проведет остаток сезона в « ».

Лондонский клуб достиг устной договоренности с « » относительно перехода игрока на правах аренды. «Синие» заплатят около 11 миллионов евро, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

Интерес к услугам Феликса также проявляли «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Жоау больше всего понравился проект «Челси».

В текущем сезоне португалец провел 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.