлетико» устно договорились об аренде Феликса. Англичане заплатят 11 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Арсенал возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс проведет остаток сезона в «Челси».

Лондонский клуб достиг устной договоренности с «Атлетико» относительно перехода игрока на правах аренды. «Синие» заплатят около 11 миллионов евро, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. 

Интерес к услугам Феликса также проявляли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Жоау больше всего понравился проект «Челси». 

В текущем сезоне Ла Лиги португалец провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь

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62 комментария

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Любезный Коссутий
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Yri Yrov
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Ответ Yerkebulan
Челси тупо берет все что блестит
Это же аренда а не трансфер успокойтесь уже
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danilevich
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Ответ Rio de Janeiro
Разный статус клубов.Нынешний Челси по имени бренда и ресурсам это МЮ 90-00 а нынешний ТТХ это Челси до Абрамовича
Челси как мю 90_00? Чтооо? МЮ брал АПЛ три раза подряд , причем два раза, единственный кто делал требл в Англии. Игрок МЮ получал ЗМ. За 10 лет 4 финала ЛЧ и две победы. Если и кто и напоминает МЮ тех времён то сити и то сити не брали ЛЧ.
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Yri Yrov
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Арсеналу надо было брать что за ....
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Jordan95
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Челси взял защитника, возьмёт в аренду Феликса. Нормальное трансферное окно для топ клуба, особенно если у тебя в лазарете 12 человек. На днях Стерлинг сломался, до этого Броя, Обама.
И это первое окно с новым тренером.

По факту только защитника с Монако взяли.
В тоже время на спортсе «они всех купили, их нужно забанить, ффп не работает»

Я просто напомню, что Челси в последние годы был одним из лучших команд мира в плане финансов. Продали много игроков по суперпрайсу, выиграли ЛЧ.
Потом прогадали с Лукаку, но даже его трансфер отбили на продажах неликвида и молодёжи.

Тут впервые за много лет решили конкретно потратиться с новым владельцем - все, баньте их.
Чет я не вижу ни Мудрика за 100, ни Энцо за 120, как писала пресса.
Аренда Феликса за 10? Челси может себе позволить.
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Febos_
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Ответ Железный Манк
Лол, что сейчас может больше понравиться в проекте Челси, а не Арсенала и МЮ? Это шутка?
11 лямов
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Ronny92
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Ответ DolJun
провалится как сауль, имхо. надеюсь без опции выкупа
Скучаешь по Мимо и Лакаке?
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Fenek
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Ответ Yerkebulan
Челси тупо берет все что блестит
блестит ли в данном случае?
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Otabek Qurbonov
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Ответ Барыга блинами
А за какой трофей он будет бороться? Из всех кубков вылетели, за Лигу конференций если только побороться))
Вообще-то они ещё Лигу чемпионов играют
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Denis242424
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Ответ benjamin92
Сыграл на понижение. Но можно было выбрать клуб хотя бы из 8-ки АПЛ
Безумных больше не нашлось.
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Rio (BLR)
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Бредовое решение
походу агенты просекли кому можно втюхивать неликвид за любые бабки.
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С 2009 года здесь
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Ответ Yerkebulan
Челси тупо берет все что блестит
Бадиашиле,Фофана,Кулибали,Кукурелья прям блестели . Ну-ну
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i am better
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каким же жалким стал Челси, серьезно. и это лучшая команда Европы 20/21? похожа на юве начала этого сезона. после Абрамовича не думаю что ближайшие лет 5 будут удачными. ЛК, максимум ЛЕ, учитывая прирост Арсенала и Тоттенхэма, и стабилизацию Юнайтед. чтож удачи
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Febos_
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11 лямов и без опции выкупа ( может он заиграет, кто знает), Боули это просто Дарвин Нуньес среди владельцев клубов 🤦
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Железный Манк
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Лол, что сейчас может больше понравиться в проекте Челси, а не Арсенала и МЮ? Это шутка?
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benjamin92
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Сыграл на понижение. Но можно было выбрать клуб хотя бы из 8-ки АПЛ
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Барыга блинами
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А за какой трофей он будет бороться? Из всех кубков вылетели, за Лигу конференций если только побороться))
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Кирилл Голивец
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Ответ Shuller18
Жутко переоцененный игрок, который в нынешнем Челси только подкосит свою карьеру. Зря. Для всех сторон зря
Мне кажется у атакующего тренера типа Анчелотти, старой школы, был бы одним из лучших в мире. Салах тоже был одним из многих, пока не попал к своему тренеру
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окечуква
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Печально я пока гляжу на эпоху Боуэли,
Его грядущее - иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем бездумных трат и глупых рисков,
В бестрофейности состарится оно.
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MsFirehawk
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Найти место хуже чем нынешний Атлетико.. для молодого, атакующего игрока было сложно , но у Феликса получилось.
Поздравляем
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Растиньяк
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Это оч хорошая новость
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Заплатят 11 лямов евро за сухую аренду и ЗП. 15 лямов отдадут за 4-5 месяцев игры 😁
Может даже больше
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Максим Макеев
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с боэли долетят до чемпионшипа))
тут лучше было того же абубакара взять)) а не поделку на хаверца))
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Adr1
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какой же Боэли без мозглый толстосум
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Григоренко Виталий
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Нужно писать не лондонский клуб, а лондонский мешок
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