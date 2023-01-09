«Марсель» арендовал Малиновского у «Аталанты» с правом выкупа
Руслан Малиновский перешел в «Марсель».
Французский клуб объявил о переходе полузащитника «Аталанты» на правах аренды с возможностью выкупа. Украинец взял 18-й номер. Ранее сообщалось, что «Марсель» купит игрока за 10+3 миллиона евро.
Хавбек выступал за «Аталанту» с 2019 года. На его счету 143 матча, 30 голов и 24 ассиста за итальянский клуб.
С подробной статистикой 29-ленего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: https://www.om.fr/
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