«Челси» и «Атлетико» устно договорились об аренде Феликса. Англичане заплатят 11 млн евро
Жоау Феликс проведет остаток сезона в «Челси».
Лондонский клуб достиг устной договоренности с «Атлетико» относительно перехода игрока на правах аренды. «Синие» заплатят около 11 миллионов евро, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.
Интерес к услугам Феликса также проявляли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Жоау больше всего понравился проект «Челси».
В текущем сезоне Ла Лиги португалец провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.
И это первое окно с новым тренером.
По факту только защитника с Монако взяли.
В тоже время на спортсе «они всех купили, их нужно забанить, ффп не работает»
Я просто напомню, что Челси в последние годы был одним из лучших команд мира в плане финансов. Продали много игроков по суперпрайсу, выиграли ЛЧ.
Потом прогадали с Лукаку, но даже его трансфер отбили на продажах неликвида и молодёжи.
Тут впервые за много лет решили конкретно потратиться с новым владельцем - все, баньте их.
Чет я не вижу ни Мудрика за 100, ни Энцо за 120, как писала пресса.
Аренда Феликса за 10? Челси может себе позволить.
походу агенты просекли кому можно втюхивать неликвид за любые бабки.
Его грядущее - иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем бездумных трат и глупых рисков,
В бестрофейности состарится оно.
Поздравляем
тут лучше было того же абубакара взять)) а не поделку на хаверца))