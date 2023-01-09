«Марсель» арендовал Малиновского у «Аталанты» с правом выкупа

Теги Марсель Аталанта лига 1 Франция серия А Италия трансферы Руслан Малиновский Футбол

Руслан Малиновский перешел в «Марсель». 

Французский клуб объявил о переходе полузащитника «Аталанты» на правах аренды с возможностью выкупа. Украинец взял 18-й номер. Ранее сообщалось, что «Марсель» купит игрока за 10+3 миллиона евро. 

Хавбек выступал за «Аталанту» с 2019 года. На его счету 143 матча, 30 голов и 24 ассиста за итальянский клуб. 

С подробной статистикой 29-ленего футболиста можно ознакомиться здесь

Фото: https://www.om.fr/

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21 комментарий

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Soton
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Ответ LLiriKK
А уж как тут рвали глотки щеневмерлые ещё пару лет назад, вереща на всех углах о том, что это будущий игрок «Реала», «ПСЖ» и «Сити» одновременно! Итог - коноплянки и прочие фашиствующие зозули. Туда же, уверен, отправится и сверхраспиаренный ныне Мудрик.
А что врачи говорят?
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d.xoxlov
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Ответ anastasia Krugova
Ого( неожиданно .. Аталанта походу решила вернуться к борьбе за выживание
Распродают предыдущую закупку пока есть хоть какой-то спрос. Витрины в виде ЛЧ в ближайшее время не предвидится, а следующую закупку, видимо, будут под другого тренера уже делать.
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Juninho P.
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Ответ Михаил Хромаков
раньше таким клубом был Удинезе и что то их особо не видно последние лет 10
Де Дзерби
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LLiriKK
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А уж как тут рвали глотки щеневмерлые ещё пару лет назад, вереща на всех углах о том, что это будущий игрок «Реала», «ПСЖ» и «Сити» одновременно! Итог - коноплянки и прочие фашиствующие зозули. Туда же, уверен, отправится и сверхраспиаренный ныне Мудрик.
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d.xoxlov
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Ответ Михаил Хромаков
раньше таким клубом был Удинезе и что то их особо не видно последние лет 10
Но продают игроков задорого до сих пор. По крайней мере дороже, чем берут. Просто раз на раз не приходится. Недавно вот двух свежих чемпионов мира в Мадрид отправили.
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Soton
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Супер, а то дед убивал его на банке.
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Balt
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Монако Головина VS Марсель Малиновского.
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Михаил Хромаков
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Ответ olegio rosso
Всмысле с правом выкупа? Он летом свободным агентом будет
может у Марселя проблемы с ФФП и там обязательный выкуп, а то тоже не понимаю как так
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Михаил Хромаков
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Ответ Juninho P.
Масса молодых тренеров, ему на замену. Если в один из крепчайших клубов серии А не пойдут, тогда куда?
раньше таким клубом был Удинезе и что то их особо не видно последние лет 10
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olegio rosso
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Всмысле с правом выкупа? Он летом свободным агентом будет
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ пей
ЛЧ в ближайшие годы им не светит что с Гасперини что без него, с приходом нового совладельца американца четко наметилась политика покупать перспективный молодняк, развивать их и продавать в несколько раз дороже, попадание в ЛЕ/ЛК будет приятным бонусом, но оставаться на уровне топ-4 они не смогут.
Это понятно. Но с молодняком тоже можно выстрелить сезон-другой и прыгнуть высоко. Но это вряд ли с Гасперини уже возможно будет.
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tyuiop tyuiop
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Ответ пей
ЛЧ в ближайшие годы им не светит что с Гасперини что без него, с приходом нового совладельца американца четко наметилась политика покупать перспективный молодняк, развивать их и продавать в несколько раз дороже, попадание в ЛЕ/ЛК будет приятным бонусом, но оставаться на уровне топ-4 они не смогут.
У них такая политика была всегда
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Juninho P.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Гасперу пора на выход из Аталанты. Свой максимум он там показал. Если, конечно, Аталанта хочет снова играть в ЛЧ.
Масса молодых тренеров, ему на замену. Если в один из крепчайших клубов серии А не пойдут, тогда куда?
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anastasia Krugova
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Ого( неожиданно .. Аталанта походу решила вернуться к борьбе за выживание
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пей
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Гасперу пора на выход из Аталанты. Свой максимум он там показал. Если, конечно, Аталанта хочет снова играть в ЛЧ.
ЛЧ в ближайшие годы им не светит что с Гасперини что без него, с приходом нового совладельца американца четко наметилась политика покупать перспективный молодняк, развивать их и продавать в несколько раз дороже, попадание в ЛЕ/ЛК будет приятным бонусом, но оставаться на уровне топ-4 они не смогут.
+9
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Rio de Janeiro
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Очередная канаплянка
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Гамарджоба Генацвале
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Гасперу пора на выход из Аталанты. Свой максимум он там показал. Если, конечно, Аталанта хочет снова играть в ЛЧ.
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Zenit2013
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Странно, прошлые сезоны Руслан показывал абсолютно топовую игру, для чего Аталанте понадобилось отпускать одного из лидеров команды, непонятно. Хотя Марсель клуб не ниже уровнем, всё равно будет на виду.
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Serge Vendino
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А казалось, что может и на повышение пойти
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Evgenii Grinev
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Едет с ярмарки
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error505
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Удачи, Руслан!
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